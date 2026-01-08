Φωτιά σε κατάστημα στο Κερατσίνι

Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Πέμπτης (08/01) σε αρτοπαρασκευαστήριο επί της οδού Πάφου στο Κερατσίνι.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, η πυρκαγιά ξέσπασε σε ισόγειο κατάστημα. Λόγω της φωτιάς, η οποία έχει τεθεί υπό έλεγχο, προκλήθηκαν υλικές ζημιές.

Στο σημείο επιχείρησαν 11 πυροσβέστες με 4 οχήματα.

Για το περιστατικό προανάκριση διενεργείται από το αρμόδιο ανακριτικό τμήμα.

Το κατάστημα πιθανότητα ήταν αρτοπαρασκευαστήριο.