Φωτιά σε κατάστημα στο Κερατσίνι

Συναγερμός το μεσημέρι της Πέμπτης σε ισόγειο κατάστημα στο Κερατσίνι

Αναστασία - Βασιλική Γκολέμη

Φωτιά σε κατάστημα στο Κερατσίνι
Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Πέμπτης (08/01) σε αρτοπαρασκευαστήριο επί της οδού Πάφου στο Κερατσίνι.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, η πυρκαγιά ξέσπασε σε ισόγειο κατάστημα. Λόγω της φωτιάς, η οποία έχει τεθεί υπό έλεγχο, προκλήθηκαν υλικές ζημιές.

Στο σημείο επιχείρησαν 11 πυροσβέστες με 4 οχήματα.

Για το περιστατικό προανάκριση διενεργείται από το αρμόδιο ανακριτικό τμήμα.

Το κατάστημα πιθανότητα ήταν αρτοπαρασκευαστήριο.

