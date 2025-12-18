Sky News: Το διάγγελμα Τραμπ και η μάχη του με το αυξανόμενο κόστος ζωής

Ο Λευκός Οίκος είχε ανακοινώσει δύο ημέρες νωρίτερα ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ επρόκειτο να απευθύνει διάγγελμα προς το έθνος. Παραδοσιακά, το χρονικό διάστημα των 9 μ.μ., που διακόπτει το πρόγραμμα prime-time σε όλα τα μεγάλα δίκτυα, προορίζεται για μεγάλες ανακοινώσεις- συνήθως διεθνούς χαρακτήρα. Κατά τη διάρκεια της ημέρας, αυξάνονταν οι εικασίες ότι μπορεί να χρησιμοποιήσει την ομιλία του για να αναφερθεί στην προοπτική στρατιωτικής δράσης των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα.

Αντ' αυτού, ο Τραμπ εκμεταλλεύτηκε τη στιγμή για να εκφωνήσει αυτό που ουσιαστικά ήταν μια προεκλογική ομιλία, αλλά εκφωνήθηκε με ταχύτητα σε μαχητικό τόνο. Κατηγόρησε τον πρώην πρόεδρο Τζο Μπάιντεν για την οικονομία που κληρονόμησε, η οποία βρίσκεται «στο χείλος της καταστροφής», προσθέτοντας ότι «μειώνει αυτές τις υψηλές τιμές και τις μειώνει πολύ γρήγορα».

Μιλώντας από την αίθουσα υποδοχής διπλωματών του Λευκού Οίκου, δήλωσε: «Η χώρα μας επέστρεψε, ισχυρότερη από ποτέ. Είμαστε έτοιμοι για μια οικονομική άνθηση που όμοιά της δεν έχει ξαναδεί το έθνος». «Δεν έχει τελειώσει ακόμα, αλλά κάνουμε πρόοδο, κανείς δεν μπορεί να πιστέψει τι συμβαίνει.» Μιλούσε σε ένα ολοένα και πιο απαιτητικό πολιτικά και οικονομικά πλαίσιο. Οι τιμές της βενζίνης έχουν μειωθεί, αλλά το ευρύτερο κόστος ζωής συνεχίζει να αυξάνεται και οι άνθρωποι δεν φαίνεται να αισθάνονται την οικονομική άνθηση που ισχυρίζεται ότι προωθεί.

Το ποσοστό ανεργίας αυξήθηκε στο 4,6% τον Νοέμβριο, το υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων πέντε ετών. Η μόνη πραγματική ανακοίνωση στην ομιλία του ήταν ένα μπόνους για τα μέλη του στρατού. Είπε ότι η κυβέρνηση θα στείλει επιταγές ύψους 1.776 δολαρίων σε όλα τα μέλη των ενόπλων δυνάμεων. Η ιδέα, είπε, είχε οριστικοποιηθεί μόλις «πριν από περίπου 30 λεπτά» και οι επιταγές είχαν ήδη αποσταλεί ταχυδρομικώς.

Μια σημαντική ομιλία σε τόνο, αλλά όχι σε ουσία

Ήταν μια πολύ αξιοσημείωτη προεδρική ομιλία, όχι για αυτά που ανακοίνωσε, επειδή δεν υπήρξε κάποια μεγάλη αποκάλυψη. Ήταν ο τόνος που προκάλεσε αίσθηση. Η ζωντανή ομιλία των 9 μ.μ. ήταν η παρουσίαση των μεγαλύτερων επιτυχιών του από την περασμένη χρονιά, αλλά την έκανε ένας θυμωμένος και απογοητευμένος άνθρωπος. «Γιατί τα ποσοστά μου στις δημοσκοπήσεις δεν είναι καλύτερα;» ήταν η αύρα που εξέπεμπε. «Γιατί η οικονομία δεν πάει καλύτερα; Γιατί εσείς - οι ψηφοφόροι - δεν αισθάνεστε καλύτερα;». Δεν ήταν πραγματικά αποσπάσματα, αλλά το σαφές υπονοούμενο.

Τα χαμηλά ποσοστά του στις δημοσκοπήσεις, η αυξανόμενη ανεργία, το κόστος ζωής και οι προκλήσεις του πληθωρισμού ήταν αυτά που καθόρισαν αυτή την ομιλία. «Αν είχε βγει και, εκτός σεναρίου, με ενσυναίσθηση και έλεγε - «κοίτα, το καταλαβαίνω... σου παίρνει χρόνο να νιώσεις την οικονομική μου επιτυχία...» - αν τα είχε πει όλα αυτά με νόημα, νομίζω ότι θα είχε γίνει πιο συμπονετικός. Αντίθετα - διαβάζοντας, ασυνήθιστα, βάσει σεναρίου, φάνηκε ένας πολύ απογοητευμένος πρόεδρος και εξαιρετικά αμυντικός» γράφει το Sky News.

Αυτή είναι και η μεγάλη ανησυχία για τους υποστηρικτές του Τραμπ που φέρεται να ενοχλούνται πλέον από το ύφος, τη γλώσσα και τη διχαστικότητά του, όσο και αν επιμένουν στα καλά του στοιχεία και την εμπειρία του στις επιχειρήσεις και την οικονομία».

«Αν χάσει αυτούς τους ανθρώπους, θα έχει σοβαρό πρόβλημα. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα όταν συνδυαστεί με τις υποψίες ότι χάνει και μερικούς από την ομάδα βάσης του - όπως λόγου χάρη η οπαδός του που έγινε αντίπαλος, η ακλόνητη κάποτε οπαδός του κινήματος MAGA, Mάρτζορι Τέιλορ Γκριν. Και προσθέτει το Sky News: «Υπάρχουν παρατηρητές που πιστεύουν ότι ο Τραμπ είναι κάπως ανοργάνωτος. Έχει χάσει λίγο τα πατήματά του. Ο ελαφρώς περίεργος τόνος αυτής της ομιλίας θα αποτελέσει σίγουρα απόδειξη γι' αυτούς»

