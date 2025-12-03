«Θα σας σκοτώσουμε και θα βρεθείτε σε χαντάκι» - Τα απειλητικά μηνύματα που δέχεται η Ιωάννα Τούνη

Την ώρα που η πολύκροτη δίκη για την υπόθεση revenge porn πήρε νέα αναβολή για τις 23 Ιανουαρίου 2026, ο Μιχάλης Δημητρακόπουλος, δικηγόρος της Ιωάννας Τούνη έφερε στο φως της δημοσιότητας απειλητικά μηνύματα που λαμβάνει το τελευταίο διάστημα και σχετίζονται άμεσα με την υπόθεση.

Τα εν λόγω μηνύματα μάλιστα τα οποία έχει δεχτεί ο κ. Δημητρακόπουλος ερευνώνται από τη Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος προκειμένου να διαπιστωθεί η προέλευσή τους.

«Θα σας σκοτώσουμε εσένα και την Ιωάννα Τούνη και θα βρεθείτε σε κανένα χαντάκι. Γι’ αυτό προσέξτε πολύ καλά τι λέτε. Εάν τιμωρηθούν οι ένοχοι, θα σας σκοτώσουμε εσένα και την Ιωάννα Τούνη. Γι’ αυτό μην κάνετε πολύ τον έξυπνο και παρατραβάτε το σχοινί, γιατί αλλιώς ξέρετε τι έχετε να πάθετε», ανέφερε το πρώτο μήνυμα, όπως το παρουσίασε ο δικηγόρος στην εκπομπή του ΑΝΤ1, «Το Πρωινό».

«Προσέξτε πώς μιλάτε εσείς και η εντολέας σας, η κυρία Ιωάννα Τούνη, γιατί το έχετε παρατραβήξει πολύ το θέμα με τα ροζ βίντεο. Αν το συνεχίσετε και σε περίπτωση τιμωρηθούν οι κατηγορούμενοι, θα έχετε άσχημες συνέπειες. Μπορεί να πάθετε μεγάλο κακό. Να το πείτε στην εντολέα σας στην Ιωάννα Τούνη για να είναι ενήμερη. Αυτό μόνο σας λέω. Και βάλτε το καλά στο μυαλό σας εσείς οι δύο», ανέφερε το δεύτερο μήνυμα προς τον Μιχάλη Δημητρακόπουλο και την Ιωάννα Τούνη.

Ιωάννα Τούνη: «Η ντροπή να αλλάξει πλευρά και να πάει εκεί που ανήκει»

Η Ιωάννα Τούνη προχώρησε σε δήλωσή της στο Πρωινό του ΑΝΤ1, μετά τα όσα είπε ο δικηγόρος των δύο κατηγορουμένων για την υπόθεση του revenge porn βίντεο.

«Έχουν περάσει πάνω από οκτώ χρόνια που δίνω έναν αγώνα για να δικαιωθώ, για ένα βίντεο που τραβήχτηκε εν αγνοία μου και παρά τη θέλησή μου, ενώ βρισκόμουν σε κατάσταση ανεξήγητης μέθης και λίγο μετά έχασα εντελώς τις αισθήσεις μου. Όλα αυτά τα χρόνια, ο ψυχισμός μου έχει βιαστεί ξανά και ξανά. Έχω στιγματιστεί ανεπανόρθωτα. Έχω δεχτεί χυδαιότητες, προσβολές, απειλές για τη ζωή μου, αλλά τίποτα πια δεν με φοβίζει. Τίποτα δεν με λυγίζει, γιατί αυτός ο αγώνας δεν είναι μόνο δικός μου. Είναι για όλες. Είναι για όλες τις γυναίκες που βίωσαν κακοποίηση, διασυρμό, εξευτελισμό. Η δικαιοσύνη πρέπει με την απόφασή της να στείλει ένα ηχηρό μήνυμα.

Τέλος σε μία κοινωνία που στιγματίζει το θύμα, που το περιθωριοποιεί, που το σπρώχνει μέχρι την αυτοκτονία. Τέλος στο αφήγημα όπου ο θύτης συνεχίζει ανενόχλητος στη ζωή του, σαν να μην συνέβη τίποτα. Εγώ είμαι η μόνη που διαπομπεύτηκα από τη δημοσιοποίηση αυτού του βίντεο. Είναι προκλητικό και εξοργιστικό να ισχυρίζεται ο κατηγορούμενος ότι είναι εκείνος το θύμα. Επειδή φαίνεται να χαμογελάει στον συνεργό του, την ώρα που μας βιντεοσκοπούσε παράνομα. Δέχτηκα ηθικό κανιβαλισμό.

Δέχτηκα ανθρωποφαγία. Όλα επειδή μετέτρεψε σε τρόπαιο, επειδή θέλησε να με εκδικηθεί, δημοσιοποιώντας το πιο προσωπικό και πιο ανήθικα καταγεγραμμένο περιεχόμενο. Φτάνει πια! Ας είναι η δική μου υπόθεση η τελευταία που θα χρειαστεί να περάσει από αυτό το σκοτάδι και να διεκδικήσει το αυτονόητο. Η παραδειγματική τιμωρία δεν είναι εκδίκηση. Είναι ο μόνος τρόπος να αλλάξει η ντροπή πλευρά και να πάει εκεί που πραγματικά ανήκει».