Αποκλειστικό Newsbomb: Αφαιρείται η ελληνική ιθαγένεια από τον κατάσκοπο της Κίνας

Στον πρόσφατο νόμο 5265/2026 του υποργείου Εθνικής Άμυνας, συμπεριλήφθηκε ειδικό άρθρο το οποίο προέβλεπε την αφαίρεση της ελληνικής ιθαγένειας σε όσους τελούν το αδίκημα της κατασκοπείας σε βάρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

Αποκλειστικό Newsbomb: Αφαιρείται η ελληνική ιθαγένεια από τον κατάσκοπο της Κίνας
Καταιγιστικές είναι οι αποκαλύψεις για τον σμήναρχο της Πολεμικής Αεροπορίας, ο οποίος μετέφερε στην Κίνα - έναντι αμοιβής - κρίσιμες στρατιωτικές πληροφορίες, εκμεταλλευόμενος τη θέση του στην 128 Σμηναρχία Εκπαίδευσης Τηλεπικοινωνιών-Ηλεκτρονικών της Πολεμικής Αεροπορίας, μέσω της οποίας είχε πρόσβαση σε κρατικά μυστικά.

Στον πρόσφατο νόμο 5265/2026 του υποργείου Εθνικής Άμυνας, ο Νίκος Δένδιας είχε προβλέψει να συμπεριληφθεί ειδικό άρθρο το οποίο προέβλεπε την επιβολή του σκληρού μέτρου της αφαίρεσης της ελληνικής ιθαγένειας σε όσους τελούν το αδίκημα της κατασκοπείας σε βάρος της Ελληνικής Δημοκρατίας.

Όπως αποκαλύπτει το Newsbomb.gr, με το άρθρο 298 του νόμου «Χάρτης Μετάβασης των Ενόπλων Δυνάμεων στη Νέα Εποχή», η κατασκοπεία μετατράπηκε σε αδίκημα για το οποίο ένας Έλληνας πολίτης μπορεί να χάσει την ιθαγένειά του λόγω της παραβίασης μυστικών της Πολιτείας και της μετάδοσης αυτών των στρατιωτικών μυστικών σε τρίτες χώρες.

Κατά συνέπεια, μετά την ποινική διερεύνηση της υπόθεσης από τη στρατιωτική δικαιοσύνη και με δεδομένο ότι ο ανώτερος αξιωματικός της Πολεμικής Αεροπορίας που μετά τη σύλληψή του ομολόγησε ότι παρέδιδε άκρως απόρρητες πληροφορίες στην Κίνα, πέραν της ποινής που θα αποφασιστεί να εκτίσει, αναμένεται και να απολέσει την ελληνική ιθαγένεια, κάτι που συμβαίνει για πρώτη φορά.

Αναλυτικά το περιεχόμενο του άρθρου:

Απώλεια ιθαγένειας - Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 17 Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας

Στην παρ. 1 του άρθρου 17 του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004, Α΄ 217), περί των λόγων έκπτωσης από την ελληνική ιθαγένεια, προστίθεται περ. δ) και το άρθρο 17, μετά από νομοτεχνικές βελτιώσεις,
διαμορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 17

1. Μπορεί να κηρυχθεί έκπτωτος της ελληνικής ιθαγένειας:

  • α. Όποιος ανέλαβε δημόσια υπηρεσία σε αλλοδαπό κράτος και, μετά από πρόσκληση του Υπουργού Εσωτερικών, προς αυτόν να απόσχει εντός οριζόμενης προθεσμίας από την υπηρεσία αυτή, ως αντίθετη προς τα συμφέροντα της χώρας, εμμένει σε αυτή.
  • β. Όποιος κατά τη διαμονή του στην αλλοδαπή ενήργησε προς όφελος αλλοδαπού κράτους πράξεις ασυμβίβαστες προς την ιδιότητα του Έλληνα και αντίθετες προς τα συμφέροντα της Ελλάδας.
  • γ. Αλλοδαπός, ο οποίος απέκτησε την ελληνική ιθαγένεια, λόγω της ιδιότητας του ως δοκίμου ή μοναχού στο Άγιο Όρος, εφόσον εγκατέλειψε, αποδεδειγμένα, τη μονή της εγκαταβίωσής του, καθώς και την Ιερά Κοινότητα του Αγίου Όρους.
  • δ. Όποιος τελεί το αδίκημα του άρθρου 146 του Ποινικού Κώδικα (ν. 4619/2019, Α΄ 95), περί παραβίασης μυστικών της Πολιτείας, ή του άρθρου 144 του Στρατιωτικού Ποινικού Κώδικα (ν. 2287/1995, Α΄ 20), περί μετάδοσης στρατιωτικών μυστικών, εφόσον έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για τα αδικήματα αυτά.

2. Η κατά την προηγούμενη παράγραφο έκπτωση απαγγέλλεται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, μετά από αιτιολογημένη σύμφωνη γνώμη του Συμβουλίου Ιθαγένειας, η δε απώλεια της ιθαγένειας επέρχεται από τη δημοσίευση της απόφασης αυτής στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

3. Η κατά το άρθρο αυτό κήρυξη κάποιου ως εκπτώτου της ελληνικής Ιθαγένειας ενεργεί ατομικά και δεν επηρεάζει την ιθαγένειά του, της συζύγου και των ανήλικων ή ενήλικων τέκνων του.»

Διαπιστεύμενος ανώτατος στρατιωτικός

Ο 54χρονος Σμήναρχος που κρατείται από τις Αρχές, δεν ήταν απλά ένας τυχαίος αξιωματικός που είχε πρόσβαση σε ευαίσθητες πληροφορίες. Είναι κι ο ίδιος ένας άνθρωπος του ΝΑΤΟ, ένας διαπιστευμένος από την Συμμαχία αξιολογητής στον τομέα των Συστημάτων Επικοινωνιών και Πληροφοριών.

Οπότε, μπορεί να φανταστεί κανείς ότι ο όγκος πληροφοριών που διαχειρίζεται δεν είναι προσβάσιμος ούτε στον... ΑΓΕΕΘΑ. Έχοντας περάσει για πάνω από δύο δεκαετίες σε επιτελικούς συμμαχικούς ρόλους, απέκτησε τεράστια εμπειρία στον τομέα των συστημάτων επικοινωνίας και πληροφοριών και η πρόσβαση που είχε ήταν κάτι παραπάνω από διαβαθμισμένη.

Άνθρωπος του ΝΑΤΟ

Ο 54χρονος ήταν για χρόνια ο άνθρωπος που συνέδεε τη χώρα με το ΝΑΤΟ. Δρούσε επιτελικά ως ο επίσημος σύνδεσμος μεταξύ των εθνικών υπηρεσιών πληροφοριών της χώρας-μέλους της Συμμαχίας και των δομών SIGINT του ΝΑΤΟ. Το SIGINT (Signals Intelligence - Πληροφορίες Σημάτων) είναι η συλλογή και ανάλυση πληροφοριών μέσω της υποκλοπής ηλεκτρονικών σημάτων, επικοινωνιών (COMINT) και μη επικοινωνιακών εκπομπών (ELINT). Χρησιμοποιείται για την κατανόηση των δυνατοτήτων και προθέσεων αντιπάλων, παρέχοντας στρατηγική και τακτική πληροφόρηση σε στρατιωτικούς και κυβερνητικούς φορείς.

ΚΑΤΑΣΚΟΠΟΣ

Επόπτευε όλη την Ευρώπη

Ως αξιολογητής, συμμετείχε σε πολυάριθμες τακτικές αξιολογήσεις της Συμμαχίας σε αεροπορικές βάσεις της Ευρώπης και μονάδες RADAR ως αξιολογητής CIS του ΝΑΤΟ.

Τα CIS (Communication and Information Systems - Συστήματα Επικοινωνιών και Πληροφοριών) του NATO είναι ουσιαστικά οι υποδομές, το λογισμικό και οι υπηρεσίες που εξασφαλίζουν την ασφαλή ανταλλαγή πληροφοριών και επικοινωνία μεταξύ των μελών της συμμαχίας.

Παρέχουν κρίσιμη υποστήριξη σε επιχειρήσεις, ασκήσεις και διοικητικά κέντρα του NATO παγκοσμίως. Μετά το 2012, οι λειτουργίες CIS χωρίστηκαν κυρίως μεταξύ του NCI Agency (κεντρικές υπηρεσίες δικτύου/προγράμματα) και του NCISG (αναπτυσσόμενα/φορητά συστήματα επικοινωνιών). Στην ουσία, τα CIS αποτελούν την ψηφιακή «ραχοκοκαλιά» του NATO, επιτρέποντας το συντονισμό και τη λήψη αποφάσεων σε πραγματικό χρόνο.

Στις ομάδες εργασίας του ηλεκτρονικού πολέμου

Εξάλλου, ο 54χρονος αξιωματικός της ΠΑ συμμετείχε και στις ομάδες Εργασίας Navigation Warfare (NAVWAR). Πρόκειται για έναν εξειδικευμένο τομέα του ηλεκτρονικού πολέμου που εστιάζει στην επίθεση, προστασία και εκμετάλλευση των σημάτων δορυφορικής πλοήγησης (όπως το GPS/GNSS). Στόχος του είναι η διατάραξη της ικανότητας του αντιπάλου να χρησιμοποιεί δεδομένα θέσης, πλοήγησης και χρονισμού (PNT), ενώ παράλληλα διασφαλίζει τις φίλιες δυνάμεις.

Όπως γίνεται εύκολα κατανοητό ο Σμήναρχος δεν ήταν απλώς ένας ακόμη αξιωματικός των Ενόπλων Δυνάμεων, αλλά ένας άνθρωπος-κλειδί από τα χέρια του οποίου περνούσαν κρίσιμες πληροφορίες του ΝΑΤΟ. Γι αυτό και οι Αμερικανοί ανησυχούν τόσο για την υπόθεση, μιας και η διαρροή δεδομένων προς τους Κινέζους επιφέρει σοβαρό πλήγμα στην ασφάλεια των συστημάτων επικοινωνιών.

sminarxos.jpg

