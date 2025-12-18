AEK: Κάνει κάθε δυνατή προσπάθεια για να κρατήσει Σίλβα – Νέο συμβόλαιο προσφέρει η «Ένωση»

Ο 30χρονος Γκαμπονέζος έχει τραβήξει τα βλέμματα ομάδων της Euroleague, αλλά η «Ένωση» επιθυμεί να τον διατηρήσει στο ρόστερ της.

Ο Μάκης Αγγελόπουλος είναι αποφασισμένος να κάνει κάθε δυνατή προσπάθεια για να πείσει τον Σίλβα να παραμείνει στα «κιτρινόμαυρα». Στο πλαίσιο αυτό η ΑΕΚ έχει ήδη καταθέσει πρόταση για νέο συμβόλαιο στον δυναμικό ψηλό, στον οποίο προσφέρει αύξηση αποδοχών.

Αξίζει να αναφέρουμε ότι στο τρέχον συμβόλαιο υπάρχει buy-out που φτάνει τις 150.000 ευρώ και την οποία μπορεί να καταβάλει μια ομάδα που έχει συμφωνήσει μαζί του το διάστημα 1-17 Ιανουαρίου για να τον αποκτήσει.

Διαβάστε επίσης