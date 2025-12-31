Ήβη Αδάμου για Μιχάλη Κουινέλη: «Είναι ο άνθρωπός μου - Θα ήθελα άλλο ένα παιδάκι»

«Με τον τρόπο του είναι σαν να μου κάνει κάθε μέρα πρόταση γάμου», ανέφερε η Ήβη Αδάμου μιλώντας για την σχέση της με τον Μιχάλη Κουινέλη 

Ήβη Αδάμου για Μιχάλη Κουινέλη: «Είναι ο άνθρωπός μου - Θα ήθελα άλλο ένα παιδάκι»
Στη σχέση της με τον σύντροφό της και πατέρα του παιδιού της, Μιχάλη Κουινέλη, αλλά και στο ενδεχόμενο γάμου αναφέρθηκε η Ήβη Αδάμου, εξηγώντας γιατί δεν αισθάνεται την ανάγκη να προχωρήσουν άμεσα σε αυτό το βήμα. Όπως τόνισε, η καθημερινή στάση και συμπεριφορά του ράπερ απέναντί της είναι για εκείνη η πιο ουσιαστική επιβεβαίωση αγάπης, σε σημείο που –όπως είπε χαρακτηριστικά– είναι σαν να της κάνει πρόταση γάμου κάθε μέρα.

Μιλώντας την Τετάρτη 31 Δεκεμβρίου στην εκπομπή «Το Πρωινό», η τραγουδίστρια ξεκαθάρισε ότι δεν υπάρχει πίεση ή άγχος γύρω από το αν και πότε θα παντρευτούν. «Δεν είναι ότι το έχουμε αφήσει στην άκρη, απλώς δεν θεωρούμε πως πρέπει να γίνει άμεσα. Με τον τρόπο που συμπεριφέρεται στην καθημερινότητά μας και στη ζωή μας, είναι σαν να μου κάνει καθημερινά πρόταση γάμου. Το μυστήριο έχει τη σημασία του, αλλά δεν μας αγχώνει», ανέφερε.

Παράλληλα, η Ήβη Αδάμου δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο να μεγαλώσει η οικογένειά τους στο μέλλον, δηλώνοντας θετική στην απόκτηση ενός ακόμη παιδιού. «Σίγουρα θα ήθελα άλλο ένα παιδάκι κάποια στιγμή. Θα δείξει», είπε χαρακτηριστικά.

Η Ήβη Αδάμου μίλησε πιο αναλυτικά για τη μακροχρόνια σχέση με τον ράπερ, που μετρά περίπου 15 χρόνια, περιγράφοντας τι είναι αυτό που, όπως είπε, κρατά ζωντανή τη σύνδεσή τους μέχρι σήμερα: «Η σχέση μας ξεκίνησε από πολύ μεγάλο έρωτα και η σπίθα υπάρχει ακόμη. Αυτό προφανώς θέλει δύο για να γίνει. Πρέπει να νοιάζεσαι τον άλλον, να τον ακούς, να θες να τον δεις, να σου λείπει, να σου κάνει την καθημερινότητα καλύτερη. Όταν αυτό γίνεται αμοιβαία, είναι μία έκρηξη στο σύμπαν. Μέχρι σήμερα είναι ο άνθρωπός μου, ο μέντοράς μου, αλλά πάνω απ’ όλα είναι ο σύντροφος ζωής μου».

