Γκουστάβο Πέτρο: «Η απειλή στρατιωτικής δράσης των ΗΠΑ κατά της Κολομβίας είναι πραγματική»

Ο πρόεδρος της Κολομβίας, Γκουστάβο Πέτρο, δήλωσε στο BBC ότι πιστεύει πως υπάρχει πλέον «πραγματική απειλή» στρατιωτικής δράσης των ΗΠΑ εναντίον της Κολομβίας. Ο Πέτρο είπε ότι οι ΗΠΑ αντιμετωπίζουν τα άλλα έθνη ως μέρος μιας αμερικανικής «αυτοκρατορίας», μετά την απειλή Τραμπ προς την Κολομβία για ανάληψη στρατιωτικής δράσης. Είπε ότι οι ΗΠΑ κινδυνεύουν να απομονωθούν μετά την «κυριαρχία τους στον κόσμο»

Κατηγόρησε επίσης τους πράκτορες της Υπηρεσίας Μετανάστευσης και Τελωνείων των ΗΠΑ (ICE) ότι ενεργούν σαν «ναζιστικές ταξιαρχίες». Ο Τραμπ έχει επεκτείνει σημαντικά τις επιχειρήσεις της ICE στο πλαίσιο αυτού που η κυβέρνηση αποκαλεί καταστολή του εγκλήματος και των μεταναστών που εισήλθαν παράνομα στις ΗΠΑ.

Μετά τις αμερικανικές επιδρομές στη Βενεζουέλα και τη σύλληψη του Νικολάς Μαδούρο, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι μια στρατιωτική επιχείρηση με στόχο την Κολομβία «ακούγεται καλή». Ο Τραμπ έχει επίσης επανειλημμένα πει στον Πέτρο να «προσέχει τα νώτα του», σχόλια που ο Πέτρο καταδίκασε έντονα.

Ο Τραμπ και ο Πέτρο συνομίλησαν τηλεφωνικά το βράδυ της Τετάρτης και ο Τραμπ δήλωσε ότι θα συναντηθεί με τον Κολομβιανό ομόλογό του στον Λευκό Οίκο στο «εγγύς μέλλον» . Γράφοντας στην πλατφόρμα του Truth Social αργά την Τετάρτη μετά την τηλεφωνική επικοινωνία, ο Τραμπ χαρακτήρισε τη συνομιλία τους ως «μεγάλη τιμή». Ένας Κολομβιανός αξιωματούχος δήλωσε τότε ότι η συνομιλία αντανακλούσε μια μετατόπιση 180 μοιρών στη ρητορική «και από τις δύο πλευρές».

Αλλά την Πέμπτη, ο τόνος του Πέτρο υποδήλωνε ότι οι σχέσεις δεν είχαν βελτιωθεί σημαντικά. Δήλωσε στο BBC ότι η κλήση διήρκεσε λίγο λιγότερο από μία ώρα, «το μεγαλύτερο μέρος της οποίας το κατείχα εγώ» και κάλυψε το «εμπόριο ναρκωτικών στην Κολομβία» και την άποψη της Κολομβίας για τη Βενεζουέλα και «τι συμβαίνει στη Λατινική Αμερική σχετικά με τις Ηνωμένες Πολιτείες».

Ο Τραμπ έχει κατηγορήσει χώρες όπως η Κολομβία και η Βενεζουέλα ότι δεν κάνουν αρκετά για την καταπολέμηση της εμπορίας ναρκωτικών. Μετά την επιστροφή του στον Λευκό Οίκο, ο πρόεδρος των ΗΠΑ έχει στείλει πράκτορες της ICE σε πόλεις σε όλη τη χώρα για την καταστολή της παράτυπης μετανάστευσης. Η υπηρεσία επιβάλλει τους νόμους περί μετανάστευσης και διεξάγει έρευνες, ενώ έχει επίσης ρόλο στην απομάκρυνση παράτυπων μεταναστών από τις ΗΠΑ.

Η κυβέρνηση αναφέρει ότι απέλασε 605.000 άτομα μεταξύ 20 Ιανουαρίου και 10 Δεκεμβρίου 2025. Ανέφερε επίσης ότι 1,9 εκατομμύρια μετανάστες είχαν «αυτοαπελαθεί οικειοθελώς», μετά από μια δυναμική εκστρατεία ευαισθητοποίησης του κοινού που ενθάρρυνε τους ανθρώπους να εγκαταλείψουν τη χώρα μόνοι τους για να αποφύγουν τη σύλληψη ή την κράτηση.

Ο Πέτρο είπε ότι η ICE είχε «φτάσει στο σημείο όπου πλέον δεν διώκει μόνο Λατινοαμερικανούς στους δρόμους, κάτι που για εμάς αποτελεί προσβολή, αλλά σκοτώνει και πολίτες των Ηνωμένων Πολιτειών», μετά τον θανάσιμο πυροβολισμό στη Μινεάπολη της Ρενέ Νικόλ Γκουντ.

Πρόσθεσε ότι αν αυτό συνεχιζόταν, «αντί για τις ΗΠΑ που κυριαρχούν στον κόσμο – ένα αυτοκρατορικό όνειρο, οι Ηνωμένες Πολιτείες θα απομονωθούν από τον κόσμο. Μια αυτοκρατορία δεν χτίστηκε με το να είναι απομονωμένη από τον κόσμο». Ο Πέτρο κατέληξε ότι οι ΗΠΑ επί «δεκαετίες» αντιμετωπίζουν άλλες κυβερνήσεις, ιδιαίτερα στη Λατινική Αμερική, ως «αυτοκρατορία» ανεξάρτητα από τον νόμο.

Οι δύο ηγέτες ανταλλάσσουν συχνά προσβολές και απειλές για δασμούς στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Μετά την στρατιωτική δράση των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα, ο Πέτρο κατηγόρησε την Ουάσινγκτον ότι επιδιώκει πολέμους για «πετρέλαιο και άνθρακα», προσθέτοντας ότι εάν οι ΗΠΑ δεν είχαν αποσυρθεί από τη Συμφωνία του Παρισιού, όπου οι χώρες συμφώνησαν να περιορίσουν την άνοδο της παγκόσμιας θερμοκρασίας μειώνοντας τη χρήση ορυκτών καυσίμων, «δεν θα υπήρχαν πόλεμοι, θα υπήρχε μια πολύ πιο δημοκρατική και ειρηνική σχέση με τον κόσμο. Και τη Νότια Αμερική». «Το ζήτημα της Βενεζουέλας έχει να κάνει με αυτό», είπε.

«Βασιζόμαστε στις μάζες, στα βουνά και στις ζούγκλες μας, όπως πάντα»

Ερωτηθείς για το πώς θα αμυνθεί η Κολομβία σε περίπτωση αμερικανικής επίθεσης, ο Πέτρο απάντησε ότι «θα προτιμούσε να γίνει διάλογος». Είπε ότι «γίνεται δουλειά» πάνω σε αυτό. Αλλά πρόσθεσε: «Η ιστορία της Κολομβίας δείχνει πώς έχει αντιδράσει σε μεγάλους στρατούς. Δεν θα αντιμετωπίσουμε ένα μεγάλο στρατό με όπλα που δεν έχουμε. Δεν έχουμε καν αντιαεροπορική άμυνα. Αντίθετα, βασιζόμαστε στις μάζες, στα βουνά μας και στις ζούγκλες μας, όπως πάντα.»

Ο Πέτρο επιβεβαίωσε ότι είχε μιλήσει επίσης με την Ντέλσι Ροντρίγκεζ, την υπηρεσιακή πρόεδρο της Βενεζουέλας και πρώην αντιπρόεδρο και υπουργό Πετρελαίου, και την κάλεσε στην Κολομβία. Ως ο μεγαλύτερος παραγωγός κοκαΐνης στον κόσμο, η Κολομβία αποτελεί σημαντικό κόμβο για το παγκόσμιο εμπόριο ναρκωτικών. Διαθέτει επίσης σημαντικά αποθέματα πετρελαίου, καθώς και χρυσό, ασήμι, σμαράγδια, πλατίνα και άνθρακα.

Μιλώντας στο Air Force One μετά την επιχείρηση στη Βενεζουέλα, ο Τραμπ περιέγραψε τον Πέτρο ως έναν «άρρωστο άνθρωπο που του αρέσει να φτιάχνει κοκαΐνη και να την πουλάει στις Ηνωμένες Πολιτείες», προσθέτοντας: «Δεν πρόκειται να το κάνει για πολύ καιρό». Ο Πέτρο αρνήθηκε τους ισχυρισμούς, λέγοντας ότι «πάντα έχει αποδειχθεί ότι δεν εμπλέκομαι σε αυτό». «Επί 20 χρόνια αγωνίζομαι ενάντια στα καρτέλ ναρκωτικών, με προσωπικό κόστος καθώς η οικογένειά μου αναγκάστηκε να εξοριστεί», είπε.

Πρώην αντάρτης, ο Πέτρο έχει ακολουθήσει μια στρατηγική «πλήρους ειρήνης» από τότε που ανέλαβε τα καθήκοντά του, δίνοντας προτεραιότητα στον διάλογο με τις ένοπλες ομάδες. Οι επικριτές λένε ότι η προσέγγιση ήταν πολύ ήπια, με την παραγωγή κοκαΐνης να έχει φτάσει σε επίπεδα ρεκόρ.

Ερωτηθείς που απέτυχε και αν αναλαμβάνει την ευθύνη, ο Πέτρο είπε ότι η ανάπτυξη της καλλιέργειας κόκας επιβραδύνεται και περιέγραψε «δύο ταυτόχρονες προσεγγίσεις». «Η μία να μιλάμε για ειρήνη με ομάδες που είναι ληστές. Και η άλλη να αναπτύσσουμε μια στρατιωτική επίθεση εναντίον εκείνων που δεν θέλουν ειρήνη.»

Είπε ότι οι διαπραγματεύσεις βρίσκονται σε εξέλιξη στη νότια Κολομβία, «όπου έχει σημειωθεί η μεγαλύτερη μείωση στην καλλιέργεια φύλλων κόκας» και «όπου το ποσοστό ανθρωποκτονιών στην Κολομβία έχει μειωθεί περισσότερο». Η πολιτική του διαλόγου, είπε, είχε ως στόχο την «αποκλιμάκωση της βίας», προσθέτοντας: «δεν είμαστε ανόητοι, ξέρουμε με ποιον διαπραγματευόμαστε».

