Λέρος: «Μου είχε πει ότι θα εκδικηθεί τον πατέρα του για αυτά που έκανε»

Ο 18χρονος από τη Λέρο σκότωσε με βαρύ εξάρτημα κινητήρα, συγκεκριμένα κυλινδροπίστονο, τον 50χρονο πατέρα του μέσα στο συνεργείο που εργάζονταν μαζί

Λέρος: «Μου είχε πει ότι θα εκδικηθεί τον πατέρα του για αυτά που έκανε»
  • Ο 18χρονος από τη Λέρο σκότωσε τον πατέρα του με κυλινδροπίστονο σε έναν καυγά στο συνεργείο όπου εργάζονταν μαζί.
  • Ο πατέρας είχε ιστορικό ενδοοικογενειακής βίας και κακοποίησης, όπως καταγγέλθηκε το 2022 από τη σύζυγό του και αναφέρθηκε στο Χαμόγελο του Παιδιού.
  • Ο νεαρός είχε εκφράσει την πρόθεση να εκδικηθεί τον πατέρα του για την κακοποίηση που υπέστη εκείνος και η μητέρα του.
Συγκλονίζει νέα υπόθεση πατροκτονίας που σημειώθηκε στη Λέρο. Συνελήφθη ένας νέος, μόλις 18 ετών, ο οποίος ομολόγησε πως σκότωσε τον πατέρα του, πετώντας του στο κεφάλι σιδερένιο εξάρτημα από κινητήρα. Η υπόθεση φαίνεται πως παίρνει άλλη τροπή.

Όπως αποκαλύφθηκε, το παιδί ήταν θύμα συστηματικής κακοποίησης από τον πατέρα του. Μάλιστα το 2022 η σύζυγος του τον είχε καταγγείλει για ενδοοικογενειακή βία. Αναφορά είχε γίνει και στο Χαμόγελο του Παιδιού.

Ο 18χρονος από τη Λέρο σκότωσε με βαρύ εξάρτημα κινητήρα, συγκεκριμένα κυλινδροπίστονο, τον 50χρονο πατέρα του μέσα στο συνεργείο που εργάζονταν μαζί. Οι συνεχείς καυγάδες πατέρα και γιού κατέληξαν χθες σε οικογενειακή τραγωδία.

Ο πατέρας προσπάθησε να πετάξει κάτι στο γιο, ο γιος πέταξε κάτι στον πατέρα. Αυτό που πέταξε όμως ήταν και το μοιραίο, τον βρήκε στο κεφάλι. Διακομίστηκε στο νοσοκομείο της Λέρου όπου και εξέπνευσε, σύμφωνα με πληροφορίες του Νίκου Ιγνατίδη από το Leros News - Aigaio TV.

«Εγώ θα τον εκδικηθώ για όλα αυτά που έκανε σε μένα και τη μητέρα μου...»

Ο Δημήτρης φαίνεται πως μεγάλωσε σε κακοποιητικό περιβάλλον και ήταν θέμα χρόνου να φτάσει στο κακό, όπως είχε εκμυστηρευτεί σε συμμαθητή του.

«Ο πατέρας του τον έδερνε. Τον είχε χτυπήσει ακόμα και με σφυρί. Θυμάμαι μου είχε πει: "Εγώ θα τον εκδικηθώ για όλα αυτά που έκανε σε εμένα και τη μητέρα μου».

Τραγική φιγούρα η μητέρα του 18χρονου. Έχασε τον σύζυγο της και ο μεγάλος της γιός κινδυνεύει να πάει φυλακή. Προσπαθεί τώρα να κρατήσει όρθια την οικογένεια, καθώς έχει μεγαλώσει μόνη της τα δύο ανήλικα παιδιά της, ηλίκιας 5 και 10 ετών. Το 2022, όταν ο Δημήτρης ήταν μόλις 14 ετών, είχε καταγγείλει τον σύζυγο της για κακοποιητική συμπεριφορά. Αναφορά εναντίον του είχε γίνει και στο Χαμόγελο του Παιδιού.

