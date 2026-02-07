Ρωσία: Επίθεση με μαχαίρι σε φοιτητική εστία ιατρικής σχολής - 6 τραυματίες, 15χρονος ο δράστης

Αιματηρή επίθεση με μαχαίρι πραγματοποιήσε ένας έφηβος σε αθλητική αίθουσα μέσα σε εστία αλλοδαπών φοιτητών σε πανεπιστήμιο στη Δημοκρατία του Μπασκορτοστάν της Ρωσίας, ανέφεραν τοπικά ΜΜΕ, τραυματίζοντας συνολικά 6 άτομα.

Δύο αστυνομικοί τραυματίστηκαν επίσης κατά την προσπάθειά τους να παρέμβουν, σύμφωνα με πληροφορίες.

Το περιστατικό σημειώθηκε στην εστία του Κρατικού Ιατρικού Πανεπιστημίου στην Ούφα, την πρωτεύουσα του Μπασκορτοστάν. Ο δράστης, ο οποίος αναγνωρίστηκε ως 15χρονος, εισήχθη σε τοπικό παιδιατρικό νοσοκομείο σε σοβαρή κατάσταση.







Ни дня без гойды на россии: в Уфе мужик напал с ножом на общежитие студентов-медиков, тяжело ранено 6 студентов. pic.twitter.com/nlaIA1L0g9 — Чокнутый горнист ?? (@Buggy__Bugler) February 7, 2026

Οι αρχές δήλωσαν ότι ο ύποπτος συνελήφθη μετά την επίθεση, ενώ 4 από τους τραυματίες είναι Ινδοί φοιτητές.

Η Ινδική Πρεσβεία στη Ρωσία δήλωσε ότι παρακολουθεί στενά την κατάσταση και παραμένει σε επαφή με τις ρωσικές αρχές. Αξιωματούχοι του Ινδικού Προξενείου ταξιδεύουν στην Ούφα για να βοηθήσουν τους τραυματίες φοιτητές και να συντονίσουν περαιτέρω υποστήριξη.

Αυτόπτες μάρτυρες περιέγραψαν σκηνές πανικού στον ξενώνα, λέγοντας χαρακτηριστικά «υπήρχε αίμα παντού».

Βίντεο που μεταδόθηκαν από τοπικά μέσα ενημέρωσης έδειξε υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης να μεταφέρουν τους τραυματίες στο νοσοκομείο με ασθενοφόρα.

#BREAKING: 4 Indian students among several people injured in a knife attack in Russia's Ufa, as per Indian embassy in Moscow. Stabbing attack took place in the sports hall of a foreign students' hostel at a University in Russia's Bashkortostan Republic. Indian Officials rushing. pic.twitter.com/WFsdEicSna — Aditya Raj Kaul (@AdityaRajKaul) February 7, 2026

Σύμφωνα με το Mash, ο δράστης εισέβαλε στο κτήριο με μαχαίρι, κατέστρεψε έναν ολόκληρο όροφο, έβαλε φωτιά σε πυροτεχνήματα και προσπάθησε να εισέλθει στα δωμάτια όπου είχαν οχυρωθεί οι φοιτητές.

Το περιστατικό έχει προκαλέσει ανησυχίες στις διεθνείς φοιτητικές κοινότητες στην περιοχή. Οι ρωσικές αρχές δεν έχουν ακόμη αποκαλύψει ένα πιθανό κίνητρο για την επίθεση ή αν ο ύποπτος είχε κάποια προηγούμενη σχέση με τα θύματα.