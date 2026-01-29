Παπαστεργίου για «έξυπνες κάμερες»: Οι κλήσεις δεν «σβήνουν» - Θα στέλνουν φωτογραφία του οδηγού

Θα αποστέλλεται ηλεκτρονικά φωτογραφία της παράβασης, του οδηγού και σύντομο βίντεο - Δεν θα υπάρχει η δυνατότητα αμφισβήτησης

Newsbomb

Παπαστεργίου για «έξυπνες κάμερες»: Οι κλήσεις δεν «σβήνουν» - Θα στέλνουν φωτογραφία του οδηγού

Μία από τις έξυπνες κάμερες που έχει τοποθετήσει η Περιφέρεια Αττικής 

Eurokinissi
ΕΛΛΑΔΑ
2'
Οι κλήσεις από τις «έξυπνες κάμερες» που θα βεβαιώνουν παραβάσεις της Τροχαίας δεν θα μπορούν να «σβηστούν» και οι παραβάτες θα πρέπει να τις πληρώνουν, διαβεβαίωσε ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρης Παπαστεργίου, σήμερα Πέμπτη, σε συνέντευξή του στο OPEN.

Ο κύριος Παπαστεργίου διαβεβαίωσε επίσης πως οι παραβάσεις που θα βεβαιώνονται από τις συγκεκριμένες κάμερες σε οχήματα που φέρουν ξένες πινακίδες, θα διαβιβάζονται αυτομάτως στα τελωνεία της χώρας, ώστε να υπάρχει η δυνατότητα να σταματούν εκεί τα οχήματα αυτά και είτε να δίνουν τα στοιχεία τους, είτε να πληρώσουν επί τόπου, όπως είπε ο υπουργός.

Η Κοινή Υπουργική Απόφαση έχει ήδη υπογραφεί, η Ελληνική Αστυνομία ανά πάσα στιγμή έχει πρόσβαση στις παραβάσεις που καταγράφονται, όπως εξήγησε ο κ. Παπαστεργίου. Οι κάμερες αυτές θα καταγράφουν τις παραβάσεις για τις οποίες έχουν ρυθμιστεί συγκεκριμένα, όπως για παράδειγμα μπορεί να είναι η παράβαση του «κόκκινου», τη χρήση κινητού ή για ζώνη: «Κάθε κάμερα έχει συγκεκριμένο σκοπό», ανέφερε.

Η κλήση βεβαιώνεται από αστυνομικό, καθώς καμία τεχνολογία δεν μπορεί να το κάνει αυτό. Όταν ο αστυνομικός που παρακολουθεί το υλικό είναι σίγουρος πως έχει καταγραφεί πράγματι παράβαση, τότε αυτομάτως γίνεται το «κλικ», η κλήση βεβαιώνεται και ενημερώνεται ο παραβάτης στο κινητό του πως στη θυρίδα του στο gov.gr, στο ηλεκτρονικό/ψηφιακό πορτοφόλι του, υπάρχουν όλα τα δεδομένα. Όσοι πολίτες δεν διαθέτουν ψηφιακό πορτοφόλι, θα λαμβάνουν τις κλήσεις «παραδοσιακά» στο σπίτι.

Στο ηλεκτρονικό πορτοφόλι ο πολίτης στον οποίο έχει βεβαιωθεί η παράβαση, θα μπορεί σύντομα να δει φωτογραφίες της παράβασης και ένα μικρό βίντεο διάρκειας περίπου 2 δευτερολέπτων. Στις φωτογραφίες αυτές, θα υπάρχει καταγεγραμμένο και το πρόσωπο του οδηγού στον οποίο βεβαιώνεται η παράβαση, ώστε να μην μπορεί να αμφισβητηθεί ότι πράγματι ο συγκεκριμένος άνθρωπος κατέγραψε την παράβαση.

Όσον αφορά στις ενστάσεις και το γνωστό «σβήσιμο» της κλήσης, ο κ. Παπαστεργίου ήταν κατηγορηματικός: «Δεν θα σβήνουν με τίποτα». Στην περίπτωση που ο παραβάτης δεν πληρώσει το πρόστιμο, το οποίο θα μπορεί να γίνεται ηλεκτρονικά αμέσως μέσω του κινητού μας, μέσα σε οκτώ μήνες, μεταφέρεται στην Εφορία.

Σχόλια
