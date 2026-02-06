Euroleague Βαθμολογία: Στις 17 νίκες ο Ολυμπιακός, αποτελέσματα που βόλεψαν τον Παναθηναϊκό AKTOR

Οι «ερυθρόλευκοι» στη 2η θέση μετά την άνετη νίκη τους επί της Βίρτους, ήττες που βόλεψαν το «τριφύλλι» γνώρισαν Ερυθρός Αστέρας και Ζαλγκίρις – Αποτελέσματα και βαθμολογία.

ΜΠΑΣΚΕΤ
Με τις ελληνικές ομάδες να έχουν 1 νίκη και 1 νίκη η κάθε μία, ολοκληρώθηκε η «διαβολοβδομάδα» της Euroleague. Ο Ολυμπιακός έκανε… περίπατο και συνέτριψε 109-77 την Βίρτους Μπολόνια, ανεβαίνοντας στο 17-9 και την 2η θέση, όντας πίσω από την Φενέρμπαχτσε.

Από την άλλη, ο Παναθηναϊκός AKTOR που έχει ρεκόρ 16-11, βρίσκεται στην 8η θέση αλλά έχοντας ίδιες νίκες με tiw ομάδες που είναι μέχρι την 5η. Παράλληλα οι θέσεις του πλεονεκτήματος απέχουν μόλις 1 νίκη.

Τα αποτελέσματα που βόλεψαν τους «πράσινους», ήταν η έκπληξη της Μακάμπι Τελ Αβίβ στο Βελιγράδι όπου νίκησε τον Ερυθρό Αστέρα με 83-82. Επίσης, η Αναντόλου Έφες επικράτησε 92-82 της Ζάλγκιρις, αποτέλεσμα που κρατά πίσω τους Λιθουανούς.

Σημαντική νίκη πήρε η Μπαρτσελόνα στην έδρα της Μπασκόνια (97-91), ενώ η Αρμάνι Μιλάνο επιβλήθηκε 77-76 της Βιλερμπάν στη Γαλλία.

EUROLEAGUE – 27η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

  • Παρτιζάν–Παναθηναϊκός AKTOR 78-62
  • Ντουμπάι–Ρεάλ Μαδρίτης 93-85
  • Χαποέλ Τελ Αβίβ–Βαλένθια 99-104 παρ. (88-88κ.α.)
  • Μπάγερν Μονάχου–Μονακό 91-82
  • Παρί–Φενερμπαχτσέ 90-92
  • Ολυμπιακός–Βίρτους Μπολόνια 109-77
  • Αναντολού Εφές–Ζαλγκίρις Κάουνας 92-82
  • Ερυθρός Αστέρας–Μακάμπι Τελ Αβίβ 82-83
  • Βιλερμπάν–Αρμάνι Μιλάνο 76-77
  • Μπασκόνια–Μπαρτσελόνα 91-97

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

  1. Φενερμπαχτσέ 19-7
  2. Ολυμπιακός 17-9
  3. Βαλένθια 17-10
  4. Μπαρτσελόνα 17-10
  5. Χάποελ Τελ Αβίβ 16-10
  6. Ρεάλ Μαδρίτης 16-11
  7. Ερυθρός Αστέρας 16-11
  8. Παναθηναϊκός AKTOR 16-11
  9. Ζαλγκίρις Κάουνας 15-12
  10. Μονακό 15-12
  11. Αρμάνι Μιλάνο 14-13
  12. Ντουμπάι 13-14
  13. Βίρτους Μπολόνια 12-15
  14. Μπάγερν Μονάχου 12-15
  15. Μακάμπι Τελ Αβίβ 12-15
  16. Μπασκόνια 9-18
  17. Παρτιζάν 9-18
  18. Παρί 8-18
  19. Αναντολού Εφές 8-19
  20. Βιλερμπάν 7-20

ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ (28η)

Πέμπτη 12/2

  • Αναντολού Εφές – Βίρτους Μπολόνια
  • Μακάμπι Τελ Αβίβ – Μπάγερν Μονάχου
  • Ολυμπιακός – Ερυθρός Αστέρας
  • Βαλένθια – Βιλερμπάν
  • Μπαρτσελόνα – Παρί

Παρασκευή 13/2

  • Ζαλγκίρις Κάουνας – Χαποέλ Τελ Αβίβ
  • Μονακό – Μπασκόνια
  • Παναθηναϊκός AKTOR – Φενερμπαχτσέ
  • Παρτιζάν – Ρεάλ Μαδρίτης
  • Αρμάνι Αρμάνι Μιλάνο – Ντουμπάι
