Γκουστάβο Πέτρο: «Η απειλή στρατιωτικής δράσης των ΗΠΑ κατά της Κολομβίας είναι πραγματική»

Υπάρχει «πραγματική απειλή» στρατιωτικής δράσης των ΗΠΑ κατά της Κολομβίας, δήλωσε ο πρόεδρος της χώρας Γκουστάβο Πέτρο στο BBC

Newsbomb

Γκουστάβο Πέτρο: «Η απειλή στρατιωτικής δράσης των ΗΠΑ κατά της Κολομβίας είναι πραγματική»

O πρόεδρος της Κολομβίας, Γκουστάβο Πέτρο

AP
ΚΟΣΜΟΣ
6'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ο πρόεδρος της Κολομβίας, Γκουστάβο Πέτρο, δήλωσε στο BBC ότι πιστεύει πως υπάρχει πλέον «πραγματική απειλή» στρατιωτικής δράσης των ΗΠΑ εναντίον της Κολομβίας. Ο Πέτρο είπε ότι οι ΗΠΑ αντιμετωπίζουν τα άλλα έθνη ως μέρος μιας αμερικανικής «αυτοκρατορίας», μετά την απειλή Τραμπ προς την Κολομβία για ανάληψη στρατιωτικής δράσης. Είπε ότι οι ΗΠΑ κινδυνεύουν να απομονωθούν μετά την «κυριαρχία τους στον κόσμο»

Κατηγόρησε επίσης τους πράκτορες της Υπηρεσίας Μετανάστευσης και Τελωνείων των ΗΠΑ (ICE) ότι ενεργούν σαν «ναζιστικές ταξιαρχίες». Ο Τραμπ έχει επεκτείνει σημαντικά τις επιχειρήσεις της ICE στο πλαίσιο αυτού που η κυβέρνηση αποκαλεί καταστολή του εγκλήματος και των μεταναστών που εισήλθαν παράνομα στις ΗΠΑ.

Μετά τις αμερικανικές επιδρομές στη Βενεζουέλα και τη σύλληψη του Νικολάς Μαδούρο, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι μια στρατιωτική επιχείρηση με στόχο την Κολομβία «ακούγεται καλή». Ο Τραμπ έχει επίσης επανειλημμένα πει στον Πέτρο να «προσέχει τα νώτα του», σχόλια που ο Πέτρο καταδίκασε έντονα.

Ο Τραμπ και ο Πέτρο συνομίλησαν τηλεφωνικά το βράδυ της Τετάρτης και ο Τραμπ δήλωσε ότι θα συναντηθεί με τον Κολομβιανό ομόλογό του στον Λευκό Οίκο στο «εγγύς μέλλον» . Γράφοντας στην πλατφόρμα του Truth Social αργά την Τετάρτη μετά την τηλεφωνική επικοινωνία, ο Τραμπ χαρακτήρισε τη συνομιλία τους ως «μεγάλη τιμή». Ένας Κολομβιανός αξιωματούχος δήλωσε τότε ότι η συνομιλία αντανακλούσε μια μετατόπιση 180 μοιρών στη ρητορική «και από τις δύο πλευρές».

Αλλά την Πέμπτη, ο τόνος του Πέτρο υποδήλωνε ότι οι σχέσεις δεν είχαν βελτιωθεί σημαντικά. Δήλωσε στο BBC ότι η κλήση διήρκεσε λίγο λιγότερο από μία ώρα, «το μεγαλύτερο μέρος της οποίας το κατείχα εγώ» και κάλυψε το «εμπόριο ναρκωτικών στην Κολομβία» και την άποψη της Κολομβίας για τη Βενεζουέλα και «τι συμβαίνει στη Λατινική Αμερική σχετικά με τις Ηνωμένες Πολιτείες».

Ο Τραμπ έχει κατηγορήσει χώρες όπως η Κολομβία και η Βενεζουέλα ότι δεν κάνουν αρκετά για την καταπολέμηση της εμπορίας ναρκωτικών. Μετά την επιστροφή του στον Λευκό Οίκο, ο πρόεδρος των ΗΠΑ έχει στείλει πράκτορες της ICE σε πόλεις σε όλη τη χώρα για την καταστολή της παράτυπης μετανάστευσης. Η υπηρεσία επιβάλλει τους νόμους περί μετανάστευσης και διεξάγει έρευνες, ενώ έχει επίσης ρόλο στην απομάκρυνση παράτυπων μεταναστών από τις ΗΠΑ.

Η κυβέρνηση αναφέρει ότι απέλασε 605.000 άτομα μεταξύ 20 Ιανουαρίου και 10 Δεκεμβρίου 2025. Ανέφερε επίσης ότι 1,9 εκατομμύρια μετανάστες είχαν «αυτοαπελαθεί οικειοθελώς», μετά από μια δυναμική εκστρατεία ευαισθητοποίησης του κοινού που ενθάρρυνε τους ανθρώπους να εγκαταλείψουν τη χώρα μόνοι τους για να αποφύγουν τη σύλληψη ή την κράτηση.

Ο Πέτρο είπε ότι η ICE είχε «φτάσει στο σημείο όπου πλέον δεν διώκει μόνο Λατινοαμερικανούς στους δρόμους, κάτι που για εμάς αποτελεί προσβολή, αλλά σκοτώνει και πολίτες των Ηνωμένων Πολιτειών», μετά τον θανάσιμο πυροβολισμό στη Μινεάπολη της Ρενέ Νικόλ Γκουντ.

Πρόσθεσε ότι αν αυτό συνεχιζόταν, «αντί για τις ΗΠΑ που κυριαρχούν στον κόσμο – ένα αυτοκρατορικό όνειρο, οι Ηνωμένες Πολιτείες θα απομονωθούν από τον κόσμο. Μια αυτοκρατορία δεν χτίστηκε με το να είναι απομονωμένη από τον κόσμο». Ο Πέτρο κατέληξε ότι οι ΗΠΑ επί «δεκαετίες» αντιμετωπίζουν άλλες κυβερνήσεις, ιδιαίτερα στη Λατινική Αμερική, ως «αυτοκρατορία» ανεξάρτητα από τον νόμο.

Οι δύο ηγέτες ανταλλάσσουν συχνά προσβολές και απειλές για δασμούς στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Μετά την στρατιωτική δράση των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα, ο Πέτρο κατηγόρησε την Ουάσινγκτον ότι επιδιώκει πολέμους για «πετρέλαιο και άνθρακα», προσθέτοντας ότι εάν οι ΗΠΑ δεν είχαν αποσυρθεί από τη Συμφωνία του Παρισιού, όπου οι χώρες συμφώνησαν να περιορίσουν την άνοδο της παγκόσμιας θερμοκρασίας μειώνοντας τη χρήση ορυκτών καυσίμων, «δεν θα υπήρχαν πόλεμοι, θα υπήρχε μια πολύ πιο δημοκρατική και ειρηνική σχέση με τον κόσμο. Και τη Νότια Αμερική». «Το ζήτημα της Βενεζουέλας έχει να κάνει με αυτό», είπε.

«Βασιζόμαστε στις μάζες, στα βουνά και στις ζούγκλες μας, όπως πάντα»

Ερωτηθείς για το πώς θα αμυνθεί η Κολομβία σε περίπτωση αμερικανικής επίθεσης, ο Πέτρο απάντησε ότι «θα προτιμούσε να γίνει διάλογος». Είπε ότι «γίνεται δουλειά» πάνω σε αυτό. Αλλά πρόσθεσε: «Η ιστορία της Κολομβίας δείχνει πώς έχει αντιδράσει σε μεγάλους στρατούς. Δεν θα αντιμετωπίσουμε ένα μεγάλο στρατό με όπλα που δεν έχουμε. Δεν έχουμε καν αντιαεροπορική άμυνα. Αντίθετα, βασιζόμαστε στις μάζες, στα βουνά μας και στις ζούγκλες μας, όπως πάντα.»

Ο Πέτρο επιβεβαίωσε ότι είχε μιλήσει επίσης με την Ντέλσι Ροντρίγκεζ, την υπηρεσιακή πρόεδρο της Βενεζουέλας και πρώην αντιπρόεδρο και υπουργό Πετρελαίου, και την κάλεσε στην Κολομβία. Ως ο μεγαλύτερος παραγωγός κοκαΐνης στον κόσμο, η Κολομβία αποτελεί σημαντικό κόμβο για το παγκόσμιο εμπόριο ναρκωτικών. Διαθέτει επίσης σημαντικά αποθέματα πετρελαίου, καθώς και χρυσό, ασήμι, σμαράγδια, πλατίνα και άνθρακα.

Μιλώντας στο Air Force One μετά την επιχείρηση στη Βενεζουέλα, ο Τραμπ περιέγραψε τον Πέτρο ως έναν «άρρωστο άνθρωπο που του αρέσει να φτιάχνει κοκαΐνη και να την πουλάει στις Ηνωμένες Πολιτείες», προσθέτοντας: «Δεν πρόκειται να το κάνει για πολύ καιρό». Ο Πέτρο αρνήθηκε τους ισχυρισμούς, λέγοντας ότι «πάντα έχει αποδειχθεί ότι δεν εμπλέκομαι σε αυτό». «Επί 20 χρόνια αγωνίζομαι ενάντια στα καρτέλ ναρκωτικών, με προσωπικό κόστος καθώς η οικογένειά μου αναγκάστηκε να εξοριστεί», είπε.

Πρώην αντάρτης, ο Πέτρο έχει ακολουθήσει μια στρατηγική «πλήρους ειρήνης» από τότε που ανέλαβε τα καθήκοντά του, δίνοντας προτεραιότητα στον διάλογο με τις ένοπλες ομάδες. Οι επικριτές λένε ότι η προσέγγιση ήταν πολύ ήπια, με την παραγωγή κοκαΐνης να έχει φτάσει σε επίπεδα ρεκόρ.

Ερωτηθείς που απέτυχε και αν αναλαμβάνει την ευθύνη, ο Πέτρο είπε ότι η ανάπτυξη της καλλιέργειας κόκας επιβραδύνεται και περιέγραψε «δύο ταυτόχρονες προσεγγίσεις». «Η μία να μιλάμε για ειρήνη με ομάδες που είναι ληστές. Και η άλλη να αναπτύσσουμε μια στρατιωτική επίθεση εναντίον εκείνων που δεν θέλουν ειρήνη.»

Είπε ότι οι διαπραγματεύσεις βρίσκονται σε εξέλιξη στη νότια Κολομβία, «όπου έχει σημειωθεί η μεγαλύτερη μείωση στην καλλιέργεια φύλλων κόκας» και «όπου το ποσοστό ανθρωποκτονιών στην Κολομβία έχει μειωθεί περισσότερο». Η πολιτική του διαλόγου, είπε, είχε ως στόχο την «αποκλιμάκωση της βίας», προσθέτοντας: «δεν είμαστε ανόητοι, ξέρουμε με ποιον διαπραγματευόμαστε».

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
10:50ΚΟΣΜΟΣ

Καταστροφικές πυρκαγιές στην Αυστραλία: Δεκάδες χιλιάδες στρέμματα δάσους έγιναν στάχτη - Βίντεο

10:50ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δένδιας: «Δεν μπορούμε να κάνουμε τις Ένοπλες Δυνάμεις ΔΕΚΟ της δεκαετίας του 80΄για ψήφους»

10:50ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Η Toyota κάνει ανεξάρτητη μάρκα τη Gazoo Racing

10:46ΚΟΣΜΟΣ

Κραν Μονταντά: Η ώρα των απαντήσεων για το ζευγάρι των ιδιοκτητών του μοιραίου μπαρ - Στον εισαγγελέα για ανάκριση

10:40ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Θύμα βιασμού 23χρονη από τον πρώην σύντροφό της μετά τον χωρισμό - Την απειλούσε με εκδικητική πορνογραφία

10:38ΚΟΣΜΟΣ

Πρίγκιπας Χάρι - Μέγκαν Μαρκλ: «Ένα emoji που γελά δεν αντικαθιστά το αληθινό γέλιο» - Το μήνυμά τους για την ψηφιακή εξάρτηση των παιδιών  

10:38ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κώστας Τσιάρας: Το 87% των αγροτών που είναι ενταγμένοι στο πρόγραμμα για το χαμηλό ηλεκτρικό ρεύμα δεν έχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές

10:35Η «ΓΑΤΑ» ΤΗΣ ΗΡΩΔΟΥ ΑΤΤΙΚΟΥ

Τι πιστεύουν στο Μαξίμου για κόμματα Καρυστιανού και Τσίπρα - Η ανεπάρκεια της αντιπολίτευσης και η διασύνδεση ανασχηματισμού με τη νέα δικογραφία για ΟΠΕΚΕΠΕ

10:29ΚΟΣΜΟΣ

Αντιμέτωπη με τη «σφοδρότερη χιονόπτωση της δεκαετίας» η Βρετανία: Χωρίς ρεύμα δεκάδες χιλιάδες πολίτες - Βίντεο

10:29ΕΛΛΑΔΑ

Συναγερμός στο Ηράκλειο: Πτώμα γυναίκας εντοπίστηκε σε εγκαταλελειμμένο κτήριο

10:21ΚΟΣΜΟΣ

«Βούρκωσαν» οι σερβιτόρες: Πελάτες εστιατορίου τούς άφησαν φιλοδώρημα 4.200 ευρώ

10:16ΚΟΣΜΟΣ

Περισσότερα από 400 παπούτσια του 19ου αιώνα ξεβράστηκαν σε παραλία: «Σίγουρα κρύβονται πολλές ιστορίες πίσω από αυτά»

10:13ΚΟΣΜΟΣ

Η ΑΙ θα εκτοξεύσει τις τιμές των smartphone και των υπολογιστών το 2026 - Γιατί ακριβαίνουν σχεδόν όλες οι ηλεκτρικές συσκευές

10:10ΕΛΛΑΔΑ

Ροδόπη: Εξακολουθεί να αγνοείται ο οδηγός τρακτέρ στον Λίσσο ποταμό - Σε εξέλιξη επιχείρηση εντοπισμού

10:08ΚΟΣΜΟΣ

Χρονοκάψουλα: Ένα σημείωμα από το 1972 σε απομονωμένη κορυφή

10:07ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Από basic σε pro: Τα περιφερειακά που αλλάζουν το παιχνίδι

10:07ΚΟΣΜΟΣ

Γκουστάβο Πέτρο: «Η απειλή στρατιωτικής δράσης των ΗΠΑ κατά της Κολομβίας είναι πραγματική»

10:04ΕΛΛΑΔΑ

Πότε ξεκινάει το Πατρινό Καρναβάλι 2026

09:51ΚΟΣΜΟΣ

Κατέρρευσε χωματερή στις Φιλιππίνες: Ένας νεκρός και 38 αγνοούμενοι - Συγκλονιστικές εικόνες

09:51ΕΛΛΑΔΑ

Τουρκικά ΜΜΕ επαναφέρουν το αφήγημα περί δήθεν αδικημένης μειονότητας και προβάλλουν καταγγελίες για επίθεση σε μειονοτικό σχολείο στη Ροδόπη

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
09:44ΕΛΛΑΔΑ

FIR Αθηνών: Ανεξέλεγκτες εκπομπές των πομποδεκτών πίσω από το πρωτοφανές «μπλακ άουτ» υποστηρίζει ο διοικητής της ΥΠΑ

14:34ΕΛΛΑΔΑ

Χιονοθύελλα στο χιονοδρομικό κέντρο Καλαβρύτων - Εικόνες

09:24ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΕΝΦΙΑ: Ποιοι δεν θα πληρώσουν φόρο για το 2026

07:31ΚΑΙΡΟΣ

Τελικά πότε και πού θα χιονίσει; Κόντρα μετεωρολόγων για το αν θα δούμε... άσπρη μέρα

06:08ΕΛΛΑΔΑ

Πέθανε ο ηθοποιός Χρήστος Πολίτης – Οι αποκαλύψεις του θρυλικού «Γιάγκου Δράκου» για τη «Λάμψη» – Οι αιχμές για σενάρια, αμοιβές και Δανδουλάκη

07:28ΕΛΛΑΔΑ

Τρομάζει η μητέρα του 15χρονου που αυτοκτόνησε στη Χαλκίδα: «Τον ενδιέφεραν θέματα μαύρης μαγείας» - Έρευνες για άγριο bullying

08:45ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ποιοι θα ψήφιζαν το κόμμα Καρυστιανού - Τα ευρήματα της δημοσκόπησης της GPO

08:13ΚΟΣΜΟΣ

Ουκρανία: Αναφορές ότι η Ρωσία «χτύπησε» το Λβιβ με πύραυλο Oreshnik - 4 νεκροί στο Κίεβο

05:46ΚΟΣΜΟΣ

Στους δρόμους οι πολίτες στο Ιράν – Κυματίζουν την προεπαναστατική σημαία – Σε δύσκολη θέση το κράτος των μουλάδων – Ο Τραμπ κρατά αποστάσεις από τον Παχλαβί

06:44ΚΟΣΜΟΣ

Ονδούρα: Χτυπήθηκε βουλευτής μετά από επίθεση με εκρηκτικό μηχανισμό - Βίντεο

08:28LIFESTYLE

Η Μαντόνα με εσώρουχα και 2 παρτενέρ σε μία αισθησιακή διαφήμιση των Dolce & Gabbana

10:21ΚΟΣΜΟΣ

«Βούρκωσαν» οι σερβιτόρες: Πελάτες εστιατορίου τούς άφησαν φιλοδώρημα 4.200 ευρώ

10:16ΚΟΣΜΟΣ

Περισσότερα από 400 παπούτσια του 19ου αιώνα ξεβράστηκαν σε παραλία: «Σίγουρα κρύβονται πολλές ιστορίες πίσω από αυτά»

13:11ΕΛΛΑΔΑ

Ο Καποδίστριας στην Ελλάδα: Ήταν οι Μαυρομιχαλαίοι δολοφόνοι του;

22:33ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Διπλό τζακ ποτ στο Τζόκερ: Πόσα χρήματα θα μοιράσει στην κλήρωση της Κυριακής

09:19ΕΛΛΑΔΑ

Μπλόκα: Κινήσεις «καλής θελήσεως» από τους αγρότες ενόψει της συνάντησης με τον πρωθυπουργό - Παραμένουν σε ισχύ οι αποκλεισμοί

08:30ΚΟΣΜΟΣ

HΠΑ: Σκότωσε την εν διαστάσει σύζυγό του με θανατηφόρο μείγμα κυανίου -«Έκαψε τους πνεύμονές της»

22:06ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Κλήρωση Τζόκερ 8/1/2026: Αυτοί είναι οι αριθμοί που κερδίζουν 9.700.000 ευρώ

09:28ΚΟΣΜΟΣ

Nτιοσντάδο Καμπέγιο: Ποιος είναι ο πανίσχυρός υπουργός Εσωτερικών της Βενεζουέλας - «Θα μπορούσαν να τον ανατινάξουν με drone, ακόμη και στην... τουαλέτα»

10:04ΕΛΛΑΔΑ

Πότε ξεκινάει το Πατρινό Καρναβάλι 2026

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ