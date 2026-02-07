Θεσσαλονίκη: Επίθεση κουκουλοφόρων σε άνδρες των ΜΑΤ - Μολότοφ και προσαγωγές

Οι αστυνομικές δυνάμεις απάντησαν άμεσα κάνοντας χρήση χειροβομβίδων κρότου-λάμψης και δακρυγόνων.

Θεσσαλονίκη: Επίθεση κουκουλοφόρων σε άνδρες των ΜΑΤ - Μολότοφ και προσαγωγές
Εκτεταμένα επεισόδια σημειώθηκαν τα ξημερώματα του Σαββάτου, στη newsbomb.gr/tag/thessalonikh έξω από την πολυτεχνική του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου. Ομάδα αγνώστων επιτέθηκε με βόμβες μολότοφ στη διμοιρία των ΜΑΤ επί της οδού Γ’ Σεπτεμβρίου, στην Θεσσαλονίκη. Οι προσαγωγές ξεπερνούν τις 40, ενώ φθορές προκλήθηκαν σε οχήματα.

Στο σημείο επικράτησε αποπνικτική ατμόσφαιρα, ενώ η κυκλοφορία διακόπηκε προσωρινά σε τμήματα του οδικού δικτύου στο κέντρο της πόλης. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες υπήρξαν πάνω από 40 προσαγωγές.

