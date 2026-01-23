Ιωάννα Τούνη: Σήμερα προβάλλεται το βίντεο στο δικαστήριο - «Θα πρέπει να το αντιμετωπίσω ξανά»

Η σημερινή συνεδρίαση θεωρείται κομβική για την υπόθεση revenge porn που εκκρεμεί από το 2017

Newsbomb

Ιωάννα Τούνη: Σήμερα προβάλλεται το βίντεο στο δικαστήριο - «Θα πρέπει να το αντιμετωπίσω ξανά»
LIFESTYLE
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Με σιγουριά και έντονη συναισθηματική φόρτιση προσήλθε η Ιωάννα Τούνη στο δικαστήριο, λίγο πριν από την κρίσιμη συνεδρίαση της υπόθεσης revenge porn, η οποία εκκρεμεί από το 2017. Όπως δηλώνει, αναμένει με αγωνία την απόφαση, υπογραμμίζοντας πως η παρουσία της στη δικαστική αίθουσα δεν αφορά μόνο την ίδια, αλλά κάθε γυναίκα που έχει βιώσει παρόμοια εμπειρία.

Η infulencer ξεκαθάρισε πως δεν επιδιώκει κανένα οικονομικό όφελος, υπογραμμίζοντας ότι μοναδικός της στόχος είναι η απονομή δικαιοσύνης και η ανάδειξη της αλήθειας. «Θέλω να δοθεί ένα ξεκάθαρο μήνυμα, ώστε να μη βιώσει καμία γυναίκα ξανά κάτι τέτοιο», σημειώνει, κάνοντας λόγο για την ανάγκη παραδειγματικής τιμωρίας των υπευθύνων.

Όπως καταγγέλλει, δεν έχει δεχθεί καμία συγγνώμη ούτε έχει διαπιστώσει μεταμέλεια, εκφράζοντας τη βεβαιότητά της πως οι ίδιοι άνθρωποι θα μπορούσαν να επαναλάβουν τις ίδιες πράξεις σε βάρος άλλης γυναίκας. Για την προβολή του βιντεοληπτικού υλικού, σημείωσε «Είναι η ισχυρότερη απόδειξη» γι' αυτό και αναμένεται να προβληθεί σήμερα στο δικαστήριο.

Παραδέχτηκε ότι η επανεμφάνιση του υλικού θα την φέρει αντιμέτωπη ξανά με όσα βίωσε, ωστόσο επισημαίνει πως δεν υπάρχει άλλη επιλογή. «Δυστυχώς ή ευτυχώς, πρέπει να το αντιμετωπίσω», σημειώνει, δηλώνοντας συνολικά απογοητευμένη από την συμπεριφορά των θυτών.

Η ίδια δηλώνει ευγνώμων για τη στήριξη των ανθρώπων που βρίσκονται στο πλευρό της, ενώ αναφέρει ότι σήμερα καταθέτουν οι τελευταίοι μάρτυρες υπεράσπισης. Περιγράφει τη διαδικασία ως ιδιαίτερα ψυχοφθόρα, τονίζοντας ότι παραμένει στην αίθουσα απλά ως ακροάτρια, ενώ αισθάνεται ντροπή όταν ακούει τους κατηγορούμενους να παρουσιάζονται ως «θύματα».

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
12:31ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Κολωνός: Αναβλήθηκε η δίκη για τον βιασμό της 12χρονης

12:24ΚΟΣΜΟΣ

Xειρότερος εφιάλτης: Μαύρο βασιλικό φίδι κρυβόταν κάτω από το μαξιλάρι της, αλλά δεν ξέρει από πότε

12:16ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Εξάρχου: Η Ευρώπη να επιδοτήσει τον κάθετο ενεργειακό άξονα 

12:13ΕΛΛΑΔΑ

Άστρος: Θρήνος στην κηδεία του λιμενικού - Πρόταση Κικίλια να «υιοθετήσει» η Βουλή το παιδί του

12:11ΕΛΛΑΔΑ

Φυλακές Κασσαβέτειας: Επιβεβαιώθηκε κρούσμα φυματίωσης - Συναγερμός στις αρχές

12:02ΚΟΣΜΟΣ

Mαρκ Κάρνι: Πώς ο Καναδός πρωθυπουργός έγινε ο νέος «ροκ σταρ» της πολιτικής- Η ιστορική ομιλία στο Νταβός και η απάντηση στον Τραμπ

11:54ΕΛΛΑΔΑ

Social media και εφήβοι: Η πρώτη δράση του ΚΕΣΟ για το 2026 σε Λύκειο των Αγίων Θεοδώρων

11:49ΕΛΛΑΔΑ

Στη ΜΕΘ του Παίδων δύο παιδιά με γρίπη - Το ένα διασωληνώθηκε

11:46ΚΟΣΜΟΣ

Οκλαχόμα: Βιντεοπαιχνίδι θανάτου - 19χρονος μαχαίρωσε θανάσιμα τον αδερφό του, επειδή «εξοργίστηκε»

11:45ΕΛΛΑΔΑ

Κακοκαιρία: Πώς θα αποζημιωθείτε για τις ζημιές - Αναλυτικά η διαδικασία και τα ποσά

11:45ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αντίστροφη μέτρηση για το Ε9 - Τελευταία ευκαιρία για διορθώσεις πριν τον νέο ΕΝΦΙΑ

11:35ΕΛΛΑΔΑ

Μαρούσι: Επιτέθηκαν με μαχαίρι σε 16χρονο στο Άλσος Συγγρού

11:31LIFESTYLE

Κάια Γκέρμπερ: Γυμνές φωτογραφίες της μητέρας της, Σίντι Κρόφορντ, κοσμούσαν το πατρικό της σπίτι

11:26ΕΛΛΑΔΑ

Κάτοικος Βάρης: Η γυναίκα μου ήταν 3,5 ώρες σκαρφαλωμένη σε δέντρο για να σωθεί - Ευτυχώς που ήρθε ο δήμαρχος και με βοήθησε

11:22WHAT THE FACT

Τι σημαίνει η φράση «διέβη τον Ρουβίκωνα» - Πώς συνδέεται με την «ο κύβος ερρίφθη»

11:13LIFESTYLE

Η Μελάνια Τραμπ πάει Χόλιγουντ - Sold out για την πρεμιέρα του νέου ντοκιμαντέρ

11:04LIFESTYLE

Φορτισμένη η Ιωάννα Τούνη στο δικαστήριο: Σήμερα προβάλλεται το βίντεο - «Θα πρέπει να το αντιμετωπίσω ξανά»

10:53ΕΛΛΑΔΑ

Μιχαλακοπούλου: «Πληρώθηκα για τη βόμβα» - Τα πρώτα λόγια των δύο αδερφών για την έκρηξη στο κλαμπ

10:50LIFESTYLE

Θύμα απάτης η Εύη Δρούτσα: Παρίσταναν τους υπαλλήλους του ΔΕΔΔΗΕ και της απέσπασαν 23.000 ευρώ

10:50ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Volvo EX60: Νέο ηλεκτρικό SUV με κορυφαία αυτονομία

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
23:27ΕΛΛΑΔΑ

Αυτός θα είναι ο καιρός του Φεβρουαρίου: Η πρόγνωση ανά δεκαήμερο

11:49ΕΛΛΑΔΑ

Στη ΜΕΘ του Παίδων δύο παιδιά με γρίπη - Το ένα διασωληνώθηκε

08:41ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός - Μαρουσάκης: Ο χειμώνας επιστρέφει - Νέα 48ωρη κακοκαιρία, πότε ξεκινάει

12:13ΕΛΛΑΔΑ

Άστρος: Θρήνος στην κηδεία του λιμενικού - Πρόταση Κικίλια να «υιοθετήσει» η Βουλή το παιδί του

10:50LIFESTYLE

Θύμα απάτης η Εύη Δρούτσα: Παρίσταναν τους υπαλλήλους του ΔΕΔΔΗΕ και της απέσπασαν 23.000 ευρώ

09:25ΕΛΛΑΔΑ

Πέθανε ο Σπύρος Καρατζαφέρης

08:29ΕΛΛΑΔΑ

Υλίκη: Γέμισε η λίμνη από τις βροχές και τα χιόνια - Εντυπωσιακές εικόνες

10:53ΕΛΛΑΔΑ

Μιχαλακοπούλου: «Πληρώθηκα για τη βόμβα» - Τα πρώτα λόγια των δύο αδερφών για την έκρηξη στο κλαμπ

10:26WHAT THE FACT

Επιστήμονας του Χάρβαρντ ισχυρίζεται ότι βρήκε την ακριβή τοποθεσία του Παραδείσου

16:14ΚΟΣΜΟΣ

Θεωρία ισχυρίζεται ότι στις 12/8 η Γη θα χάσει την βαρύτητά της για 7 δευτερόλεπτα: Τι λέει η NASA

11:31LIFESTYLE

Κάια Γκέρμπερ: Γυμνές φωτογραφίες της μητέρας της, Σίντι Κρόφορντ, κοσμούσαν το πατρικό της σπίτι

12:56ΕΛΛΑΔΑ

Γλυφάδα: Ποια ήταν η 56χρονη Χριστίνα που έχασε τη ζωή της, παρασυρμένη από χείμαρρο

12:02ΚΟΣΜΟΣ

Mαρκ Κάρνι: Πώς ο Καναδός πρωθυπουργός έγινε ο νέος «ροκ σταρ» της πολιτικής- Η ιστορική ομιλία στο Νταβός και η απάντηση στον Τραμπ

11:46ΚΟΣΜΟΣ

Οκλαχόμα: Βιντεοπαιχνίδι θανάτου - 19χρονος μαχαίρωσε θανάσιμα τον αδερφό του, επειδή «εξοργίστηκε»

10:19ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Η στιγμή της σύλληψης του 5χρονου από την ICE - «Να τον αφήναμε στο κρύο;», λέει ο Βανς

09:12ΕΛΛΑΔΑ

Κάρπαθος και Κιλκίς ανάμεσα στα δέκα ομορφότερα μέρη του πλανήτη για το 2026

12:38ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Κώστας Τσιμίκας: Επιστρέφει στην Premier League – «Η Νότιγχαμ τον θέλει δανεικό με οψιόν αγοράς»

10:31ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Θέλουν «λευκή επιταγή» για τον στρατό τους στη Γροιλανδία – Τι αποκαλύπτει το Bloomberg

11:04LIFESTYLE

Φορτισμένη η Ιωάννα Τούνη στο δικαστήριο: Σήμερα προβάλλεται το βίντεο - «Θα πρέπει να το αντιμετωπίσω ξανά»

06:12ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Γλυφάδα: «Μην πέσεις τώρα» - Η προσευχή του 43χρονου που διέσωσε δύο γυναίκες από τον ορμητικό χείμαρρο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ