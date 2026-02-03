Νέα Πέραμος: Το αυτοκίνητο που κάηκε πριν λίγο καιρό, το τροχαίο-μυστήριο και το συμβόλαιο εκδίκησης

Το θύμα δεν ήταν άγνωστο στις Αρχές, ωστόσο το όνομά του είχε απασχολήσει την ΕΛ.ΑΣ. μόλις μία φορά στο παρελθόν, για οπαδικό επεισόδιο, όταν είχε συλληφθεί επειδή πέταξε πέτρες σε δύναμη της ΟΠΚΕ μετά από ποδοσφαιρικό αγώνα. Έκτοτε, δεν υπήρξε καμία άλλη εμπλοκή του με την παρανομία. Όχι όμως και του στενού του κύκλου.

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, ο άτυχος επιχειρηματίας διατηρούσε στενή φιλία με σκληρό Αλβανό, συνομήλικό του, ο οποίος φέρεται να είχε τον έλεγχο καταστημάτων σε Ελευσίνα και Μέγαρα, παρέχοντας «προστασία». Οι δύο άνδρες έκαναν στενή παρέα, μέχρι που ο συγκεκριμένος άνδρας "έσβησε" στην άσφαλτο μετά από σοβαρό τροχαίο ατύχημα. Μάλιστα, εξετάζεται σοβαρά το ενδεχόμενο το θύμα της δολοφονίας να επέβαινε τότε στο ίδιο όχημα, ως συνοδηγός.

Την ίδια στιγμή, ένα ακόμη περιστατικό έρχεται να προκαλέσει νέα ερωτήματα . Όπως αποκάλυψαν αστυνομικές πηγές στο newsbomb, άγνωστοι φέρεται να είχαν βάλει φωτιά, πριν από λίγο καιρό, στο αυτοκίνητο του πατέρα του δολοφονημένου επιχειρηματία.

Την ίδια ώρα ο τρόπος δολοφονίας σοκάρει ακόμη και έμπειρα στελέχη της Ασφάλειας: απαγωγή, εξαήμερος βασανισμός, άγριος ξυλοδαρμός, εγκαύματα σε σημεία του σώματος και τελικά πυροβολισμός. Η βιαιότητα και η διάρκεια του μαρτυρίου δείχνουν μένος, προσωπική εμπλοκή και εκδίκηση.

Οι αστυνομικοί εκτιμούν ότι δεν πρόκειται για μια «τυπική» εκτέλεση κατόπιν εντολής, αλλά για μια υπόθεση με βαθύ προσωπικό υπόβαθρο. Δεν αποκλείεται, μάλιστα, ο ηθικός αυτουργός να ήταν παρών σε όλες τις πράξεις, παρακολουθώντας την τιμωρία του θύματος μέρα με τη μέρα.

Οι Αρχές να ξεσκονίζουν παλιές σχέσεις, φιλίες και ανοιχτούς λογαριασμούς στον κόσμο της νύχτας της Δυτικής Αττικής.

Η υπόθεση παραμένει ανοιχτή, με την ΕΛ.ΑΣ. να αναζητά απαντήσεις σε τρία κομβικά ερωτήματα: ποιος έδωσε την εντολή, ποιος είχε προσωπικό λόγο να μισεί τόσο πολύ το θύμα και ποιο μήνυμα ήθελαν τελικά να στείλουν με έναν θάνατο που δεν έμοιαζε απλώς με εκτέλεση — αλλά με τιμωρία.

