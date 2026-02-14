Αδελφοκτονία στη Μάρθα Βιάννου: Νεκρός 67χρονος μετά από αιματηρό καβγά

Οικογενειακή τραγωδία εκτυλίχθηκε το απόγευμα του Σαββάτου στην Κρήτη, όταν δύο αδέλφια λογομάχησαν για άγνωστη αιτία με αποτέλεσμα ο ένας να τραυματίσει θανάσιμα τον άλλον με μαχαίρι.

Νεκρός έπεσε ένας 67χρονος ύστερα από χτύπημα με μαχαίρι που του κατάφερε ο 63χρονος αδελφός του στη Μάρθα του Δήμου Βιάννου στο Ηράκλειο. Ο φερόμενος ως δράστης έχει συλληφθεί, ενώ οι Αρχές διερευνούν τις συνθήκες του περιστατικού.

Σύμφωνα με πληροφορίες του cretalive.gr ο 63χρονος ο οποίος φέρεται να ήταν υπό την επήρεια αλκοόλ, καυγάδισε με τον 67χρονο αδελφό του και τον τραυμάτισε με μαχαίρι στην καρωτίδα και στην κοιλιά.

Έμεναν μαζί, είχε προβλήματα με το αλκοόλ ο δράστης

Θύμα και δράστης, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές διέμεναν μαζί το τελευταίο διάστημα καθώς ο 67χρονος, που για χρόνια έμενε στο Ηράκλειο, αποφάσισε να επιστρέψει στο πατρικό του, όπου η μοίρα του επιφύλασσε άσχημο παιχνίδι. Ο συλληφθείς κρατείται στο ΑΤ Βιάννου και στο σημείο μεταβαίνει κλιμάκιο του ανθρωποκτονιών από το Ηράκλειο.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, ο δράστης παραμένει υπό την επήρεια αλκοόλ και δεν έχει αντιληφθεί τι ακριβώς έχει συμβεί. Συγχωριανοί της οικογένειας, υποστηρίζουν ότι ο φερόμενος ως δολοφόνος έχει χρόνια προβλήματα με το αλκοόλ και δημιουργούσε συχνά προβλήματα.