Ο δίχρονος που ξεσήκωσε το TikTok με το νταούλι του - Δείτε βίντεο

Ένα χαριτωμένο αγοράκι μόλις δύο ετών κατάφερε να «κλέψει» τις καρδιές των χρηστών του TikTok, παίζοντας νταούλι με απίστευτο ρυθμό και ενθουσιασμό. Το βίντεο, που ανέβηκε στην πλατφόρμα από συγγενικό του πρόσωπο, έγινε γρήγορα viral, συγκεντρώνοντας δεκάδες likes, σχόλια και κοινοποιήσεις.

Στο στιγμιότυπο, το μικρό παιδί φαίνεται να κρατά το νταούλι με αυτοπεποίθηση, χτυπώντας το στον ρυθμό. Οι χρήστες δεν άργησαν να σχολιάσουν το ταλέντο του, με πολλούς να γράφουν ότι «είναι γνήσιο ταλέντο» και άλλους να προβλέπουν λαμπρό μουσικό μέλλον.

Δείτε το βίντεο: