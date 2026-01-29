Παπαστεργίου για «έξυπνες κάμερες»: Οι κλήσεις δεν «σβήνουν» - Θα στέλνουν φωτογραφία του οδηγού

Οι κλήσεις από τις «έξυπνες κάμερες» που θα βεβαιώνουν παραβάσεις της Τροχαίας δεν θα μπορούν να «σβηστούν» και οι παραβάτες θα πρέπει να τις πληρώνουν, διαβεβαίωσε ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρης Παπαστεργίου, σήμερα Πέμπτη, σε συνέντευξή του στο OPEN.

Ο κύριος Παπαστεργίου διαβεβαίωσε επίσης πως οι παραβάσεις που θα βεβαιώνονται από τις συγκεκριμένες κάμερες σε οχήματα που φέρουν ξένες πινακίδες, θα διαβιβάζονται αυτομάτως στα τελωνεία της χώρας, ώστε να υπάρχει η δυνατότητα να σταματούν εκεί τα οχήματα αυτά και είτε να δίνουν τα στοιχεία τους, είτε να πληρώσουν επί τόπου, όπως είπε ο υπουργός.

Η Κοινή Υπουργική Απόφαση έχει ήδη υπογραφεί, η Ελληνική Αστυνομία ανά πάσα στιγμή έχει πρόσβαση στις παραβάσεις που καταγράφονται, όπως εξήγησε ο κ. Παπαστεργίου. Οι κάμερες αυτές θα καταγράφουν τις παραβάσεις για τις οποίες έχουν ρυθμιστεί συγκεκριμένα, όπως για παράδειγμα μπορεί να είναι η παράβαση του «κόκκινου», τη χρήση κινητού ή για ζώνη: «Κάθε κάμερα έχει συγκεκριμένο σκοπό», ανέφερε.

Η κλήση βεβαιώνεται από αστυνομικό, καθώς καμία τεχνολογία δεν μπορεί να το κάνει αυτό. Όταν ο αστυνομικός που παρακολουθεί το υλικό είναι σίγουρος πως έχει καταγραφεί πράγματι παράβαση, τότε αυτομάτως γίνεται το «κλικ», η κλήση βεβαιώνεται και ενημερώνεται ο παραβάτης στο κινητό του πως στη θυρίδα του στο gov.gr, στο ηλεκτρονικό/ψηφιακό πορτοφόλι του, υπάρχουν όλα τα δεδομένα. Όσοι πολίτες δεν διαθέτουν ψηφιακό πορτοφόλι, θα λαμβάνουν τις κλήσεις «παραδοσιακά» στο σπίτι.

Στο ηλεκτρονικό πορτοφόλι ο πολίτης στον οποίο έχει βεβαιωθεί η παράβαση, θα μπορεί σύντομα να δει φωτογραφίες της παράβασης και ένα μικρό βίντεο διάρκειας περίπου 2 δευτερολέπτων. Στις φωτογραφίες αυτές, θα υπάρχει καταγεγραμμένο και το πρόσωπο του οδηγού στον οποίο βεβαιώνεται η παράβαση, ώστε να μην μπορεί να αμφισβητηθεί ότι πράγματι ο συγκεκριμένος άνθρωπος κατέγραψε την παράβαση.

Όσον αφορά στις ενστάσεις και το γνωστό «σβήσιμο» της κλήσης, ο κ. Παπαστεργίου ήταν κατηγορηματικός: «Δεν θα σβήνουν με τίποτα». Στην περίπτωση που ο παραβάτης δεν πληρώσει το πρόστιμο, το οποίο θα μπορεί να γίνεται ηλεκτρονικά αμέσως μέσω του κινητού μας, μέσα σε οκτώ μήνες, μεταφέρεται στην Εφορία.

