Σαρώνει το «Ferto» - Έγινε διασκευή από Εσθονό ράπερ και ο Akylas «αντέδρασε»

Snapshot Ο Akylas θεωρείται ένα από τα φαβορί της φετινής Eurovision και το τραγούδι του «Ferto» κερδίζει δημοτικότητα και εκτός Ελλάδας.

Ο Εσθονός ράπερ Jyrise κυκλοφόρησε επίσημη διασκευή του «Ferto», την οποία υποστήριξε ο Akylas.

Ο Akylas δηλώνει έκπληκτος και ευτυχισμένος με την απήχηση του τραγουδιού του και εργάζεται πάνω σε ένα νέο άλμπουμ.

Η Eurovision θα διεξαχθεί στην Αυστρία από τις 12 έως τις 16 Μαΐου, με την Ελλάδα να συμμετέχει στον πρώτο ημιτελικό στις 12 Μαΐου.

Η Κύπρος θα συμμετάσχει στον δεύτερο ημιτελικό στις 14 Μαΐου με την Antigoni Baxton και το τραγούδι «Jalla».

Δύο μήνες απέμειναν μέχρι τον μεγάλο τελικό της φετινής Eurovision και ο Akylas φαίνεται ότι είναι ένα από τα φαβορί. Συγκαταλέγεται ψηλά στη λίστα των στοιχηματικών αποδόσεων, την ίδια ώρα που το κομμάτι «Ferto» ακούγεται ολοένα και περισσότερο εκτός συνόρων.

Αυτή τη φορά, ο ράπερ Jyrise από την Εσθονία κυκλοφόρησε μια επίσημη διασκευή του κομματιού και ο Akylas έσπευσε να σχολιάσει στηρίζοντας τον συνάδελφό του.

Ο Έλληνας εκπρόσωπος ζει το όνειρό του και έχει παραδεχτεί ότι δεν μπορεί να πιστέψει όλα αυτά που συμβαίνουν. «Όλο αυτό που μου συμβαίνει είναι απίστευτο, δεν το πιστεύω ακόμη. Τσιμπιέμαι για να το καταλάβω. Δεν περίμενα ότι όλος ο κόσμος θα φωνάζει το τραγούδι μου. Με κάνει πάρα πολύ χαρούμενο αυτό, ότι έχουν πιάσει όλο το concept. Εμείς δουλεύουμε καθημερινά και ετοιμάζουμε και το άλμπουμ μας», έχει παραδεχτεί πρόσφατα.

Ο 70ός διαγωνισμός τραγουδιού της Eurovision θα φιλοξενηθεί στο εμβληματικό Wiener Stadthalle της Αυστρίας από τις 12 έως τις 16 Μαΐου. Η Ελλάδα θα διαγωνιστεί στο πρώτο μισό του Α' ημιτελικού στις 12 Μαΐου, ενώ η Κύπρος με την Antigoni Baxton και το τραγούδι «Jalla» θα εμφανιστεί στο δεύτερο μισό του Β' ημιτελικού στις 14 Μαΐου. Ο μεγάλος τελικός θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 16 Μαΐου.

