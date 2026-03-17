Eurovision 2026: Οι ισχυροί αντίπαλοι του Akyla στον Α’ ημιτελικό

Ο Akylas συνεχίζει να απασχολεί το κοινό… και τα στοιχήματα

Κατερίνα Θεοδωροπούλου

Σε λιγότερο από δύο μήνες, ο Akylas θα ταξιδέψει στη Βιέννη για την 70η διοργάνωση της Eurovision προκειμένου να δώσει τον καλύτερό του εαυτό στο stage με το «Ferto». Οι μετοχές του ανεβαίνουν συνεχώς, ενώ τις τελευταίες εβδομάδες έχει «κλειδώσει» στην 4η θέση των στοιχηματικών αποδόσεων.

Η πρώτη κρίσιμη μάχη, όμως, για τον Έλληνα εκπρόσωπο θα δοθεί την Τρίτη 12 Μαϊου στον Α' ημιτελικό. Εκεί θα συναντήσει μερικά από τα μεγάλα φαβορί, που ξεχωρίζουν ακόμη και για νίκη.

Η Φινλανδία, που εδώ και καιρό φιγουράρει στην πρώτη θέση των στοιχηματικών, θα βρεθεί στον Α' ημιτελικό. Το τραγούδι «Liekinheitin», που ερμηνεύει ο Πιτ Πάρκονεν με την εντυπωσιακή βιολίστρια Λίντα Μπράβα, είναι το απόλυτο άλογο κούρσας και ο πιο ισχυρός αντίπαλος του Akyla για την πρώτη κρίσιμη φάση. H Λίντα είναι μία από τις διάσημες βιολίστριες, που έχει γίνει viral από την πρώτη στιγμή λόγω της πορείας της.

Αν και έχει εμφανιστεί ως σολίστ σε κλασικά έργα και κοντσέρτα, έγινε ιδιαίτερα γνωστή και για τις crossover εμφανίσεις της, συνδυάζοντας κλασική μουσική, ποπ, ροκ, techno. Στη δεκαετία του 1990 απέκτησε σημαντική δημοσιότητα, ιδιαίτερα στη Σκανδιναβία και το Ηνωμένο Βασίλειο, τόσο για τη μουσική της όσο και για τις τηλεοπτικές εμφανίσεις της. Έχει κυκλοφορήσει άλμπουμ και έχει συνεργαστεί με διάφορους καλλιτέχνες και παραγωγούς διεθνώς.

Το Ισραήλ θα εκπροσωπηθεί από τον Νόαμ Μπετάν με το κομμάτι «Michelle». Όπως ήταν αναμενόμενο, από την πρώτη στιγμή δίχασε το κοινό, ωστόσο τα τελευταία χρόνια η χώρα πάντα φιγουράρει στη δεκάδα της τελικής κατάταξης. Το τραγούδι, στα εβραϊκά, γαλλικά και αγγλικά, είναι ελαφρώς πιο αισιόδοξο από αυτά του Ισραήλ τα τελευταία χρόνια, και το μουσικό βίντεο περιλαμβάνει χορευτικές κινήσεις και ανεβασμένη διάθεση.

Αίσθηση προκαλεί και η Σουηδία, με την εκπρόσωπο Φελίσια και το κομμάτι «My System». Η καλλιτέχνης εμφανίζεται φορώντας μάσκα στο πρόσωπό της, στοιχείο που σχολιάζεται έντονα από τους Eurofans. Όπως έχει εξηγήσει στο παρελθόν, πάσχει από κοινωνικό άγχος. Όταν ξεκίνησε την καριέρα της στο ποπ συγκρότημα Froken Snusk, άρχισε να φορά μάσκες για να διατηρήσει την ανωνυμία της παρά την αναγνωρισιμότητα που φέρνει η ενασχόληση με τη μουσική. Πλέον, είναι συνώνυμο του στυλ της και αναμένεται να εμφανιστεί με παρόμοιο look και τη βραδιά του ημιτελικού.

Α' Ημιτελικός - Αναλυτικά η σειρά εμφάνισης

Α' μισό

  1. Γεωργία
  2. Πορτογαλία
  3. Κροατία
  4. Σουηδία
  5. Φινλανδία
  6. Μολδαβία
  7. Ελλάδα

Β' μισό

  1. Μαυροβούνιο
  2. Εσθονία
  3. Άγιος Μαρίνος
  4. Πολωνία
  5. Βέλγιo
  6. Λιθουανία
  7. Σερβία
  8. Ισραήλ

Η ψηφοφορία

Ο διαγωνισμός του 2026 θα δει αρκετές αλλαγές στο σύστημα ψηφοφορίας. Τα αποτελέσματα των ημιτελικών θα καθοριστούν για άλλη μια φορά από έναν συνδυασμό ψηφοφορίας της κριτικής επιτροπής και της τηλεψηφοφορίας, όπως συνέβαινε από το 2010 έως το 2022.

Ωστόσο, το μέγεθος των εθνικών επιτροπών αυξάνεται από πέντε σε επτά μέλη, με δύο κριτές να είναι ηλικίας μεταξύ 18 και 25 ετών, και το εύρος των επιλέξιμων επαγγελματικών υποβάθρων διευρύνεται. Ο μέγιστος αριθμός ψήφων ανά μέθοδο πληρωμής μειώνεται από 20 σε 10. Οι οδηγίες ψηφοφορίας ενημερώνονται για να «αποθαρρύνουν τις δυσανάλογες διαφημιστικές εκστρατείες... ιδίως όταν διεξάγονται ή υποστηρίζονται από τρίτους, συμπεριλαμβανομένων κυβερνήσεων ή κυβερνητικών φορέων».

Οι κανόνες τροποποιήθηκαν μετά από διαμάχη γύρω από το αποτέλεσμα του Ισραήλ στην Eurovision του 2025.

