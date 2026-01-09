Περισσότερα από 400 παπούτσια του 19ου αιώνα ξεβράστηκαν σε παραλία
Ένα αλλόκοτο εύρημα στη νότια Ουαλία ανοίγει ξανά τον φάκελο ενός ξεχασμένου ναυαγίου.
Σε μια ήσυχη παραλία της νότιας Ουαλίας, εκεί όπου το κύμα συνήθως ξεβράζει φύκια και βότσαλα, η θάλασσα αποφάσισε να αποκαλύψει κάτι εντελώς διαφορετικό.
Περισσότερα από 400 δερμάτινα παπούτσια του 19ου αιώνα έχουν εμφανιστεί σταδιακά στην ακτή, προκαλώντας έκπληξη σε κατοίκους, εθελοντές και ερευνητές.
