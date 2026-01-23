Ιωάννα Τούνη: Σήμερα προβάλλεται το βίντεο στο δικαστήριο - «Θα πρέπει να το αντιμετωπίσω ξανά»

Με σιγουριά και έντονη συναισθηματική φόρτιση προσήλθε η Ιωάννα Τούνη στο δικαστήριο, λίγο πριν από την κρίσιμη συνεδρίαση της υπόθεσης revenge porn, η οποία εκκρεμεί από το 2017. Όπως δηλώνει, αναμένει με αγωνία την απόφαση, υπογραμμίζοντας πως η παρουσία της στη δικαστική αίθουσα δεν αφορά μόνο την ίδια, αλλά κάθε γυναίκα που έχει βιώσει παρόμοια εμπειρία.

Η infulencer ξεκαθάρισε πως δεν επιδιώκει κανένα οικονομικό όφελος, υπογραμμίζοντας ότι μοναδικός της στόχος είναι η απονομή δικαιοσύνης και η ανάδειξη της αλήθειας. «Θέλω να δοθεί ένα ξεκάθαρο μήνυμα, ώστε να μη βιώσει καμία γυναίκα ξανά κάτι τέτοιο», σημειώνει, κάνοντας λόγο για την ανάγκη παραδειγματικής τιμωρίας των υπευθύνων.

Όπως καταγγέλλει, δεν έχει δεχθεί καμία συγγνώμη ούτε έχει διαπιστώσει μεταμέλεια, εκφράζοντας τη βεβαιότητά της πως οι ίδιοι άνθρωποι θα μπορούσαν να επαναλάβουν τις ίδιες πράξεις σε βάρος άλλης γυναίκας. Για την προβολή του βιντεοληπτικού υλικού, σημείωσε «Είναι η ισχυρότερη απόδειξη» γι' αυτό και αναμένεται να προβληθεί σήμερα στο δικαστήριο.

Παραδέχτηκε ότι η επανεμφάνιση του υλικού θα την φέρει αντιμέτωπη ξανά με όσα βίωσε, ωστόσο επισημαίνει πως δεν υπάρχει άλλη επιλογή. «Δυστυχώς ή ευτυχώς, πρέπει να το αντιμετωπίσω», σημειώνει, δηλώνοντας συνολικά απογοητευμένη από την συμπεριφορά των θυτών.

Η ίδια δηλώνει ευγνώμων για τη στήριξη των ανθρώπων που βρίσκονται στο πλευρό της, ενώ αναφέρει ότι σήμερα καταθέτουν οι τελευταίοι μάρτυρες υπεράσπισης. Περιγράφει τη διαδικασία ως ιδιαίτερα ψυχοφθόρα, τονίζοντας ότι παραμένει στην αίθουσα απλά ως ακροάτρια, ενώ αισθάνεται ντροπή όταν ακούει τους κατηγορούμενους να παρουσιάζονται ως «θύματα».