Ιωάννα Τούνη: Τον Φεβρουάριο η συνέχεια της δίκης - Θα προβληθεί το επίδικο βίντεο

Στις 20 Φεβρουαρίου θα συνεχιστεί η δίκη για την υπόθεση revenge porn με θύμα την Ιωάννα Τούνη.

Σήμερα, στη δικαστική αίθουσα, όπως αναφέρει το voria.gr, κατέθεσαν μάρτυρες, ενώ στην επόμενη δικάσιμο θα αναγνωστούν έγγραφα της δικογραφίας, ενώ αναμένεται να προβληθεί και το επίδικο βίντεο.

Η influencer και επιχειρηματίας, πριν εισέλθει στο δικαστήριο σήμερα, ξεκαθάρισε πως δεν επιδιώκει κανένα οικονομικό όφελος, υπογραμμίζοντας ότι μοναδικός της στόχος είναι η απονομή δικαιοσύνης και η ανάδειξη της αλήθειας. «Θέλω να δοθεί ένα ξεκάθαρο μήνυμα, ώστε να μη βιώσει καμία γυναίκα ξανά κάτι τέτοιο», σημειώνει, κάνοντας λόγο για την ανάγκη παραδειγματικής τιμωρίας των υπευθύνων.

Όπως καταγγέλλει, δεν έχει δεχθεί καμία συγγνώμη ούτε έχει διαπιστώσει μεταμέλεια, εκφράζοντας τη βεβαιότητά της πως οι ίδιοι άνθρωποι θα μπορούσαν να επαναλάβουν τις ίδιες πράξεις σε βάρος άλλης γυναίκας. Για την προβολή του βιντεοληπτικού υλικού, σημείωσε «είναι η ισχυρότερη απόδειξη» γι' αυτό και αναμένεται να προβληθεί σήμερα στο δικαστήριο.

Παραδέχτηκε ότι η επανεμφάνιση του υλικού θα την φέρει αντιμέτωπη ξανά με όσα βίωσε, ωστόσο επισημαίνει πως δεν υπάρχει άλλη επιλογή. «Δυστυχώς ή ευτυχώς, πρέπει να το αντιμετωπίσω», σημειώνει, δηλώνοντας συνολικά απογοητευμένη από την συμπεριφορά των θυτών.

Η ίδια δηλώνει ευγνώμων για τη στήριξη των ανθρώπων που βρίσκονται στο πλευρό της, ενώ αναφέρει ότι σήμερα καταθέτουν οι τελευταίοι μάρτυρες υπεράσπισης. Περιγράφει τη διαδικασία ως ιδιαίτερα ψυχοφθόρα, τονίζοντας ότι παραμένει στην αίθουσα απλά ως ακροάτρια, ενώ αισθάνεται ντροπή όταν ακούει τους κατηγορούμενους να παρουσιάζονται ως «θύματα».

Σημειώνεται ότι, η δίκη διεξάγεται στο Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων, κεκλεισμένων των θυρών, λόγω του ευαίσθητου χαρακτήρα της δικογραφίας.

Υπενθυμίζεται ότι, κατηγορούμενοι είναι ο τότε σύντροφος της Ιωάννας Τούνη, ο οποίος επίσης διακρίνεται στο βίντεο, καθώς και το άτομο που φέρεται να μαγνητοσκοπεί την πράξη.

Το επίμαχο υλικό διαδόθηκε σε τρία άτομα και αναρτήθηκε σε ιστοσελίδες πορνογραφικού περιεχομένου.

