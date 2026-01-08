Φωτιά σε διαμέρισμα στη Νέα Σμύρνη - Εκκενώθηκε η πολυκατοικία
Η πυρκαγιά ξέσπασε σε διαμέρισμα του τρίτου ορόφου - Επιχειρεί η Πυροσβεστική
Φωτιά σε διαμέρισμα τρίτου ορόφου, επί της οδού Νυμφαίου, ξέσπασε το μεσημέρι της Πέμπτης (08/01) στην περιοχή της Νέας Σμύρνης.
Στο σημείο επιχειρούν επίγειες δυνάμεις με 6 οχήματα με 15 πυροσβέστες. Στο διαμέρισμα η φωτιά έχει τεθεί υπό έλεγχο ενώ έχουν προκληθεί υλικές ζημιές.
Οι πυροσβεστικές δυνάμεις απεγκλώβισαν άτομο από την ταράτσα ενώ εκκενώθηκε προληπτικά η πολυκατοικία.
