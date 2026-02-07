Ινδία: Δύο νεκροί από κατάρρευση κτηρίου στο Ρατζαστάν - Φόβοι ότι αρκετοί είναι παγιδευμένοι

Σε εξέλιξη είναι επιχείρηση διάσωσης και απεγκλωβισμού περίπου 20 ανθρώπων, συμπεριλαμβανομένων φοιτητών, οι οποίοι πιστεύεται ότι βρίσκονται παγιδευμένοι στα ερείπια τριώροφου κτηρίου που κατέρευσε το Σάββατο στην Κότα του Ρατζαστάν στη βοερειοδυτική Ινδία, κοντά στα σύνορα με το Πακιστάν, σκοτώνοντας δύο ανθρώπους.

A three-story building collapsed in Kota, Rajasthan. Many people are feared dead.



Everything is falling in the country—

?buildings,

?bikers,

?car riders,

?bridges,

?money



—but the only thing that's missing is the Prime Minister's dignity. pic.twitter.com/34TsoNu3aa — Shruti Dhore (@ShrutiDhore) February 7, 2026

Σύμφωνα με τις αρχικές πληροφορίες, το κτίριο στέγαζε εστιατόρια και βρισκόταν σε μια πολυσύχναστη περιοχή, γεγονός που εγείρει ανησυχίες ότι πολλά άτομα μπορεί να βρίσκονταν μέσα τη στιγμή του συμβάντος. Ο ακριβής αριθμός των παγιδευμένων δεν έχει ακόμη επιβεβαιωθεί επίσημα.

Οι αστυνομικές δυνάμεις έφτασαν στο σημείο αμέσως και απέκλεισαν την περιοχή για να ελέγξουν το πλήθος και να διευκολύνουν τις επιχειρήσεις διάσωσης.

Η αιτία της κατάρρευσης του κτιρίου παραμένει άγνωστη. Οι αρχές δήλωσαν ότι θα διεξαχθεί λεπτομερής έρευνα μετά την ολοκλήρωση της επιχείρησης διάσωσης. Έχουν δοθεί οδηγίες στους κατοίκους να αποφεύγουν την περιοχή καθώς συνεχίζονται οι εργασίες έκτακτης ανάγκης.