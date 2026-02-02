Συνεχίζεται το θρίλερ με τη δολοφονία του 27χρονου στη Νέα Πέραμο - Τα αναπάντητα ερωτήματα

Σε θρίλερ για γερά νεύρα εξελίσσεται η υπόθεση δολοφονίας του 27χρονου Μανόλη από την Κρήτη ο οποίος εντοπίστηκε νεκρός σε ρέμα στην περιοχή της Νέας Πέραμου το μεσημέρι της Κυριακής (1/2).

Τα αναπάντητα ερωτήματα

Οι αστυνομικού του τμήματος Ανθρωποκτονιών που ερευνούν με προσοχή την υπόθεση καλούνται πλέον να δώσουν απαντήσεις σε μία σειρά ερωτημάτων για να διαλευκάνουν την τα σκοτεινά σημεία της δολοφονίας.

Ποια ήταν τα κίνητρα της αρπαγής; Πού πότε και γιατί τον δολοφόνησαν; Είχε ανοιχτούς λογαριασμούς; Είναι μερικά από τα ερωτήματα που προσπαθούν να απαντήσουν οι Αρχές.

Στο «μικροσκόπιο» των Αρχών μπαίνουν πρόσωπα από τον περίγυρο του θύματος για τυχόν οικονομικές διαφορές που μπορεί να είχε μαζί τους, ενώ εξετάζεται επίσης το σενάριο η δολοφονία του 27χρονου σχετίζεται με την εκτέλεση επιχειρηματία το 2024 στη Μάνδρα. Τότε, τον είχαν δολοφονήσει μέσα στο όχημά του και είχαν βάλει φωτιά, όπως επιχείρησαν να κάνουν και οι δράστες της δολοφονίας του 27χρονου.

Του έστησαν ενέδρα και τον απήγαγαν

Οι τελευταίες στιγμές του 27χρονου Μανόλη πριν την αρπαγή του έχουν καταγραφεί σε βίντεο ντοκουμέντο από κάμερα έξω από το σπίτι του. Στο βίντεο έχει καταγραφεί η επιστροφή του 27χρονου στο σπίτι του και λίγο αργότερα η αρπαγή του από μαυροντυμένους άνδρες. Οι δράστες πλησίασαν το θύμα έξω από το σπίτι του και τον επιβίβασαν διά της βίας στο όχημά τους προτού εξαφανιστούν. Αξίζει να σημειωθεί ότι ένας από τους δύο δράστες που φαίνεται στο βίντεο ντοκουμέντο φαίνεται να κρατάει στα χέρια του όπλο.

Λίγε μετά την αρπαγή του, η κοπέλα του 27χρονου δήλωσε την εξαφάνισή του στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής με το θρίλερ για τον εντοπισμό του να ξεκινά.

«Στις 02:05 ο Μανώλης χτύπησε το κουδούνι γιατί είχε ξεχάσει τα κλειδιά του, ήταν στο ίντερνετ καφέ κοντά στο σπίτι μας. Εγώ του άνοιξα, αλλά δεν ανέβηκε. Ανησύχησα, κατέβηκα κάτω, δεν ήταν πουθενά», ανέφερε στην καταγγελία της.

Τον «γάζωσαν» και τον πέταξαν στο ρέμα

Την Κυριακή (1/2), έξι ημέρες μετά την εξαφάνισή του, ένα άνδρας που έκανε βόλτα με τον σκύλο του σε απόμερη περιοχή της Νέας Περάμου εντοπίζει τη σορό του άτυχου νεαρού.

Έντρομος ειδοποιεί τις Αρχές, με τους αστυνομικούς να έρχονται αντιμέτωποι με ένα φρικτό θέαμα που παραπέμπει σε οργανωμένο και ιδιαίτερα βίαιο έγκλημα.

Το θύμα εντοπίστηκε δεμένο χειροπόδαρα, φέροντας πολλαπλά τραύματα από πυροβολισμούς, ενώ οι δολοφόνοι του είχαν αποπειραθεί να κάψουν τη σορό του προκειμένου να κάνουν πιο δύσκολη την ταυτοποίησή του και να εξαφανίσουν τυχόν στοιχεία.

Σύμφωνα με την ιατροδικαστική εξέταση, η δολοφονία του έγινε την Κυριακή, λίγες ώρες πριν βρεθεί η σορός του στο ρέμα, κάτι που σημαίνει πως για μία εβδομάδα ήταν ζωντανός στα χέρια των απαγωγέων του.

Συντετριμμένη η οικογένειά του

Η οικογένεια του 27χρονου είναι συντετριμμένη από την δολοφονία του.

Τραγικές φιγούρες η μητέρα του και ο πατέρας του που προσπαθούν να συνειδητοποιήσουν τι έχει συμβεί.

«Δεν έχω μάθει τίποτα, να βρεθεί ο δολοφόνος, αυτός που σκότωσε τον γιο μου και τίποτα άλλο», λέει ο πατέρας του 27χρονου.

«Είμαι συντετριμμένη. Το μόνο που θέλω είναι να μάθω γιατί… Το παιδί μου ήταν καλό, δεν είχε πειράξει ποτέ κανέναν», λέει η μητέρα του από την πλευρά τους.

Σημειώνεται ότι ο 27χρονος δεν είχε απασχολήσει ποτέ τις Αρχές ωστόσο σύμφωνα με τα όσα δήλωσε η μητέρα του εδώ και πολύ καιρό κάτι φοβόταν. Συγκεκριμένα, η μητέρα του ανέφερε πως πριν από τρία χρόνια είχαν γίνει δύο διαρρήξεις σε σπίτια της οικογένειας στην περιοχή του Ασπροπύργου, την περίοδο που ο 27χρονος έμενε μαζί με τη μητέρα και το αδελφό του.

Μετά τη δεύτερη διάρρηξη στο σπίτι τους φέρεται ο 27χρονος να είπε στη μητέρα του να φύγει προσωρινά από την Αθήνα και να πάει στην Κρήτη για να σωθεί. Της είχε εκμυστηρευτεί επίσης, πως φοβόταν, χωρίς ωστόσο να της αναφέρει κάτι παραπάνω.

