Διπλό τζακ ποτ στο Τζόκερ: Πόσα χρήματα θα μοιράσει στην κλήρωση της Κυριακής
Οι τυχεροί αριθμοί που ανέδειξε η αποψινή κλήρωση
00.00/
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Πέμπτης (8/1) η κλήρωση 3012 του Τζόκερ που μοιράζει στην πρώτη κατηγορία τουλάχιστον 9.700.000 ευρώ.
Οι τυχεροί αριθμοί που ανέδειξε η αποψινή κλήρωση είναι: 3, 15, 17, 26, 43 και Τζόκερ το 7.
Ως αποτέλεσμα του αποψινού διπλού τζακ ποτ το Τζόκερ θα μοιράσει στους νικητές της πρώτης κατηγορίας της ερχόμενης κλήρωσης τουλάχιστον 10.500.000 ευρώ!
Υπενθυμίζεται πως οι κληρώσεις του Τζόκερ πραγματοποιούνται κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Κυριακή στις 22:00.
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
23:29 ∙ ΜΠΑΣΚΕΤ
Χολμς: «Ευγνώμων που είμαι πίσω και μπορώ να βοηθήσω»
23:06 ∙ ΜΠΑΣΚΕΤ
LIVE Παναθηναϊκός – Βίρτους Μπολόνια 84-71 (τελικό)
22:51 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Σε 48ωρη απεργία τα ταξί στις 13 και 14 Ιανουαρίου
22:24 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Ρέθυμνο: Η κραυγή αγωνίας των παραγωγών της λαϊκής αγοράς
14:34 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Χιονοθύελλα στο χιονοδρομικό κέντρο Καλαβρύτων - Εικόνες
20:21 ∙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ