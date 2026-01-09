Περισσότερα από 400 παπούτσια του 19ου αιώνα ξεβράστηκαν σε παραλία

Σε μια ήσυχη παραλία της νότιας Ουαλίας, εκεί όπου το κύμα συνήθως ξεβράζει φύκια και βότσαλα, η θάλασσα αποφάσισε να αποκαλύψει κάτι εντελώς διαφορετικό.

Περισσότερα από 400 δερμάτινα παπούτσια του 19ου αιώνα έχουν εμφανιστεί σταδιακά στην ακτή, προκαλώντας έκπληξη σε κατοίκους, εθελοντές και ερευνητές.

