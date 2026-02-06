Πρέβεζα: Κίνδυνος για κατοικίες και δρόμους – Σε εξέλιξη μεγάλη κατολίσθηση στην Μυρσίνη

Σοβαρά προβλήματα έχουν ανακύψει στην Πρέβεζα και κυρίως στις Δημοτικές Ενότητες Ζαλόγγου και Λούρου από τις έντονες βροχοπτώσεις των τελευταίων ωρών.

Το πιο σοβαρό πρόβλημα εντοπίζεται στο χωριό της Μυρσίνης όπου είναι σε εξέλιξη κατολίσθηση και καθίζηση εξαιτίας της οποίας κινδυνεύουν και κατοικίες. Ο μεγαλύτερος κίνδυνος είναι για ένα σπίτι που αποτελεί εξοχική κατοικία ενώ ο Δήμος Πρέβεζας παρακολουθεί την εξέλιξη του φαινομένου καθώς αν επεκταθεί ίσως χρειαστεί να εκκενωθούν και σπίτια.

Ο Δήμαρχος, Νίκος Γεωργάκος, σε δηλώσεις του ανέφερε ότι η ολίσθηση επηρεάζει δρόμους και κατοικίες, ενώ μετά την αυτοψία που έγινε ο κίνδυνος είναι άμεσος για ένα σπίτι.

«Η συνδρομή ειδικών γεωλόγων και του ΙΓΜΕ είναι απαραίτητη για να περιορίσουμε το φαινόμενο και να καθορίσουμε τις επόμενες κινήσεις», τόνισε ο Δήμαρχος. Οι κατοικίες είναι κατοικήσιμες, με ενεργά δίκτυα ηλεκτροδότησης, ενώ άμεση αυτοψία διενεργείται και σε υποδομές του ΔΕΔΔΗΕ λόγω επικίνδυνων κλίσεων σε κολόνες.

Προβλήματα στο εθνικό οδικό δίκτυο Πρέβεζας - Ηγουμενίτσας

Προβλήματα σημειώνονται και στο εθνικό οδικό δίκτυο Πρέβεζας–Ηγουμενίτσας, στην περιοχή Καστροζικιά–Ριζά, όπου συνεχείς κατολισθήσεις απαιτούν παρεμβάσεις μηχανημάτων για τη διατήρηση της οδικής προσβασιμότητας.

Παράλληλα σοβαρά προβλήματα καθιζήσεων και κατολισθήσεων καταγράφονται και στον Μύτικα, κοντά στο νέο λιμάνι.

Ο Δήμος Πρέβεζας έχει καταγράψει όλα τα προβληματικά σημεία και, με προϋπολογισμό κοντά στις 800.000 ευρώ, έχει υποβάλει αιτήματα προς τα Υπουργεία Εσωτερικών και Υποδομών για άμεση επιχορήγηση και αποκατάσταση των ζημιών. «Το φαινόμενο βρίσκεται σε εξέλιξη», σημείωσε ο Δήμαρχος, τονίζοντας ότι η επιφυλακή και η συνεργασία με ειδικούς και πολιτική προστασία είναι συνεχής, ώστε να αντιμετωπιστούν έγκαιρα τυχόν επιπλέον κινδύνους.

