ΗΠΑ: Το εμβληματικό πολιτιστικό κέντρο «Κένεντι Σέντερ» μετονομάζεται σε «Τραμπ-Κένεντι Σέντερ»

Το Κέντρο Παραστατικών Τεχνών Τζον Φ. Κένεντι και η γέφυρα Φράνσις Σκοτ Κι, φαίνονται από το Μνημείο του Ουάσινγκτον, την Τρίτη, 9 Δεκεμβρίου 2025, στην Ουάσινγκτον.

Το Κέντρο Παραστατικών Τεχνών Τζον Φ. Κένεντι, κοινώς γνωστό ως Κένεντι Σέντερ, θα μετονομαστεί σε «Τραμπ-Κένεντι Σέντερ», ανακοίνωσε την Πέμπτη (18/12) η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου, Κάρολαϊν Λέβιτ.

Το διοικητικό συμβούλιο του διάσημου πολιτιστικού κέντρου της Ουάσιγκτον, το οποίο διορίστηκε από τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ τον Φεβρουάριο, «μόλις ψήφισε ομόφωνα» την αλλαγή του ονόματος, ανέφερε η Λέβιτ σε μια ανάρτηση στο X.

Το έκαναν «λόγω του απίστευτου έργου που έχει επιτελέσει ο πρόεδρος Τραμπ κατά το τελευταίο έτος για τη διάσωση του κτιρίου», ανέφερε η Λέβιτ.

«Συγχαρητήρια στον Πρόεδρο Ντόναλντ Τζ. Τραμπ και, ομοίως, συγχαρητήρια στον Πρόεδρο Κένεντι, διότι αυτή θα είναι μια πραγματικά σπουδαία ομάδα για πολλά χρόνια στο μέλλον! Το κτίριο θα επιτύχει αναμφίβολα νέα επίπεδα επιτυχίας και μεγαλείου», ανέφερε.

I have just been informed that the highly respected Board of the Kennedy Center, some of the most successful people from all parts of the world, have just voted unanimously to rename the Kennedy Center to the Trump-Kennedy Center, because of the unbelievable work President Trump… — Karoline Leavitt (@PressSec) December 18, 2025

Όπως σημειώνει η εφημερίδα New York Times, δεν είναι σαφές ποια θα είναι η επίδραση της ψηφοφορίας, καθώς η επίσημη αλλαγή του ονόματος του κέντρου θα απαιτήσει ψήφισμα του Κογκρέσου.

Ο Τραμπ, ο οποίος ονόμασε τον εαυτό του πρόεδρο του Κένεντι Σέντερ λίγες εβδομάδες μετά την ανάληψη των καθηκόντων του, σηματοδότησε τον Οκτώβριο ότι η αλλαγή ονόματος ήταν επικείμενη.

Σε μια ανάρτηση στο Truth Social, ο Τραμπ μοιράστηκε φωτογραφίες μιας πρόσφατα βαμμένης κιονοστοιχίας στο εξωτερικό του κτιρίου, κάτω από μια λεζάντα που επαινούσε «τις νέες κολόνες του TRUMP KENNEDY, ουπς, εννοώ, του KENNEDY CENTER».

Donald J. Trump Truth Social Post 03:14 AM EST 10/27/25



The new TRUMP KENNEDY, whoops, I mean, KENNEDY CENTER, columns, beautifully painted in a luxuriant white enamel color, replacing the fake looking gold paint that was there for years. Many major improvements are being made,… pic.twitter.com/RkQImBG5GL — Commentary Donald J. Trump Posts From Truth Social (@TrumpDailyPosts) October 27, 2025

