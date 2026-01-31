Ξάνθη: Στα χέρια της ΕΛ.ΑΣ. διωκόμενος με Ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης για απάτη και πλαστογραφία
Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στον κ. Εισαγγελέα Εφετών Θράκης
Στη σύλληψη ενός άνδρα προχώρησαν χθες το μεσημέρι, στην Ξάνθη, αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ξάνθης.
Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., ο άνδρας συνελήφθη καθώς διαπιστώθηκε να διώκεται με Ευρωπαϊκό Ένταλμα σύλληψης των Αρχών της Γερμανίας για απάτη με υπολογιστή και πλαστογραφία εγγράφων.
Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στον κ. Εισαγγελέα Εφετών Θράκης.
