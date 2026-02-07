Πρώτος θάνατος εξαιτίας του ιού Nipah στο Μπαγκλαντές - Μεγάλη ανησυχία μετά τα κρούσματα στην Ινδία

Τι είναι ο ιός, πώς μεταδίδεται και ποια μέτρα λαμβάνονται διεθνώς

Πρώτος θάνατος εξαιτίας του ιού Nipah στο Μπαγκλαντές - Μεγάλη ανησυχία μετά τα κρούσματα στην Ινδία
Μια γυναίκα μεταξύ 40 και 50 ετών πέθανε στο Μπαγκλαντές, αφού προσβλήθηκε από τον ιό Nipah.

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) ανέφερε ότι εμφάνισε συμπτώματα πυρετού και πονοκεφάλου στις 21 Ιανουαρίου και πέθανε μια εβδομάδα αργότερα. Το κρούσμα από το Μπαγκλαντές έρχεται μετά από δύο άλλα κρούσματα που εντοπίστηκαν στη γειτονική Ινδία, αλλά δεν σχετίζονται μεταξύ τους.

Η γυναίκα δεν είχε ταξιδέψει, αλλά έπινε φρέσκο ​​χυμό χουρμά, ένα παραδοσιακό ρόφημα που παρασκευάζεται με τη συλλογή χυμού από τον κομμένο φλοιό του χουρμά τον χειμώνα.

Τι είναι ο ιός Nipah και ποια τα συμπτώματά του;

Ο ιός Nipah μπορεί να μεταδοθεί από ζώα, όπως χοίρους και νυχτερίδες, στον άνθρωπο. Μπορεί επίσης να μεταδοθεί από άτομο σε άτομο μέσω μολυσμένων τροφίμων. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας έχει συμπεριλάβει τον ιό Nipah στις δέκα κορυφαίες ασθένειες προτεραιότητας, μαζί με παθογόνους παράγοντες όπως η Covid-19 και ο ιός Zika, λόγω της δυνατότητάς του να προκαλέσει επιδημία.

Η περίοδος επώασης κυμαίνεται από τέσσερις έως δεκατέσσερις ημέρες. Τα άτομα που προσβάλλονται από τον ιό εμφανίζουν ένα ευρύ φάσμα συμπτωμάτων ή, μερικές φορές, καθόλου. Τα αρχικά συμπτώματα μπορεί να περιλαμβάνουν πυρετό, πονοκεφάλους, μυϊκούς πόνους, έμετο και πονόλαιμο. Σε ορισμένα άτομα, αυτά μπορεί να ακολουθούνται από υπνηλία, αλλοιωμένη συνείδηση ​​και πνευμονία.

Η εγκεφαλίτιδα, μια μερικές φορές θανατηφόρα πάθηση που προκαλεί φλεγμονή του εγκεφάλου, μπορεί να εμφανιστεί σε σοβαρές περιπτώσεις. Μέχρι σήμερα, δεν έχουν εγκριθεί φάρμακα ή εμβόλια για τη θεραπεία της νόσου.

Πού αναφέρθηκαν τα προηγούμενα ξεσπάσματα;

Η πρώτη αναγνωρισμένη επιδημία του ιού Nipah σημειώθηκε το 1998 σε χοιροτρόφους στη Μαλαισία και αργότερα εξαπλώθηκε στη γειτονική Σιγκαπούρη. Ο ιός πήρε το όνομά του από το χωριό όπου ανακαλύφθηκε για πρώτη φορά. Περισσότεροι από 100 άνθρωποι πέθαναν και ένα εκατομμύριο χοίροι θανατώθηκαν σε μια προσπάθεια περιορισμού του ιού. Οδήγησε επίσης σε σημαντικές οικονομικές απώλειες για τους αγρότες και όσους ασχολούνται με το εμπόριο ζώων.

Το Μπαγκλαντές έχει υποστεί το μεγαλύτερο βάρος τα τελευταία χρόνια, με περισσότερους από 100 ανθρώπους να έχουν πεθάνει από Νipah από το 2001. Ο ιός έχει επίσης εντοπιστεί στην Ινδία. Αναφέρθηκαν κρούσματα στη Δυτική Βεγγάλη το 2001 και το 2007. Πιο πρόσφατα, η νότια πολιτεία Κεράλα υπήρξε ένα «hotspot» για τον ιό. Το 2018, αναφέρθηκαν 19 κρούσματα, εκ των οποίων τα 17 ήταν θανατηφόρα, και το 2023, δύο από τα έξι επιβεβαιωμένα κρούσματα αργότερα απεβίωσαν.

Τα επόμενα βήματα

Τουλάχιστον πέντε επιβεβαιωμένα κρούσματα αναφέρθηκαν μέχρι την περασμένη εβδομάδα, όλα εκ των οποίων συνδέονταν με ιδιωτικό νοσοκομείο στο Μπαράσατ. Δύο νοσηλεύτριες νοσηλεύονται σε μονάδα εντατικής θεραπείας, εκ των οποίων ο ένας παραμένει σε «πολύ κρίσιμη» κατάσταση, ανέφεραν τα τοπικά μέσα ενημέρωσης επικαλούμενα το υγειονομικό τμήμα της πολιτείας.

Δεν έχουν αναφερθεί ακόμη κρούσματα εκτός Ινδίας, αλλά αρκετές χώρες εντείνουν τα μέτρα προφύλαξης. Την Κυριακή, η Ταϊλάνδη ξεκίνησε τον έλεγχο επιβατών σε τρία διεθνή αεροδρόμια στην Μπανγκόκ και το Πουκέτ που δέχονται πτήσεις από τη Δυτική Βεγγάλη. Οι επιβάτες από αυτές τις πτήσεις έχουν κληθεί να υποβάλουν δηλώσεις υγείας. Το τμήμα πάρκων και άγριας ζωής έχει επίσης εφαρμόσει αυστηρότερους ελέγχους σε φυσικά τουριστικά αξιοθέατα.

Ο Jurai Wongswasdi, εκπρόσωπος του Υπουργείου Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων, δήλωσε στο BBC ότι οι αρχές της Ταϊλάνδης είναι «αρκετά αισιόδοξες» για την προστασία από ένα ξέσπασμα στην Ταϊλάνδη. Το Νεπάλ, επίσης, έχει αρχίσει να ελέγχει τους ανθρώπους που φτάνουν μέσω του αεροδρομίου στο Κατμαντού και άλλων χερσαίων συνοριακών σημείων με την Ινδία.

Εν τω μεταξύ, οι υγειονομικές αρχές στην Ταϊβάν πρότειναν την καταχώριση του ιού Nipah ως «νόσο κατηγορίας 5». Σύμφωνα με το σύστημα του νησιού, οι ασθένειες που ταξινομούνται ως Κατηγορία 5 είναι αναδυόμενες ή σπάνιες λοιμώξεις με σημαντικούς κινδύνους για τη δημόσια υγεία, που απαιτούν άμεση αναφορά και ειδικά μέτρα ελέγχου.

