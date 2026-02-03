Νέα Πέραμος: Η ομηρία του 27χρονου, οι 10 σφαίρες, το σκοτεινό τέλος – «Το θύμα ήξερε τους δράστες»

Τρομακτικές λεπτομέρειες έρχονται στο «φως» για την υπόθεση της αρπαγής και της δολοφονίας του 27χρονου Χρήστου, ο οποίος βρέθηκε νεκρός σε ρέμα στη Νέα Πέραμο.

Οι δράστες τον απήγαγαν έξω από το σπίτι του, στην Ελευσίνα, την περασμένη Δευτέρα και τον κράτησαν ζωντανό για τουλάχιστον 6 μέρες, προτού τον σκοτώσουν την Κυριακή, λίγες ώρες πριν η σορός του βρεθεί από διερχόμενο περιπατητή.

Η ιατροδικαστική εξέταση έδειξε ότι το θύμα είχε δεχτεί δέκα πυροβολισμούς –εννέα στην πλάτη και έναν στο κεφάλι– υποδηλώνοντας ότι πιθανόν προσπαθούσε να ξεφύγει. Επιπλέον, εντοπίστηκαν σημάδια βασανισμού, όπως εγκαύματα σε διάφορα σημεία του σώματος.

Οι Αρχές εξετάζουν διάφορα σενάρια για τα κίνητρα της αρπαγής και της εκτέλεσης: Οικονομικές διαφορές, εκβιασμός, απόκρυψη πληροφοριών ή προσωπικές διαφορές.

«Το θύμα γνώριζε τους δράστες. Πήγα στην περιοχή όπου τον σκότωσαν και αυτό που είδα, είναι ότι τον κατέβασαν στο σημείο όπου το ρέμα είναι πιο κοντά στον δρόμο, που σημαίνει ότι δεν ήθελαν να χάσουν χρόνο και να μην τους πιάσει κάποιο μάτι και τον πυροβόλησαν. Τον πήραν εκεί, στην ερημιά, για να τον σκοτώσουν. Θα μπορούσε να βρεθεί έπειτα από 1, 2, 3 μήνες. Ήταν μεγάλη σύμπτωση πως βρέθηκε.

Ο τρόπος που έγινε, δείχνει ότι δεν πρόκειται για συμβόλαιο θανάτου. Τον πίεζαν για κάτι, για αυτό και τα σημάδια βασανισμού. Να τους πει ή να τους δώσει κάτι. Είμαι βέβαιος ότι ήταν γνωστοί, γνωρίζονταν. Για αυτόν τον λόγο κανόνισαν από την αρχή να τον σκοτώσουν, είχαν και εύφλεκτο υλικό για να του βάλουν φωτιά μετά το έγκλημα για να εξαφανίσουν ίχνη από DNA ή αποτυπώματα», σύμφωνα με τον επίτιμο πρόεδρο των αστυνομικών νοτιοανατολικής Αττικής, Γιώργο Καλλιακμάνη.

Υπάρχει, επίσης, το ενδεχόμενο να πρόκειται για «αρπαγή τίγρη», όπου ο στόχος ήταν μία γρήγορη απαγωγή για ποσό λύτρων, η οποία όμως απέτυχε και κατέληξε στη δολοφονία.

Όλο αυτό το διάστημα, κανείς δεν επικοινώνησε με την οικογένεια για λύτρα, γεγονός που περιπλέκει ακόμη περισσότερο την υπόθεση.

Η μητέρα του 27χρονου είπε ότι ο γιος της είχε εκφράσει φόβο τους τελευταίους μήνες, έπειτα από διαρρήξεις στο σπίτι της οικογένειας και τής είχε ζητήσει προσωρινά να φύγει για να προστατευτεί. «Το μόνο που θέλω, είναι να μάθω γιατί. Το παιδί μου ήταν καλό, δεν είχε πειράξει ποτέ κανέναν», ανέφερε συγκλονισμένη.

Η έρευνα των Αρχών επικεντρώνεται τώρα στις προσωπικές και επαγγελματικές σχέσεις του θύματος, καθώς και σε τυχόν οικονομικές διαφορές ή συνδέσεις με άλλες εγκληματικές ενέργειες, όπως η εκτέλεση του επιχειρηματία Χρήστου Γιαλιά στη Μάνδρα, το 2024.

Οι Αρχές προσπαθούν να λύσουν το «παζλ» αυτής της σκοτεινής υπόθεσης και να αποκαλύψουν τα κίνητρα και τους δράστες της δολοφονίας.

