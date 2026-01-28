Ινδία: Συναγερμός για δύο κρούσματα του ιού Nipah στη Δυτική Βεγγάλη

Φωτ. Αρχείου - Συλλογή δειγμάτων αίματος από κατσίκες έπειτα από τον θάνατο 12χρονου αγοριού από τον ιό Nipah στο Kozhikode, στην πολιτεία Kerala της Ινδίας, την Τρίτη 7 Σεπτεμβρίου 2021.

Δύο κρούσματα του ιού Nipah εντοπίστηκαν πρόσφατα στο κρατίδιο της Δυτικής Βεγγάλης στην Ινδία, όμως ο κίνδυνος εξάπλωσης της ασθένειας «περιορίστηκε εγκαίρως», ανακοίνωσε το βράδυ της Τρίτης (27/01) το ινδικό υπουργείο Υγείας.

Προς το παρόν δεν υπάρχει εμβόλιο για τον ιό αυτόν ο οποίος μεταδίδεται στους ανθρώπους από τα ζώα ή από μολυσμένα τρόφιμα. Το ποσοστό θνησιμότητάς από τον Νίπα (Nipah) κυμαίνεται από 40 ως 75%, σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας.

Οι στενές επαφές των κρουσμάτων βρέθηκαν όλες αρνητικές

«Ενισχυμένα μέτρα εποπτείας, διαγνωστικά τεστ και έρευνες επί του πεδίου (…) επέτρεψαν να περιοριστεί εγκαίρως ο αριθμός των κρουσμάτων», διαβεβαίωσε το ινδικό υπουργείο στην ανακοίνωσή του.

Δεν έχουν δοθεί στη δημοσιότητα λεπτομέρειες για την κατάσταση της υγείας των δύο ασθενών.

«Η κατάσταση τελεί υπό συνεχή παρακολούθηση και έχουν τεθεί σε εφαρμογή όλα τα απαιτούμενα μέτρα δημόσιας υγείας», συνέχισε το υπουργείο, προσθέτοντας ότι και οι 196 καταγεγραμμένες στενές επαφές των δύο ασθενών βρέθηκαν όλες αρνητικές.

Λίγες ημέρες νωρίτερα, το ινδικό υπουργείο Υγείας δημοσίευσε στην επίσημη σελίδα του στο Χ (Twitter) οδηγίες στους πολίτες για να προστατευθούν απέναντι στον ιό Nipah.

Follow these essential precautions to prevent Nipah Virus infection. Stay alert, stay informed, and follow advisories issued by local health authorities.#NipahVirus #PublicHealth #HealthForAll pic.twitter.com/itTuZA18ev — Ministry of Health (@MoHFW_INDIA) January 22, 2026

Τα συμπτώματα του ιού

Η πρώτη επιδημία του ιού Νίπα καταγράφηκε το 1998, αφού ο ιός εξαπλώθηκε μεταξύ χοιροτρόφων στη Μαλαισία. Ο ιός πήρε το όνομά του από το χωριό της χώρας αυτής της Νοτιοανατολικής Ασίας όπου ανακαλύφθηκε.

Τα πρώτα κρούσματα στην Ινδία εντοπίστηκαν το 2001 στη Δυτική Βεγγάλη. Το 2018 επιδημία που ξέσπασε στην Κεράλα, στο νότιο τμήμα της χώρας, προκάλεσε 17 θανάτους.

Τα συμπτώματα περιλαμβάνουν υψηλό πυρετό, εμετούς και λοίμωξη του αναπνευστικού, ωστόσο σε σοβαρές περιπτώσεις μπορεί να εμφανιστούν σπασμοί και εγκεφαλίτιδα που οδηγεί σε κώμα.

*Πηγή: Αθηναϊκό-Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων

