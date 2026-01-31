Καμία κλήση από τις «έξυπνες κάμερες» δεν έχει σταλεί, λένε πηγές της ΕΛ.ΑΣ.

Η Ελληνική Αστυνομία δεν έχει εμπλακεί στη διαδικασία, μέχρι στιγμής

Κατερίνα Ρίστα

Καμία κλήση από τις «έξυπνες κάμερες» δεν έχει σταλεί, λένε πηγές της ΕΛ.ΑΣ.
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ
Καμία κλήση από τις «έξυπνες κάμερες» δεν έχει βεβαιωθεί και, βέβαια, αποσταλεί στους παραβάτες οδηγούς, σύμφωνα με πηγές της ΕΛΑΣ.

Όπως διευκρινίζουν οι ίδιες πηγές μάλιστα, μέχρι στιγμής, δεν έχει εμπλακεί στη διαδικασία καμία υπηρεσία της Ελληνικής Αστυνομίας, ούτε έχουν λάβει καν κάποια παράβαση από ψηφιακή κάμερα στην Αττική προς διεκπεραίωση.

Τις προηγούμενες ημέρες υπήρξαν πληροφορίες πως ήδη οι έξυπνες κάμερες καταγράφουν παραβάσεις και πως «άμεσα» οι παραβάτες οδηγοί θα λάβουν στα κινητά τους με sms τη βεβαίωση της παράβασης.

Η πλήρης ενεργοποίηση του δικτύου «έξυπνων καμερών» στους δρόμους της Αττικής δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμη, καθώς το σύστημα εν πλήρη λειουργία, θα καταγράφει αυτόματα τις παραβάσεις και θα αποστέλλει τα πρόστιμα απευθείας στους ιδιοκτήτες των οχημάτων, καταργώντας την ανάγκη για επιτόπιο έλεγχο από αστυνομικά όργανα.

Η «ακτινογραφία» των ελέγχων - Από το κόκκινο μέχρι το κινητό

Η επιχείρηση αστυνόμευσης θα εξελιχθεί σε δύο επίπεδα:

  1. Οι 8 «έξυπνες» κάμερες: Πρόκειται για συστήματα υψηλής τεχνολογίας που καταγράφουν ένα ευρύ φάσμα παραβάσεων, όπως τη μη χρήση ζώνης ή κράνους, την υπερβολική ταχύτητα και την παράνομη χρήση κινητού τηλεφώνου.

  2. Οι 388 Κάμερες της Περιφέρειας: Σταδιακά, μέχρι τον Ιούνιο, θα τεθούν σε λειτουργία συνολικά 388 κάμερες σε όλη την Αττική, οι οποίες επικεντρώνονται αποκλειστικά στην παραβίαση του ερυθρού σηματοδότη.

Τέλος στα «δανεικά» διπλώματα και τις δικαιολογίες

Το νέο σύστημα βάζει οριστικό τέλος στη δυνατότητα των παραβατών να ισχυρίζονται ότι το όχημα οδηγούσε κάποιος υπερήλικας συγγενής για να αποφύγουν τις κυρώσεις. Οι κάμερες διαθέτουν τη δυνατότητα να καταγράφουν το πρόσωπο του οδηγού, θολώνοντας αυτόματα την υπόλοιπη φωτογραφία για λόγους προσωπικών δεδομένων, καθιστώντας την ταυτοποίηση αδιαμφισβήτητη.

Πώς θα ενημερώνονται οι παραβάτες

Η διαδικασία βεβαίωσης γίνεται ψηφιακά και σε πραγματικό χρόνο:

  • Ενημέρωση με SMS: Αρχικά, οι οδηγοί θα λαμβάνουν μήνυμα στο κινητό τους μέσω της πιλοτικής πλατφόρμας της Τροχαίας Αττικής.

  • Πρόσβαση σε Video: Από το Πάσχα, με την πλήρη ενεργοποίηση του ενιαίου συστήματος, οι πολίτες θα μπορούν να εισέρχονται σε ειδική πλατφόρμα και να βλέπουν το βίντεο της παράβασης.

  • Ταχυδρομική αποστολή: Για όσους δεν έχουν δηλωμένο κινητό, η ενημέρωση θα συνεχίσει να γίνεται με την κλασική επιστολή στη διεύθυνση κατοικίας.

Τα «τσουχτερά» πρόστιμα

Οι κυρώσεις είναι αυστηρές και προβλέπουν:

  • Χρήση κινητού: 350 ευρώ πρόστιμο και αφαίρεση διπλώματος για 30 ημέρες.

  • Παραβίαση ερυθρού σηματοδότη: 700 ευρώ πρόστιμο και αφαίρεση διπλώματος για 60 ημέρες.

Οι 8 παραβάσεις

Το σύστημα παρακολουθεί και αξιολογεί:

  1. Υπέρβαση ορίου ταχύτητας

  2. Παραβίαση κόκκινου

  3. Παράνομη στάση/στάθμευση

  4. Χρήση κινητού εν κινήσει

  5. Μη χρήση ζώνης/κράνους

  6. Κυκλοφορία σε λεωφορειόδρομο

  7. Κίνηση στη Λ.Ε.Α.

  8. Παραποίηση/απόκρυψη πινακίδας

