«America First»: Με διαταγή Τραμπ οι ΗΠΑ αποχωρούν από 66 διεθνείς οργανισμούς

Ο Ντόναλντ Τραμπ διέταξε την αποχώρηση των ΗΠΑ από 66 διεθνείς οργανισμούς που δεν εξυπηρετούν πλέον τα αμερικανικά συμφέροντα

«America First»: Με διαταγή Τραμπ οι ΗΠΑ αποχωρούν από 66 διεθνείς οργανισμούς
Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ υπέγραψε προεδρικό μνημόνιο (σ.σ. Presidential Memorandum), με το οποίο δίνει εντολή για την αποχώρηση των ΗΠΑ από 66 διεθνείς οργανισμούς που, σύμφωνα με την αμερικανική κυβέρνηση, δεν εξυπηρετούν πλέον τα αμερικανικά συμφέροντα.

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση του Λευκού Οίκου, το μνημόνιο προβλέπει τον τερματισμό της συμμετοχής και της χρηματοδότησης των Ηνωμένων Πολιτειών σε 35 διεθνείς οργανισμούς εκτός ΟΗΕ και σε 31 οργανισμούς και οντότητες του συστήματος των Ηνωμένων Εθνών.

«America First»

Στην ανακοίνωση τονίζεται ότι η απόφαση εντάσσεται στο πλαίσιο της στρατηγικής «America First», με στόχο να διασφαλιστεί ότι η συμμετοχή των Ηνωμένων Πολιτειών σε διεθνείς οργανισμούς υπηρετεί άμεσα τα εθνικά συμφέροντα, την ασφάλεια, την οικονομική ευημερία και την κυριαρχία της χώρας.

Η απόφαση ελήφθη έπειτα από ευρύτερη ανασκόπηση όλων των διεθνών διακυβερνητικών οργανισμών, συνθηκών και συμφωνιών στις οποίες οι ΗΠΑ συμμετέχουν ή τις οποίες χρηματοδοτούν. Σύμφωνα με το ενημερωτικό σημείωμα της προεδρίας (σ.σ. fact sheet), η αξιολόγηση αυτή κατέληξε στο συμπέρασμα ότι συγκεκριμένοι οργανισμοί λειτουργούν κατά τρόπο αντίθετο προς τα εθνικά συμφέροντα, την ασφάλεια, την οικονομική ευημερία ή την κυριαρχία των Ηνωμένων Πολιτειών.

Ο Λευκός Οίκος σημειώνει ότι, με το προεδρικό μνημόνιο, δίνεται εντολή σε όλα τα εκτελεστικά υπουργεία και τις ομοσπονδιακές υπηρεσίες να προχωρήσουν στις απαιτούμενες ενέργειες για τη διακοπή της αμερικανικής εμπλοκής στους συγκεκριμένους οργανισμούς, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους.

Στην ανακοίνωση υπογραμμίζεται ότι η κίνηση εντάσσεται στη συνολική στρατηγική της κυβέρνησης να διασφαλίζει πως κάθε διεθνής συμμετοχή των Ηνωμένων Πολιτειών υπηρετεί τις εθνικές προτεραιότητες της χώρας. Το fact sheet δεν περιλαμβάνει αναλυτικό κατάλογο των οργανισμών από τους οποίους θα αποχωρήσουν οι ΗΠΑ.

