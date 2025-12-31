ΟΡΙΣΤΙΚΟ: Στην αγορά για αντι – Σίλβα η ΑΕΚ | Ο Γκαμπονέζος ενημέρωσε ότι αποχωρεί

Ήταν αναμενόμενο είναι πλέον οριστικό! Ο Κρις Σιλβα ενημέρωσε ότι αποχωρεί από την ΑΕΚ, η οποία φουλάρει για την απόκτηση του αντικαταστάτη του.

Βαγγέλης Πάτας

Κρις Σίλβα ΑΕΚ
INTIME SPORTS
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Η αποστολή της «Ένωσης» ήταν εξ αρχής δύσκολη από τη στιγμή που στο συμβόλαιο του Γκαμπονέζου σέντερ υπήρχε buy-out.

Ο Μάκης Αγγελόπουλος προσέφερε νέο συμβόλαιο με βελτιωμένες οικονομικές απολαβές στον παίκτη, ωστόσο το… δέλεαρ της Euroleague φαίνεται ότι είναι μεγάλο για τον παίκτη.

Ο Σίλβα ενημέρωσε τους ανθρώπους της ΑΕΚ ότι θα συνεχίσει την καριέρα του σε ομάδα της Euroleague. Αυτή θα είναι όπως όλα δείχνουν η Φενέρμπαχτσε, καθώς ο παίκτης φέρεται να έχει δώσει τα χέρια με την Πρωταθλήτρια Ευρώπης, εξαργυρώνοντας τις τρομερές εμφανίσεις που έκανε στο πρώτο μισό της σεζόν.

O 29χρονος ψηλός αναδείχθηκε MVP της φάσης των ομίλων του Basketball Champions League, μετρώντας 14.8 πόντους με 70% στα σουτ εντός παιδιάς. Μάλιστα, φτάνοντας στο 21 στο σύστημα αξιολόγησης, βρέθηκε στην τρίτη θέση ανάμεσα σε όλους τους παίκτες του BCL.

Η ΑΕΚ φουλάρει γτια να βρει έναν παίκτη που θα καλύψει το μεγάλο «κενό» που αφήνει ο Γκαμπονέζος! Οι «κιτρινόμαυροι» ήδη έχουν κάνει μια σχετική προεργασία, έχοντας ξεχωρίσει κάποιες περιπτώσεις, αλλά η επιλογή μόνο εύκολη δεν είναι, καθώς καλούνται να αντικαταστήσουν τον κορυφαίο παίκτη της φετινής ομάδας.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
16:08ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπή κυκλοφορίας λόγω χιονόπτωσης στην Πάρνηθα - Δείτε βίντεο

16:07LIFESTYLE

Συνεχίζονται οι αποκαλύψεις παικτών για το Survivor – Μεγαλώνει η λίστα των Αθηναίων

16:04ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Όμιλος AKTOR: Με συμφωνία στον τομέα της ενέργειας κλείνει το 2025

16:00ΚΟΣΜΟΣ

Πιλότος «άφησε σημείωμα αυτοκτονίας» πριν ρίξει το αεροσκάφος σε φράγμα του Έσσεξ

15:58ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: 43χρονος λήστεψε φαρμακείο - Άρπαξε 600 ευρώ

15:51ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

AEK: Γκεοργκίεφ δίχως... ανάσα, έπαιξε στο φιλικό – Όμορφες στιγμές στα Σπάτα, «παρών» ο Ηλιόπουλος

15:48ΚΟΣΜΟΣ

Ορκωμοσία Μαμντάνι: Νέα Υόρκη, νέα χρονιά, νέος δήμαρχος

15:46ΕΛΛΑΔΑ

Χωρίς ρεύμα ο Δήμος Πεντέλης - Αντιδράσεις από τους κατοίκους

15:40ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά τώρα σε κατάστημα στο κέντρο της Λάρισας

15:29ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Ρομά λήστεψαν παιδιά που έλεγαν τα κάλαντα

15:27ΕΛΛΑΔΑ

«Διαλύθηκε» το μπλόκο των αγροτών στα Πράσινα Φανάρια Θεσσαλονίκης - Τα επόμενα βήματα τους

15:23LIFESTYLE

Ήβη Αδάμου για Μιχάλη Κουινέλη: «Είναι ο άνθρωπός μου - Θα ήθελα άλλο ένα παιδάκι»

15:20ΚΟΣΜΟΣ

Η Μόσχα δημοσιεύει πλάνα από την ουκρανική επίθεση με drones στην κατοικία του Πούτιν

15:18ΚΟΣΜΟΣ

«Πάρε μαρκαδόρο και σχεδίαζε»: Ο Ζελένσκι δέχεται πως έχασε ουκρανικά εδάφη - Οι περιοχές που δίνει

15:15ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΟΡΙΣΤΙΚΟ: Στην αγορά για αντι – Σίλβα η ΑΕΚ | Ο Γκαμπονέζος ενημέρωσε ότι αποχωρεί

15:13ΕΛΛΑΔΑ

Αναβίωσε το ιστορικό έθιμο του τροχονόμου με το «βαρέλι» στο Σύνταγμα - Πώς καθιερώθηκε

15:03ΕΛΛΑΔΑ

Ανατροπή με την τραγωδία στη Ρόδο - «Η χειροβομβίδα δεν εξερράγη στα χέρια του Ραφαήλ»

14:56ΚΟΣΜΟΣ

Γαλλία: Η κυβέρνηση θέλει να απαγορεύσει τα social media για παιδιά κάτω των 15 ετών

14:48ΜΠΑΣΚΕΤ

Επίσημη η «βόμβα»: Στον Παναθηναϊκό η Σπανού

14:46ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γεραπετρίτης: «Εύχομαι το 2026 να επανέλθει η ειρήνη σε όλο τον κόσμο»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
15:03ΕΛΛΑΔΑ

Ανατροπή με την τραγωδία στη Ρόδο - «Η χειροβομβίδα δεν εξερράγη στα χέρια του Ραφαήλ»

14:17ΕΛΛΑΔΑ

Αυτοί είναι από το 2025 οι δύο νέοι Άγιοι της Ορθόδοξης Εκκλησίας - Οι αποφάσεις του Φαναρίου

15:18ΚΟΣΜΟΣ

«Πάρε μαρκαδόρο και σχεδίαζε»: Ο Ζελένσκι δέχεται πως έχασε ουκρανικά εδάφη - Οι περιοχές που δίνει

15:46ΕΛΛΑΔΑ

Χωρίς ρεύμα ο Δήμος Πεντέλης - Αντιδράσεις από τους κατοίκους

15:27ΕΛΛΑΔΑ

«Διαλύθηκε» το μπλόκο των αγροτών στα Πράσινα Φανάρια Θεσσαλονίκης - Τα επόμενα βήματα τους

18:07LIFESTYLE

Μαζωνάκης: Νέα μαρτυρία-κλειδί για τις σχέσεις του τραγουδιστή με τον Στέφανο Παπαδόπουλο

10:19ΚΑΙΡΟΣ

Αρχίζει η μεγάλη εισβολή ψύχους στην Ευρώπη - Πώς θα επηρεαστεί η Ελλάδα

16:37ΚΟΣΜΟΣ

Ιαπωνία - Ανησυχία των επιστημόνων για τη συμπεριφορά του ωκεανού: «Δεν ξέρω καν αν η λέξη «εκπληκτικό» είναι η σωστή»

15:20ΚΟΣΜΟΣ

Η Μόσχα δημοσιεύει πλάνα από την ουκρανική επίθεση με drones στην κατοικία του Πούτιν

12:26ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πολική Πρωτοχρονιά σε όλη την Ελλάδα - Πού θα χιονίσει τις επόμενες ώρες

13:35ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η πρόβλεψη Ζιακόπουλου για την κακοκαιρία - Πότε βελτιώνεται ο καιρός

15:29ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Ρομά λήστεψαν παιδιά που έλεγαν τα κάλαντα

05:15ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις Φεβρουαρίου 2026: Γιατί γίνονται νωρίτερα οι πληρωμές

06:45ΕΛΛΑΔΑ

Το «ρωσικό ψύχος» έφτασε: Πού θα χιονίσει σήμερα και αύριο - Τι θα συμβεί το Σαββατοκύριακο

14:13ΕΛΛΑΔΑ

Ελένη Παπαδοπούλου: Έτσι την δολοφόνησε ο γιος της για να πάρει την περιουσία - Τα ψέματα στη Νικολούλη

11:43WHAT THE FACT

Ερεύνησαν την Ανταρκτική και βρήκαν 300 υποβρύχιες κατασκευές σε βάθος έως 4.000 μέτρων

10:09ΕΛΛΑΔΑ

Ο Ηλίας Κασιδιάρης πήρε άδεια από τη φυλακή και επισκέφτηκε μπλόκο αγροτών

11:18ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πρόστιμο έως 2.500 ευρώ σε ασυνεπείς δημοσίους υπαλλήλους - Ποιοι «κινδυνεύουν»

14:29ΚΟΣΜΟΣ

Ο viral μισθός ενός πιλότου - Το απίστευτο ποσό για 20 ώρες εργασίας την εβδομάδα

13:26ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Εσπευσμένα στο νοσοκομείο ο θρύλος της Ρεάλ Μαδρίτης, Ρομπέρτο Κάρλος

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ