Σε κλίμα οδύνης η κηδεία του 27χρονου που δολοφονήθηκε στη Νέα Πέραμο - Κατέρρευσε η μητέρα του

Σε πλήρη εξέλιξη οι έρευνες των αρχών - Αναμένονται τα αποτελέσματα από την άρση του τηλεφωνικού απορρήτου του 27χρονου

Newsbomb

Σε κλίμα οδύνης η κηδεία του 27χρονου που δολοφονήθηκε στη Νέα Πέραμο - Κατέρρευσε η μητέρα του
ΕΛΛΑΔΑ
4'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Σε κλίμα οδύνης πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 7 Φεβρουαρίου η κηδεία του 27χρονου επιχειρηματία που δολοφονήθηκε με 10 σφαίρες στη Νέα Πέραμο.

Συγγενείς και φίλοι είπαν το τελευταίο αντίο στον αδικοχαμένο νεαρό με τα ερωτήματα για τα αίτια του εγκλήματος να τους βασανίζουν.

Τραγική φιγούρα ήταν η μητέρα του 27χρονου, η οποία δεν άντεξε τον αβάσταχτο πόνο και βγαίνοντας από την εκκλησία κατέρρευσε. Όσοι ήταν γύρω της έσπευσαν να την βοηθήσουν και της έδωσαν λίγο νερό για να μπορέσει να σταθεί στα πόδια της.

Την ίδια στιγμή σε πλήρη εξέλιξη είναι οι έρευνες των αρχών, που επικεντρώνονται τόσο σε δύο δολοφονίες που είχαν γίνει τα δύο προηγούμενα χρόνια με πανομοιότυπο τρόπο, όσο και σε δύο κληρονομιές, σε δύο διαθήκες που έχουν εντοπιστεί.

Αναμένονται τα αποτελέσματα από την άρση του τηλεφωνικού απορρήτου του 27χρονου.

Νέα Πέραμος: Συνεχόμενες αντιφάσεις από τη σύντροφο του 27χρονου - Είχε σχέση με φίλο του

Στο «μικροσκόπιο» των ερευνών για την απαγωγή και τη δολοφονία του 27χρονου επιχειρηματία στη Νέα Πέραμο βρίσκεται η πολύωρη κατάθεση της συντρόφου του θύματος. Οι αστυνομικοί του Ανθρωποκτονιών εξετάζουν προσεκτικά όσα κατέθεσε, καθώς έχουν εντοπιστεί σημεία που δεν «δένουν» πλήρως με τα μέχρι τώρα στοιχεία.

Σύμφωνα με το Star, η σύντροφος του Μανώλη είχε στο παρελθόν σχέση με στενό φίλο του θύματος, αλβανικής καταγωγής, ο οποίος σκοτώθηκε σε τροχαίο. Το στοιχείο αυτό δείχνει ότι γνώριζε καλά τον κύκλο επαφών του 27χρονου.

Ωστόσο, η εν λόγω γυναίκα έπεσε σε αντιφάσεις, αφού υποστήριξε ότι, λίγο πριν την απαγωγή, ο Μανώλης χτύπησε το κουδούνι, τον είδε από τη θυροτηλεόραση και του άνοιξε, χωρίς όμως εκείνος να ανέβει ποτέ στο διαμέρισμα. Οι αστυνομικοί, όμως, αμφισβητούν αν υπήρχε ο απαραίτητος χρόνος για να συμβούν όλα αυτά, με βάση το βίντεο της αρπαγής.

Ακόμα, ερωτήματα προκαλεί και το χρονικό κενό των περίπου επτά ωρών μέχρι να απευθυνθεί η γυναίκα στην αστυνομία. Η ίδια ανέφερε ότι, όταν αντιλήφθηκε πως ο σύντροφός της δεν ανέβαινε, κατέβηκε να δει τι συνέβη, χτύπησε κουδούνια γειτόνων και τελικά συγκέντρωσε μόνη της το υλικό από κάμερες ασφαλείας, το οποίο παρέδωσε στις Αρχές.

Νέο βίντεο από την αρπαγή του 27χρονου

Την ίδια ώρα, οι εξελίξεις στην υπόθεση είναι καταιγιστικές. Νέο βίντεο-ντοκουμέντο που έχουν στα χέρια τους οι αστυνομικοί καταγράφει το μπλε αυτοκίνητο των δραστών, με πλαστές πινακίδες, να κινείται μόλις 900 μέτρα από το σπίτι του 27χρονου, λίγα λεπτά μετά την απαγωγή.

Το όχημα κατευθύνθηκε προς την Αττική Οδό και, σύμφωνα με το υλικό, πέρασε δίπλα από περιπολικό που κινούταν στο αντίθετο ρεύμα, μια τραγική ειρωνεία που αναδεικνύει πόσο οριακά χάθηκε η ευκαιρία εντοπισμού των απαγωγέων.

Ιδιαίτερο βάρος δίνουν οι Αρχές και σε παλαιότερα περιστατικά. Δύομισι χρόνια πριν από τη δολοφονία, άγνωστοι είχαν πυρπολήσει τα αυτοκίνητα του πατέρα του 27χρονου έξω από το σπίτι τους στη Μαγούλα.

Ο ίδιος θεωρεί πως ο εμπρησμός συνδέεται άμεσα με την εκτέλεση του γιου του και δήλωσε ότι, αν τότε είχαν εντοπιστεί οι δράστες, ίσως το παιδί του να ζούσε σήμερα.

Ακόμη, υποστήριξε ότι είχε προειδοποιήσει τον γιο του πως κινδυνεύει, αφήνοντας να εννοηθεί ότι δεχόταν απειλές και είχε μπλέξει με «κακές παρέες». Αύριο, θα καταθέσει και ο ίδιος στο Ανθρωποκτονιών, ως το δεύτερο πρόσωπο-κλειδί μετά τη σύντροφο του θύματος.

Παράλληλα, οι αστυνομικοί εξετάζουν αν η υπόθεση συνδέεται με κύκλους της λεγόμενης Greek Mafia. Στο «μικροσκόπιο» έχει μπει τόσο η εκτέλεση του Μανώλη όσο και ένα θανατηφόρο τροχαίο του 2024, στο οποίο σκοτώθηκε στενός του φίλος αλβανικής καταγωγής. Τα κομμάτια του παζλ μπαίνουν σταδιακά στη θέση τους, με τις Αρχές να προσπαθούν να φτάσουν τόσο στο κίνητρο όσο και στους φυσικούς αυτουργούς της άγριας δολοφονίας.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
22:07ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Κηφισιά – Ατρόμητος 0-1: «Χρυσή» αλλαγή ο Ουκάκι και σπουδαίο «διπλό» οι Περιστεριώτες

22:02ΚΑΙΡΟΣ

«Ασανσέρ» ο καιρός την επόμενη εβδομάδα - Η πρόγνωση Κολυδά

21:51ΚΟΣΜΟΣ

Ινδία: Δύο νεκροί από κατάρρευση κτηρίου στο Ρατζαστάν - Φόβοι ότι αρκετοί είναι παγιδευμένοι

21:40LIFESTYLE

Μαρί Σαντάλ και Παύλος στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες - Η ανάρτηση από την τελετή έναρξης

21:36ΕΛΛΑΔΑ

Στο νοσοκομείο δύο άτομα μετά από επίθεση με μαχαίρι στο Γαλάτσι - Οπαδικά τα κίνητρα η πρώτη εικόνα

21:31ΕΛΛΑΔΑ

Σε κλίμα οδύνης η κηδεία του 27χρονου που δολοφονήθηκε στη Νέα Πέραμο - Κατέρρευσε η μητέρα του

21:20ΚΟΣΜΟΣ

Παίζει με την τύχη του: Η στιγμή που λιοντάρι «κατοικίδιο» δαγκώνει άνδρα που άπλωσε το χέρι του να το χαϊδέψει

21:11ΕΛΛΑΔΑ

Φάρσα το τηλεφώνημα για βόμβα στην ΕΡΤ

20:57ΚΟΣΜΟΣ

Επεισόδια στο Μιλάνο: Μπουκάλια και πυροτεχνήματα κατά αστυνομικών - Πέντε συλλήψεις - Βίντεο

20:54WHAT THE FACT

Γιατί το ξίδι βελτιώνει το τηγανητό αυγό

20:54ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΠΑΟΚ: Χωρίς Κωνσταντέλια στο ντέρμπι με τον Άρη

20:45ΕΛΛΑΔΑ

Πέλλα: Εξιχνιάστηκε η ληστεία σε βάρος ηλικιωμένου ενώ κοιμόταν - Μία σύλληψη

20:43ΜΠΑΣΚΕΤ

Greek Basketball League: Δύσκολα το Μαρούσι η ΑΕΚ, πήρε και τη διαφορά το Περιστέρι

20:40ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός, Μεντιλίμπαρ: «Σκληρό και δύσκολο παιχνίδι - Μεγάλη καριέρα ο Μπενίτεθ»

20:36ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Χειροτονήθηκε ο Μητροπολίτης Κυδωνίας και Αποκορώνου Τίτος -«Δεν γίνομαι Επίσκοπος για να κυβερνήσω»

20:27ΕΛΛΑΔΑ

«Λαβράκι» στα Εξάρχεια: 20χρονος κυκλοφορούσε στο κέντρο με σφαίρα στην τσάντα – Οπλοστάσιο στο σπίτι του

20:24ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Αστέρας AKTOR - Βόλος 2-0: Έδειξε… σφυγμό με Μπαρτόλο

20:16ΕΛΛΑΔΑ

Τηλεφώνημα για βόμβα στην ΕΡΤ - Άμεση κινητοποίηση της ΕΛΑΣ

20:15WHAT THE FACT

Αυτό είναι το χωριό με το πιο μεγάλο όνομα στην Τουρκία - Αποτελείται από 23 γράμματα

20:11ΚΟΣΜΟΣ

Ιταλία: Παιδιά κακοποιήθηκαν σε παιδικό σταθμό που διαχειρίζονται καλόγριες

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
21:36ΕΛΛΑΔΑ

Στο νοσοκομείο δύο άτομα μετά από επίθεση με μαχαίρι στο Γαλάτσι - Οπαδικά τα κίνητρα η πρώτη εικόνα

06:30ΕΛΛΑΔΑ

Μετά από χρόνια λειψυδρίας, η Πρέσπα ανεβαίνει 1 μέτρο: «Χρειάζεται ακόμη περισσότερο για να γονιμοποιηθούν τα ψάρια»

19:18LIFESTYLE

Να μ’αγαπάς spoiler: Ο Ορφέας εξαφανίζεται και ο Θεόφιλος χάνει το σπίτι του

21:20ΚΟΣΜΟΣ

Παίζει με την τύχη του: Η στιγμή που λιοντάρι «κατοικίδιο» δαγκώνει άνδρα που άπλωσε το χέρι του να το χαϊδέψει

20:27ΕΛΛΑΔΑ

«Λαβράκι» στα Εξάρχεια: 20χρονος κυκλοφορούσε στο κέντρο με σφαίρα στην τσάντα – Οπλοστάσιο στο σπίτι του

08:00ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Πάνω από 700.000 ευρώ καταγγέλλουν ότι άρπαξε 50χρονη επιχειρηματίας - Οδηγοί ταξί τα θύματα

09:54ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ο αντικυκλώνας της Γροιλανδίας φέρνει άνοιξη - Η πρόγνωση Ζιακόπουλου για τον υπόλοιπο μήνα

18:34ΚΟΣΜΟΣ

Ρώσοι λιποτάκτες: Λύτρωση ο θάνατος - Φρικτά βασανιστήρια για εκείνους που εγκαταλείπουν τη μάχη

21:31ΕΛΛΑΔΑ

Σε κλίμα οδύνης η κηδεία του 27χρονου που δολοφονήθηκε στη Νέα Πέραμο - Κατέρρευσε η μητέρα του

13:28ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχονται Αλκυονίδες - Τι είναι το subtropical jet stream που φέρνει την άνοιξη

16:49ΚΟΣΜΟΣ

Φρικτός θάνατος για 21χρονη βασίλισσα ομορφιάς - Τη συνέθλιψε σε τοίχο το αυτοκίνητό της

05:45ΕΛΛΑΔΑ

Εορτολόγιο 7 Φεβρουαρίου: Σε ποιους να πείτε χρόνια πολλά σήμερα

12:13LIFESTYLE

Κώστας Μακέδος: Καθηλωμένος εδώ και μήνες σε καρέκλα – Η μάχη με την παχυσαρκία

20:57ΚΟΣΜΟΣ

Επεισόδια στο Μιλάνο: Μπουκάλια και πυροτεχνήματα κατά αστυνομικών - Πέντε συλλήψεις - Βίντεο

14:15LIFESTYLE

Ναταλία Λιονάκη: Ξεσπάει η μητέρα της - «Πούλα το εξοχικό για να δώσω τα λεφτά στον παπά»

17:26ΚΟΣΜΟΣ

Οργιάζουν οι θεωρίες για τον «ζωντανό» Έπσταϊν - Από τον μυστηριώδη λογαριασμό μέχρι την «ανταλλαγή» φυλακών

20:01ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν- ΗΠΑ: Συμφώνησαν σε νέες συζητήσεις-Επίδειξη από Κούσνερ και Γουίτκοφ στο αεροπλανοφόρο Lincoln

08:27WHAT THE FACT

Επιστήμονες σάρωσαν ένα μαύρο βράχο από τον Άρη και βρήκαν κάτι εκπληκτικό

16:11ΚΟΣΜΟΣ

Θρίλερ με σύλληψη ελληνικής καταγωγής ιερωμένου στην Οδησσό - Το σπίτι της γιαγιάς Τατιάνας που έσωζε Εβραίους

19:07ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Νίκος Δένδιας από Ινδία: Συμφωνώ με τον Ευρωστρατό - Νέο μήνυμα στην Τουρκία

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ