«Λαβράκι» στα Εξάρχεια: 20χρονος κυκλοφορούσε στο κέντρο με σφαίρα στην τσάντα

Ένας έλεγχος ρουτίνας στο κέντρο της Αθήνας οδήγησε στην αποκάλυψη οπλοστασίου σε διαμέρισμα νεαρού στη Δάφνη.

Αστυνομικοί εντόπισαν στην πλατεία Κάνιγγος μια μηχανή με δύο επιβαίνοντες και προχώρησαν σε έλεγχο. Ο ένας εκ των δύο, ηλικίας 20 ετών, είχε στην τσάντα του μια σφαίρα πυροβολούν όπλου καθώς και μικροποσότητα κάνναβης, κρίθηκε ύποπτος και μεταφέρθηκε στο τμήμα ασφαλείας Εξαρχείων.

Η σύλληψή του άνοιξε τον δρόμο για περαιτέρω έρευνα. Το ίδιο απόγευμα οι άνδρες της ασφάλειας , παρουσία δικαστικού λειτουργού, προχώρησαν Σε Έρευνα στο σπίτι του 20χρονου στη Δάφνη. Εκεί ήρθαν αντιμέτωποι με ένα μικρό οπλοστάσιο όπως φαίνεται στη φωτογραφία που εξασφάλισε το newsbomb.

Βρήκαν ένα πιστόλι, πάνω από 100 σφαίρες καθώς και κυνηγετικό όπλο με μακρά κάνη.

Η υπόθεση αποκτά ακόμη μεγαλύτερο ενδιαφέρον, καθώς σύμφωνα με πληροφορίες, ο 20χρονος δεν ήταν άγνωστος στις Αρχές. Στο παρελθόν είχε συλληφθεί ακόμη μία φορά, όταν είχε εντοπιστεί σε συγκέντρωση σε περιοχή της Δάφνης να κρατά ρόπαλο.

Η προανάκριση συνεχίζεται, ενώ εξετάζεται αν ο συλληφθείς σχετίζεται και με άλλες υποθέσεις

