Rihanna: Μεταμφιέστηκε σε «Αφροδίτη» για τη γιορτή του Αγίου Βαλεντίνου

Η τραγουδίστρια και επιχειρηματίας Rihanna σε μία από τις πιο σέξι φωτογραφίσεις της μέχρι σήμερα μεταμφιέστηκε σε...«Αφροδίτη» για να προωθήσει προϊόντα από το brand εσωρούχων της, Savage X Fenty, εν όψει της Ημέρας του Αγίου Βαλεντίνου. Η εννέα φορές νικήτρια του βραβείου Grammy πόζαρε με μια δαντελένια κοντή ρόμπα και ένα ασορτί σουτιέν με τριαντάφυλλα, ενώ σε μια άλλη φωτογραφία, φόρεσε ένα κομψό κόκκινο εσώρουχο με δαντελένιο τελείωμα και push-up σουτιέν, επιδεικνύοντας τα καλλίγραμμα οπίσθιά της.

https://www.instagram.com/p/DTLHNJGFBKJ/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

«Η Αφροδίτη είναι μια άγρια ​​συλλογή για την Ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου και είναι πλέον διαθέσιμη στο savagex.com», έγραψε στη λεζάντα, δελεάζοντας τους 149 εκατομμύρια ακολούθους της. Για το μακιγιάζ της, η Robyn Rihanna Fenty όπως είναι το πλήρες όνομά της, χρησιμοποίησε προϊόντα από τη σειρά Fenty Beauty, η οποία - σε συνδυασμό με τις άλλες επιχειρήσεις της - την έχει κάνει δισεκατομμυριούχο.

Ο ράπερ Dreezy αντέδρασε με ενθουσιασμό: «Είναι σαν να γίνεται ακόμα καλύτερη με κάθε παιδί» σχολίασε, ενώ το μοντέλο Ashley Callingbull από τον Καναδά παρέθεσε το single της τραγουδίστριας, «Cake», μαζί με μια σειρά από emoji με μάτια σε σχήμα καρδιάς.

https://www.instagram.com/p/DTJEGuHEm-G/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

Η Ριάνα είναι μαζί με τον Αμερικανό ράπερ, ASAP Rocky, που είναι επίσης παραγωγός δίσκων, ηθοποιός, σχεδιαστής μόδας και μοντέλο ​​από το 2020. Στο τέλος του 2025 καλωσόρισαν το τρίτο τους παιδί, την πρώτη τους κόρη που ονόμασαν Ρόκι. Ανακοίνωσε τη γέννηση της κόρης τους με μια ανάρτηση στο Instagram στις 24 Σεπτεμβρίου. Στη φωτογραφία που κοινοποίησε, κρατούσε το νεογέννητο, το οποίο ήταν ντυμένο με ένα ροζ ολόσωμο φορμάκι και ροζ κάλτσες με βολάν, ενώ κοιμόταν ήσυχα. Η δημιουργός της επιτυχίας «Umbrella» αποκάλυψε την τρίτη εγκυμοσύνη της στο Met Gala του 2025 τον περασμένο Μάιο.

Η Rihanna είναι σίγουρο ότι θα περάσει ποιοτικό χρόνο με τον επί χρόνια σύντροφό της εν όψει της Ημέρας των Ερωτευμένων. Το 2025, το ζευγάρι πέρασε την Ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου στο Παρίσι, όπου η Rihanna είπε ότι ο ράπερ του "Punk Rocky" εξακολουθεί να της γράφει ερωτικά γράμματα.