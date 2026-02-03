Νέα Πέραμος: «Υποψιαζόμουν ότι ο γιος μου μού είχε κάψει τα αυτοκίνητα» λέει ο πατέρας του 27χρονου

«Υποψιαζόμουν ότι ο γιος μου, μου είχε κάψει τα αυτοκίνητα» δήλωσε στο Mega ο πατέρας του 27χρονου, που δολοφονήθηκε με φρικιαστικό τρόπο στην περιοχή της Νέας Περάμου.

Μιλώντας για την δραστηριότητα του γιού του και ερωτώμενος σχετικά με μια εμπρηστική επίθεση που δέχθηκε ο ίδιος στα οχήματα ιδιοκτησίας του, ο πατέρας είπε πως υποψιαζόταν πώς πίσω από αυτή ήταν ο ίδιος ο γιος του.

Αποκάλυψε μάλιστα ότι ο ίδιος είχε αρχικά καταθέσει μήνυση κατά του γιού του, διότι όπως είπε «είχε σηκώσει χέρι» πάνω του, διευκρινίζοντας όμως ότι στην συνέχεια την απέσυρε.

Άφησε μάλιστα αιχμές για την πρώην γυναίκα του, μητέρα του 27χρονου αλλά και την σύντροφο του, λέγοντας ότι γνωρίζουν το γιατί δολοφονήθηκε ο γιος του.

Αξίζει να σημειωθεί ότι αυτή τη στιγμή, η σύντροφος του 27χρονου καταθέτει στην Ασφάλεια.

