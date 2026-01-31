Ιερά Οδός: Μπασκετμπολίστας που αγωνίζεται στη Χαλκίδα οδηγούσε μεθυσμένος πάνω στις ράγες τρένου

Κυκλοφοριακό κομφούζιο και σοβαρά ερωτηματικά για την οδική ασφάλειας προκάλεσε ένα περιστατικό που σημειώθηκε στην περιοχή της Ιεράς Οδού τα ξημερώματα της 31ης Ιανουαρίου 2026.

Πρωταγωνιστής της απίστευτης ιστορίας είναι ένας 29χρονος αλλοδαπός καλαθοσφαιριστής, ο οποίος αγωνίζεται επαγγελματικά σε ομάδα μπάσκετ της Χαλκίδας. Ο αθλητής συνελήφθη επ’ αυτοφώρω από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Τροχαίας Αθηνών, αφού μετέτρεψε το αυτοκίνητό του σε… συρμό τρένου καθώς εισήλθε με αυτό στις σιδηροδρομικές γραμμές, θέτοντας σε άμεσο κίνδυνο τόσο τον ίδιο όσο και τη λειτουργία των μέσων σταθερής τροχιάς.

Όλα ξεκίνησαν στη συμβολή της Λεωφόρου Κωνσταντινουπόλεως με την Ιερά Οδό, ένα από τα κεντρικότερα σημεία της πρωτεύουσας. Ο 29χρονος οδηγός, κάτω από αδιευκρίνιστες αρχικά συνθήκες, εισήλθε με το όχημά του εντός της σιδηροδρομικής γραμμής. Ο 29χρονος μάλιστα συνέχισε να κινείται επί των γραμμών για απόσταση περίπου 300 μέτρων. Η ενέργεια αυτή είχε ως άμεσο αποτέλεσμα την πλήρη διακοπή της κυκλοφορίας των συρμών και την παρεμπόδιση της λειτουργίας του σιδηροδρομικού δικτύου για μεγάλο χρονικό διάστημα, προκαλώντας ταλαιπωρία στο επιβατικό κοινό και κινητοποίηση των αρχών.

Αστυνομικοί προσέγγισαν το όχημα, ακινητοποίησαν τον οδηγό και ξεκίνησαν άμεσα τις προβλεπόμενες διαδικασίες ελέγχου. Όπως προέκυψε ο 29χρονος παίχτης της ομάδας της Χαλκίδας, βρισκόταν υπό την επήρεια αλκοόλ.

Συγκεκριμένα, κατά τον έλεγχο αλκοόλης που πραγματοποιήθηκε στον 29χρονο, τα αποτελέσματα ήταν ενδεικτικά της κατάστασής του. Η πρώτη μέτρηση έδειξε ποσοστό 0,51 mg/l, ενώ η δεύτερη μέτρηση ήταν ακόμη υψηλότερη, φτάνοντας τα 0,56 mg/l, επιβεβαιώνοντας πως ο αθλητής οδηγούσε υπό την επήρεια μέθης πέραν των επιτρεπτών ορίων.

Αξίζει να σημειωθεί ότι πέρα από την επικίνδυνη οδήγηση διαπίστωσαν παράλληλα και σοβαρή διοικητική παρέμβαση, καθώς στη δικογραφία γίνεται μνεία ότι ο συλληφθείς στερείται των νόμιμων νομιμοποιητικών εγγράφων για την παραμονή του στη χώρα, γεγονός που περιπλέκει τη νομική του θέση.

Πλέον, ο καλαθοσφαιριστής της ομάδας της Χαλκίδας βρίσκεται αντιμέτωπος με τη Δικαιοσύνη, καθώς σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για παρακώλυση συγκοινωνιών, επικίνδυνη οδήγηση και παράβαση του νόμου περί αλλοδαπών. Ο 29χρονος οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα, ενώ η υπόθεση έχει προκαλέσει αναστάτωση στον αθλητικό κόσμο της Εύβοιας.

Με πληροφορίες από eviathema.gr

