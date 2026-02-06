Euroleague Βαθμολογία: Στις 17 νίκες ο Ολυμπιακός, αποτελέσματα που βόλεψαν τον Παναθηναϊκό AKTOR
Οι «ερυθρόλευκοι» στη 2η θέση μετά την άνετη νίκη τους επί της Βίρτους, ήττες που βόλεψαν το «τριφύλλι» γνώρισαν Ερυθρός Αστέρας και Ζαλγκίρις – Αποτελέσματα και βαθμολογία.
Με τις ελληνικές ομάδες να έχουν 1 νίκη και 1 νίκη η κάθε μία, ολοκληρώθηκε η «διαβολοβδομάδα» της Euroleague. Ο Ολυμπιακός έκανε… περίπατο και συνέτριψε 109-77 την Βίρτους Μπολόνια, ανεβαίνοντας στο 17-9 και την 2η θέση, όντας πίσω από την Φενέρμπαχτσε.
Από την άλλη, ο Παναθηναϊκός AKTOR που έχει ρεκόρ 16-11, βρίσκεται στην 8η θέση αλλά έχοντας ίδιες νίκες με tiw ομάδες που είναι μέχρι την 5η. Παράλληλα οι θέσεις του πλεονεκτήματος απέχουν μόλις 1 νίκη.
Τα αποτελέσματα που βόλεψαν τους «πράσινους», ήταν η έκπληξη της Μακάμπι Τελ Αβίβ στο Βελιγράδι όπου νίκησε τον Ερυθρό Αστέρα με 83-82. Επίσης, η Αναντόλου Έφες επικράτησε 92-82 της Ζάλγκιρις, αποτέλεσμα που κρατά πίσω τους Λιθουανούς.
Σημαντική νίκη πήρε η Μπαρτσελόνα στην έδρα της Μπασκόνια (97-91), ενώ η Αρμάνι Μιλάνο επιβλήθηκε 77-76 της Βιλερμπάν στη Γαλλία.
EUROLEAGUE – 27η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
- Παρτιζάν–Παναθηναϊκός AKTOR 78-62
- Ντουμπάι–Ρεάλ Μαδρίτης 93-85
- Χαποέλ Τελ Αβίβ–Βαλένθια 99-104 παρ. (88-88κ.α.)
- Μπάγερν Μονάχου–Μονακό 91-82
- Παρί–Φενερμπαχτσέ 90-92
- Ολυμπιακός–Βίρτους Μπολόνια 109-77
- Αναντολού Εφές–Ζαλγκίρις Κάουνας 92-82
- Ερυθρός Αστέρας–Μακάμπι Τελ Αβίβ 82-83
- Βιλερμπάν–Αρμάνι Μιλάνο 76-77
- Μπασκόνια–Μπαρτσελόνα 91-97
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
- Φενερμπαχτσέ 19-7
- Ολυμπιακός 17-9
- Βαλένθια 17-10
- Μπαρτσελόνα 17-10
- Χάποελ Τελ Αβίβ 16-10
- Ρεάλ Μαδρίτης 16-11
- Ερυθρός Αστέρας 16-11
- Παναθηναϊκός AKTOR 16-11
- Ζαλγκίρις Κάουνας 15-12
- Μονακό 15-12
- Αρμάνι Μιλάνο 14-13
- Ντουμπάι 13-14
- Βίρτους Μπολόνια 12-15
- Μπάγερν Μονάχου 12-15
- Μακάμπι Τελ Αβίβ 12-15
- Μπασκόνια 9-18
- Παρτιζάν 9-18
- Παρί 8-18
- Αναντολού Εφές 8-19
- Βιλερμπάν 7-20
ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ (28η)
Πέμπτη 12/2
- Αναντολού Εφές – Βίρτους Μπολόνια
- Μακάμπι Τελ Αβίβ – Μπάγερν Μονάχου
- Ολυμπιακός – Ερυθρός Αστέρας
- Βαλένθια – Βιλερμπάν
- Μπαρτσελόνα – Παρί
Παρασκευή 13/2
- Ζαλγκίρις Κάουνας – Χαποέλ Τελ Αβίβ
- Μονακό – Μπασκόνια
- Παναθηναϊκός AKTOR – Φενερμπαχτσέ
- Παρτιζάν – Ρεάλ Μαδρίτης
- Αρμάνι Αρμάνι Μιλάνο – Ντουμπάι