Η Ιωάννα Τούνη ταξίδεψε στη Σαουδική Αραβία και δέχτηκε παρατήρηση για το σκίσιμο στο φόρεμά της

Η Ιωάννα Τούνη και ο σύντροφός της, Δημήτρης Σπυριδωνίδης έκλεισαν έναν χρόνο σχέσης και το γιόρτασαν στο Ρίαντ της Σαουδικής Αραβίας.

Όπως αποκάλυψε η δημοφιλής influencer, ο αγαπημένος της, με αφορμή την επέτειό τους, θέλησε να της κάνει δώρο ένα ταξίδι-έκπληξη σε μυστικό προορισμό, επιλέγοντας το Ριάντ της Σαουδικής Αραβίας.

Από τα ταξίδια της Ιωάννας Τούνη δεν λέιπουν ποτέ τα ευτράπελα, οπότε θα ήταν παράξενο να «χαλάσει» η συνταγή αυτή τη φορά.

Σε story της στο Instagram η influencer μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους ένα απρόοπτο που συνέβη κατά την βόλτα της με τον σύντροφό της, όταν οι αστυνομικές αρχές του Ριάντ της έκαναν παρατήρηση για το σκίσιμο που είχε το φόρεμά της.

«Χθες στη βόλτα, φορούσα αυτό εδώ το φόρεμα. Το βλέπεις πώς είναι έτσι; Κλειστό. Μακρύ. Και μου έκανε παρατήρηση το Ριάντ police, Saudi police, δε ξέρω τι, γιατί εδώ πίσω, στο πόδι παιδί μου, εδώ κάτω χαμηλά, έχει σκίσιμο. Και μου είπαν, “δε μπορείτε να μπείτε κυρία μου”. Πάλι καλά έβγαλα το μαντήλι από το κεφάλι και το έδεσα παρεό. Τι να σου πω τώρα εδώ πέρα. Πολύ αυστηρά τα πράγματα. Εντωμεταξύ αυτό λέω στο αγόρι μου, με έφερε επίτηδες εδώ για να ντύνομαι, δεν υπάρχει άλλη εξήγηση. Καταβάλλω τόση προσπάθεια με την ενδυμασία εδώ» ανέφερε σε βίντεό της η Ιωάννα Τούνη.

