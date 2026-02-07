Ιαπωνία - Άγιος Βαλεντίνος: Λιγότερες σοκολάτες για δώρα λόγω οικονομικής κρίσης

Λόγω του αυξανόμενου κόστους των καθημερινών αγαθών και των αυξανόμενων οικονομικών δυσκολιών, λιγότερες γυναίκες στην Ιαπωνία θα δωρίσουν σοκολάτες την Ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου —μια παραδοσιακή χειρονομία στην ιαπωνική κουλτούρα— σε σύγκριση με πέρυσι.

Αυτό προκύπτει από έρευνα σε 2.500 γυναίκες και κορίτσια ηλικίας 15 έως 79 ετών: το 42,8% δήλωσε ότι δεν είχε καμία πρόθεση να δώσει σοκολάτες, αύξηση 4% σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Τα δώρα συνήθως δίνονται σε πατέρες, συντρόφους, φίλους ή συναδέλφους.

Οι πιο αξιοσημείωτες μειώσεις παρατηρούνται μεταξύ των μελών της οικογένειας (μείωση 4,4%) και των φίλων (μείωση 2,1%).

