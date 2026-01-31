Κρατούμενος επιτέθηκε σε σωφρονιστικούς υπαλλήλους στις φυλακές Αλικαρνασσού

Επεισόδιο σημειώθηκε στις φυλακές Αλικαρνασσού με έναν κρατούμενο να επιτίθεται σε σωφρονιστικούς υπαλλήλους το βράδυ της Παρασκευής.

Όπως αναφέρει το patris.gr, το περιστατικό σημειώθηκε κατά το κλείσιμο της φυλακής, με τον κρατούμενο αραβικής καταγωγής να γρονθοκοπά τον έναν σωφρονιστικό υπάλληλο, χωρίς να έχει προηγηθεί κάτι.

Οι σωφρονιστικοί υπάλληλοι κατάφεραν να ακινητοποιήσουν τον δράστη. Την ώρα όμως που τον οδηγούσαν στο κρατητήριο, εκείνος επιχείρησε εκ νέου να του επιτεθεί.

Ο δράστης τελικά ακινητοποιήθηκε και οδηγήθηκε στο πειθαρχείο ενώ ο σωφρονιστικός υπάλληλος διεκομίσθη στο νοσοκομείο για τις πρώτες βοήθειες ενώ έλαβε αναρρωτική άδεια.

