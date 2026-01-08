Τραμπ και Πέτρο συνομίλησαν τηλεφωνικά – Σε τροχιά αποκλιμάκωσης οι σχέσεις ΗΠΑ - Κολομβίας

Στα... σκαριά η συνάντηση Τραμπ - Πέτρο στον Λευκό Οίκο.

Γιάννης Φιλιππάκος

Τραμπ και Πέτρο συνομίλησαν τηλεφωνικά – Σε τροχιά αποκλιμάκωσης οι σχέσεις ΗΠΑ - Κολομβίας
Σε τηλεφωνική επικοινωνία προχώρησαν ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ και ο πρόεδρος της Κολομβίας Γκουστάβο Πέτρο, σε μια κίνηση που σηματοδοτεί προσπάθεια αποκλιμάκωσης της έντασης μεταξύ των δύο χωρών.

Όπως ανέφερε ο Αμερικανός πρόεδρος σε ανάρτησή του στο, ο Κολομβιανός ομόλογός του επικοινώνησε μαζί του προκειμένου να εξηγήσει την κατάσταση γύρω από τη διακίνηση ναρκωτικών, καθώς και άλλα σημεία διαφωνίας που έχουν προκύψει στις διμερείς σχέσεις. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι εκτίμησε την πρωτοβουλία και τον τόνο της συνομιλίας, προσθέτοντας ότι προσβλέπει σε συνάντηση με τον Γκουστάβο Πέτρο στο προσεχές διάστημα.

Σύμφωνα με τον Ντόναλντ Τραμπ, έχουν ήδη ξεκινήσει οι απαραίτητες συνεννοήσεις μεταξύ του Αμερικανού υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο και του Κολομβιανού υπουργού Εξωτερικών για την οργάνωση συνάντησης, η οποία αναμένεται να πραγματοποιηθεί στον Λευκό Οίκο.

Αυτή, ήταν η πρώτη απευθείας επικοινωνία των δύο ηγετών μετά τη δήλωση του προέδρου των ΗΠΑ ότι μια αμερικανική στρατιωτική επιχείρηση με επίκεντρο την κυβέρνηση της Κολομβίας «του ακούγεται καλή ιδέα».

Αναλυτικά, το μήνυμα το Ντόναλντ Τραμπ αναφέρει:

«Ήταν μεγάλη τιμή να μιλήσω με τον πρόεδρο της Κολομβίας, Γκουστάβο Πέτρο, ο οποίος τηλεφώνησε για να εξηγήσει την κατάσταση γύρω από τα ναρκωτικά και άλλες διαφωνίες που είχαμε. Εκτίμησα την κλήση του και τον τόνο της συζήτησης και προσβλέπω στο να τον συναντήσω στο προσεχές μέλλον. Γίνονται ήδη διευθετήσεις μεταξύ του υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο και του υπουργού Εξωτερικών της Κολομβίας. Η συνάντηση θα πραγματοποιηθεί στον Λευκό Οίκο, στην Ουάσινγκτον».

