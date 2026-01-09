Ροδόπη: Εξακολουθεί να αγνοείται ο οδηγός τρακτέρ στον Λίσσο ποταμό

Εξακολουθεί να αγνοείται ο άνδρας το τρακτέρ του οποίου εντοπίστηκε μέσα στην κοίτη του ποταμού Λίσσου στη Ροδόπη. Οι ώρες που περνούν είναι κρίσιμες καθώς τα νερά του ποταμού αναμένεται να φουσκώσουν λόγω της κακοκαιρίας και οι ανησυχίες για τον εντοπισμό του βρίσκονται στο «κόκκινο».

Η επιχείρηση έρευνας είναι σε εξέλιξη. Μέχρι στιγμής δεν έχει αποσαφηνιστεί πώς βρέθηκε στο συγκεκριμένο σημείο το όχημα ούτε αν ο αγνοούμενος βρισκόταν σε αυτό τη στιγμή της εγκατάλειψής του.

Τι γνωρίζουν οι Αρχές

Το τρακτέρ εντοπίστηκε μέσα στο ρέμα του Λίσσου, σε σημείο που δείχνει ότι πιθανώς έγινε προσπάθεια διάσχισης του ποταμού. Σύμφωνα με τα όσα μετέδωσε το xronos.gr, ο ηλικιωμένος έδωσε τελευταία σημάδια ζωής το βράδυ στις 7 Ιανουαρίου. Η Αστυνομία και η Πυροσβεστική έχουν αναπτύξει δυνάμεις στην περιοχή, ενώ στις έρευνες συμμετέχουν και εθελοντές του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού Ροδόπης.

Για την καλύτερη κάλυψη των επιχειρήσεων σε δύσβατα σημεία, έχουν επιστρατευτεί και drones, προσφέροντας εναέρια παρακολούθηση και συνδρομή στις ομάδες έρευνας.

Διαβάστε επίσης