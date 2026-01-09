Βουρκωμένη η Ιωάννα Τούνη: «Έχει γενέθλια ο γιος μου, είναι Αθήνα με τον μπαμπά του»

Τον Ιανουάριο του 2022, η γνωστή influencer έζησε την πιο ξεχωριστή στιγμή της ζωής της με τη γέννηση του γιου της, τον οποίο απέκτησε από τη σχέση της με τον Δημήτρη Αλεξάνδρου

Βουρκωμένη η Ιωάννα Τούνη: «Έχει γενέθλια ο γιος μου, είναι Αθήνα με τον μπαμπά του»
Σαν σήμερα γεννήθηκε ο γιος της Ιωάννας Τούνη, Πάρης, με την influencer να μοιράζεται τη συγκίνησή της με τους διαδικτυακούς της φίλους, καθώς θα βρίσκεται χωριστά από το παιδί της αυτήν την ιδιαίτερη ημέρα.

Την Παρασκευή 9 Ιανουαρίου, η Ιωάννα Τούνη δημοσίευσε ένα βίντεο στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, αναφερόμενη στον γιο της, που κλείνει τα τρία, και θα τα γιορτάσει στην Αθήνα με τον πατέρα του, Δημήτρη Αλεξάνδρου.

H influencer σχολίασε για τα γενέθλια του παιδιού της: «Σήμερα είναι μία ιδιαίτερη μέρα για εμένα, γιατί πριν από τρία χρόνια ακριβώς γέννησα τον Παρούλη μου. Σήμερα είναι τα γενέθλιά του και χαίρομαι πάρα πολύ που έχω αυτό το φωτεινό αστέρι στη ζωή μου».

Έπειτα, πρόσθεσε για τη συνθήκη της απόστασης, μην κρύβοντας τη συναισθηματική της φόρτιση: «Αλλά σήμερα στεναχωριέμαι και λιγάκι γιατί είναι οι μέρες που ο Πάρης είναι Αθήνα και θα έρθει αύριο Θεσσαλονίκη. Γίνομαι πάλι συναισθηματική πρωινιάτικα. Πάω να χτυπηθώ προπόνηση, να ξεπεράσω τον πόνο μου. Στέλνω μεγάλο φιλί, αγωνιστικούς χαιρετισμούς σε όλες τις μαμάδες και ειδικά σε αυτές που δεν έχουν τα παιδάκια τους συνέχεια, γιατί τα μοιράζονται με τον μπαμπά. Πρέπει να γίνεται κι αυτό αλλά είναι πολύ δύσκολο».

