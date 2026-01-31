Ξάνθη: Στα χέρια της ΕΛ.ΑΣ. διωκόμενος με Ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης για απάτη και πλαστογραφία

Στη σύλληψη ενός άνδρα προχώρησαν χθες το μεσημέρι, στην Ξάνθη, αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ξάνθης.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., ο άνδρας συνελήφθη καθώς διαπιστώθηκε να διώκεται με Ευρωπαϊκό Ένταλμα σύλληψης των Αρχών της Γερμανίας για απάτη με υπολογιστή και πλαστογραφία εγγράφων.

Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στον κ. Εισαγγελέα Εφετών Θράκης.

