Εργατικό δυστύχημα στον Άρι Μεσσηνίας: 45χρονος καταπλακώθηκε από χώμα

Με τραγικό τρόπο έχασε τη ζωή του ένας 45χρονος εργάτης στον Άρι Μεσσηνίας το μεσημέρι της Παρασκευής (6/2).

Το εργατικό δυστύχημα κάτω από συνθήκες που διερευνώνται όταν το έδαφος που εκτελούσε εργασίες για δίκτυο ομβρίων ο 45χρονος υποχώρησε και τον καταπλάκωσε.

Το δυστύχημα σημειώθηκε λίγο πριν τις 15:30, καθώς ο αλλοδαπός εργάτης αλβανικής υπηκοότητας, χειριστής κομπρεσέρ και μέλος συνεργείου εργολάβου, έσκαβε στο σημείο εργασιών. Σύμφωνα με πληροφορίες, το έδαφος κατέρρευσε ξαφνικά, παγιδεύοντας τον κάτω από χώμα και μπάζα.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα συνάδελφοί του για βοήθεια, ενώ κλήθηκε και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που παρέλαβε τον 45χρονο χωρίς τις αισθήσεις του.

Οι γιατροί του Νοσοκομείου Καλαμάτας προσπάθησαν επί μισή ώρα με ΚΑΡΠΑ να τον επαναφέρουν χωρίς ωστόσο να τα καταφέρουν. Ο άτυχος άνδρας είχε τραύματα στον θώρακα και τα πλευρά και είχε ήδη καταλήξει στο σημείο του συμβάντος.

Προανάκριση για τα αίτια και τις ακριβείς συνθήκες του δυστυχήματος διενεργεί το Αστυνομικό Τμήμα Καλαμάτας.

