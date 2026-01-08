Φωτιά σε κατάστημα στο Κερατσίνι
Συναγερμός το μεσημέρι της Πέμπτης σε ισόγειο κατάστημα στο Κερατσίνι
Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Πέμπτης (08/01) σε αρτοπαρασκευαστήριο επί της οδού Πάφου στο Κερατσίνι.
Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, η πυρκαγιά ξέσπασε σε ισόγειο κατάστημα. Λόγω της φωτιάς, η οποία έχει τεθεί υπό έλεγχο, προκλήθηκαν υλικές ζημιές.
Στο σημείο επιχείρησαν 11 πυροσβέστες με 4 οχήματα.
Για το περιστατικό προανάκριση διενεργείται από το αρμόδιο ανακριτικό τμήμα.
Το κατάστημα πιθανότητα ήταν αρτοπαρασκευαστήριο.
