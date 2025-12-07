Ιωάννα Τούνη: «Εδώ και 9 χρόνια είμαι βίζιτα, πεταμένη, μεθυσμένη...»

Η υπόθεση του revenge porn που απασχολεί έντονα την κοινή γνώμη, με δύο άνδρες να κατηγορούνται σε βαθμό κακουργήματος, ήρθε ξανά στο προσκήνιο μέσω της Ιωάννας Τούνη.

Η γνωστή influencer, μιλώντας στον ΣΚΑΪ, αναφέρθηκε στο βίντεο που γυρίστηκε χωρίς τη συγκατάθεσή της το 2017 στη Χαλκιδική και στη συνέχεια διαδόθηκε σε όλη την Ελλάδα, επισημαίνοντας τον πόνο και τον διασυρμό που έχει υποστεί.

Η Ιωάννα Τούνη περιέγραψε το περιστατικό ως «βαθύ πλήγμα», το οποίο δεν θα ήθελε να αναμοχλεύει, αλλά αναγκάζεται λόγω των προκλητικών ισχυρισμών που έχουν διατυπωθεί από την πλευρά των κατηγορουμένων. Συγκεκριμένα, οι δικηγόροι των υπόπτων υποστηρίζουν πως κατά τη διάρκεια της καταγραφής, ο ένας άνδρας δεν γνώριζε ποιος τραβούσε το βίντεο, παρά το γεγονός ότι είχε οπτική επαφή με τον συνεργό του που κρατούσε την κάμερα σε απόσταση μικρότερη των δύο μέτρων. Η influencer τόνισε πως βρισκόταν σε κατάσταση μέθης και δεν είχε επίγνωση της καταγραφής, ενώ φωτογραφίες από εκείνο το βράδυ την δείχνουν λιπόθυμη στο αυτοκίνητο του κατηγορούμενου.

Η Ιωάννα Τούνη κατήγγειλε ότι η γυναίκα είναι αυτή που στιγματίζεται σε τέτοιες υποθέσεις, ενώ οι άνδρες που εμπλέκονται δεν υφίστανται ανάλογη κριτική. Επισήμανε πως το βίντεο διακινήθηκε με σκοπό να φανεί το πρόσωπό της και να καταδειχθεί η ερωτική επαφή, με στόχο τον εξευτελισμό και τη δημόσια γελοιοποίηση. Αντίθετα με τη γυναίκα που χαρακτηρίζεται με υποτιμητικούς όρους, ο άνδρας αντιμετωπίζεται με επιδοκιμασία. Η influencer ζήτησε απλώς μια συγγνώμη για τον διασυρμό της, υπογραμμίζοντας το άδικο της κατάστασης.

Η Ιωάννα Τούνη κατέληξε ότι η μάχη αυτή αφορά κάθε γυναίκα που έχει βρεθεί σε παρόμοια θέση. Υπογράμμισε τη δυσκολία που αντιμετωπίζουν όσες δεν διαθέτουν οικονομικούς πόρους για να υπερασπιστούν τον εαυτό τους, ενώ η ίδια δεσμεύτηκε να συνεχίσει να διεκδικεί την αλήθεια και τη δικαιοσύνη. Τόνισε την ανάγκη έστω και καθυστερημένης απονομής δικαιοσύνης, ώστε να σταματήσει ο κοινωνικός στιγματισμός και η ταπείνωση που συνοδεύουν τέτοια περιστατικά.