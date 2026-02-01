Θρίλερ στη Νέα Πέραμο: Το σενάριο που εξετάζουν οι Αρχές για τη σορό του άνδρα που βρέθηκε στο ρέμα

Συναγερμός έχει σημάνει στις Αρχές για τη σορό άνδρα που βρέθηκε το μεσημέρι της Κυριακής (1/2) σε ρέμα στην περιοχή της Νέας Πέραμου.

Τη σορό του νεαρού άνδρα εντόπισε περαστικός μέσα σε ρέμα και ειδοποίησε τις Αρχές.

Την υπόθεση την έχει αναλάβει το Ανθρωποκτονιών και μεταβαίνει στο σημείο και ιατροδικαστής.

Το σενάριο που εξετάζουν οι Αρχές

Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, πρόκειται για 27χρονο άνδρα για τον οποίο η κοπέλα του έχει δηλώσει την εξαφάνισή του και αρπαγή πριν από μία εβδομάδα, από το σπίτι τους στην Ελευσίνα.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, η κοπέλα κατά την δήλωση που έκανε στους αστυνομικούς είχε αναφέρει ότι ο σύντροφός της βγήκε για λίγο έξω από το σπίτι και δεν ξαναγύρισε. Όταν η γυναίκα τσέκαρε την κάμερα του σπιτιού, αντιλήφθηκε πως άγνωστοι με ένα αυτοκίνητο σταμάτησαν έξω από το σπίτι που έμεναν, τον έβαλαν στο αυτοκίνητο και έφυγαν με αυτό. Η ίδια ανέφερε στους αστυνομικούς πως δεν γνωρίζει λόγους για τους οποίους θα μπορούσε να γίνει κάτι τέτοιο σε βάρος του συντρόφου της.

Σύμφωνα με τα έως τώρα στοιχεία όλα συγκλίνουν στην εγκληματική ενέργεια, με τις έρευνες των αστυνομικών να είναι σε εξέλιξη τόσο για την επίσημη ταυτοποίηση του θύματος όσο και για να διαπιστωθεί τι μπορεί να είχε προηγηθεί, για ποιους λόγους και από ποιους.

