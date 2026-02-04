Νέα Πέραμος: Ηχητικά μηνύματα με απειλές του πατέρα προς τον γιο - Οι καβγάδες για τα περιουσιακά

Η σύντροφος του 27χρονου ενδέχεται να κληθεί για νέα κατάθεση, καθώς η προηγούμενη παρουσιάζει κενά

Μίλτος Τσεκούρας

ΕΛΛΑΔΑ
4'
Συνεχίζεται το θρίλερ με την δολοφονία του 27χρονου, του οποίου η σορός εντοπίστηκε στη Νέα Πέραμο με τις αρχές να προσπαθήσουν να συνθέσουν το παζλ που θα τους οδηγήσει στην εξιχνίαση της υπόθεσης.

Το Mega αποκάλυψε νέα στοιχεία που δείχνουν ότι ο πατέρας του 27χρονου έστελνε ηχητικά μηνύματα στον γιο του με απειλές. Την ύπαρξη αυτών των μηνυμάτων επιβεβαίωσαν στις αρχές συγγενικά πρόσωπα και των δύο πλευρών.

Τα ηχητικά αναμένεται να κατατεθούν σύντομα στην ΕΛ.ΑΣ., ενώ οι αστυνομικοί έχουν ήδη εξασφαλίσει το laptop και το tablet του θύματος. Επιπλέον, η σύντροφος του 27χρονου ενδέχεται να κληθεί για νέα κατάθεση, καθώς η προηγούμενη παρουσιάζει κενά.

Φόβος και κενά στην πρώτη κατάθεση της συντρόφου του

Στο επίκεντρο των ερευνών μπαίνει πλέον η κατάθεση της 24χρονης συντρόφου του θύματος, η οποία εμφανίστηκε ιδιαίτερα φοβισμένη ενώπιον των στελεχών του Τμήματος Ανθρωποκτονιών. Όπως φέρεται να κατέθεσε, μετά τη δολοφονία του Μανώλη Βροντάκη φοβάται ακόμη και για τη δική της ζωή, δηλώνοντας πως δεν μπορεί να υποθέσει ποιος θα μπορούσε να του κάνει κακό. Σύμφωνα με τα λεγόμενά της, ο 27χρονος δεν της είχε αναφέρει ποτέ ότι δεχόταν απειλές, ούτε ότι λάμβανε μέτρα προστασίας, ενώ δεν είχε αντιληφθεί να εμπλέκεται σε παράνομες δραστηριότητες. Όπως είπε, ο σύντροφός της δεν μιλούσε ποτέ για τις δουλειές του.

Καμία επικοινωνία για λύτρα μετά την αρπαγή

Η 24χρονη ανέφερε επίσης ότι μετά την αρπαγή του συντρόφου της δεν επικοινώνησε κανείς μαζί της για να ζητήσει λύτρα, ούτε – απ’ όσο γνωρίζει – με άλλο μέλος της οικογένειας. Το πρωί της Δευτέρας απευθύνθηκε σε γείτονες ζητώντας υλικό από κάμερες ασφαλείας, το οποίο στη συνέχεια παρέδωσε στις Αρχές.

Το χρονικό κενό από την αρπαγή έως τη δήλωση εξαφάνισης

Από τα βίντεο ασφαλείας προκύπτει ότι η αρπαγή σημειώθηκε περίπου στις 2 τα ξημερώματα του Σαββάτου προς Κυριακή. Ωστόσο, η υπόθεση δηλώθηκε επισήμως στις Αρχές πολλές ώρες αργότερα, γύρω στη μία το μεσημέρι της ίδιας ημέρας, γεγονός που προκαλεί ερωτήματα για το μεγάλο χρονικό διάστημα που μεσολάβησε χωρίς ειδοποίηση της αστυνομίας.

Πιθανή νέα κατάθεση λόγω ψυχολογικής κατάστασης

Αστυνομικές πηγές επισημαίνουν ότι πρόκειται για την πρώτη κατάθεση της 24χρονης και δεν αποκλείεται να κληθεί εκ νέου, καθώς βρισκόταν σε ιδιαίτερα άσχημη ψυχολογική κατάσταση. Κατά τη διάρκεια της εξέτασής της επαναλάμβανε συνεχώς ότι φοβάται, με τους αστυνομικούς να επικεντρώνονται αρχικά στη σταθεροποίησή της.

Στο επίκεντρο και η κατάθεση του πατέρα

Την ίδια ώρα, σήμερα κατέθεσε και ο πατέρας του 27χρονου, ο οποίος φέρεται να δηλώνει ότι γνωρίζει πρόσωπα και καταστάσεις, στρέφοντας το ενδιαφέρον των Αρχών στις παρέες του γιου του. Σύμφωνα με πληροφορίες, στο μικροσκόπιο έχουν μπει άτομα αλβανικής καταγωγής, ορισμένα εκ των οποίων με ποινικό παρελθόν, χωρίς να αποκλείεται η αναζήτηση απαντήσεων ακόμη και μέσα από τις φυλακές.

Επανεξέταση της δολοφονίας Γιαλιά στη Μάνδρα

Ιδιαίτερο βάρος δίνεται και σε παλαιότερες υποθέσεις ανθρωποκτονιών που εξετάζονται ως ενδεχομένως συνδεδεμένες. Η πρώτη αφορά τη δολοφονία του 59χρονου επιχειρηματία Χρήστου Γιαλιά στη Μάνδρα, τον Φεβρουάριο του 2024, όταν άγνωστοι του έστησαν ενέδρα έξω από το σπίτι του, πυροβολώντας τον 18 φορές και στη συνέχεια βάζοντας φωτιά στο όχημά του για να εξαφανίσουν τα ίχνη. Η υπόθεση επανεξετάζεται, καθώς ο Γιαλιάς φέρεται να είχε κοινή επιχειρηματική δραστηριότητα με τον Μανώλη Βροντάκη.

Δεύτερη δολοφονία με κοινά χαρακτηριστικά

Παράλληλα, στο κάδρο της έρευνας έχει μπει και μια ακόμη πρόσφατη δολοφονία 27χρονου εργάτη οικοδομών, ο οποίος βρέθηκε απανθρακωμένος μέσα σε κλεμμένο αυτοκίνητο. Και στις δύο περιπτώσεις, σύμφωνα με πληροφορίες, υπάρχουν στοιχεία που δείχνουν πιθανές διασυνδέσεις σε επίπεδο προσώπων, με τις Αρχές να εξετάζουν σοβαρά το ενδεχόμενο εμπλοκής οργανωμένων εγκληματικών δικτύων.

Κλειδί η άρση του απορρήτου των επικοινωνιών

Καθοριστικής σημασίας για την εξέλιξη της υπόθεσης θεωρείται η άρση του απορρήτου των επικοινωνιών. Από την ανάλυση των τηλεφωνικών δεδομένων αναμένεται να διαπιστωθεί αν ο 27χρονος είχε δεχθεί απειλές, με ποιους είχε επαφές το τελευταίο διάστημα, αλλά και αν υπήρξαν τηλεφωνήματα ή μηνύματα μετά την αρπαγή του, είτε προς τη σύντροφό του είτε προς άλλα μέλη του οικογενειακού του περιβάλλοντος.

Βίντεο δείχνουν τον 27χρονο να προσεγγίζει χωρίς αντίσταση τους δράστες

Την ίδια ώρα, εξετάζεται καρέ-καρέ και το υλικό από τις κάμερες ασφαλείας, στο οποίο ο 27χρονος φαίνεται να πλησιάζει χωρίς ιδιαίτερη αντίσταση το όχημα των δραστών. Οι Αρχές δεν αποκλείουν το ενδεχόμενο ανάμεσα στους δράστες να βρίσκεται και άτομο που γνώριζε προσωπικά, στοιχείο που μπορεί να αποδειχθεί καθοριστικό για τη διαλεύκανση της υπόθεσης.

