Συνελήφθη 15χρονος που ξυλοκόπησε 13χρονο στο Αίγιο
Στο Αίγιο συνελήφθη χθες το μεσημέρι ένας 15χρονος, μετά από καταγγελίες για σωματική βλάβη και απειλή σε βάρος ενός 13χρονου μαθητή. Παράλληλα, ο πατέρας του ανηλίκου συνελήφθη για παραμέληση της εποπτείας του παιδιού του, όπως ανακοίνωσε η Αστυνομία.
Σύμφωνα με τις αστυνομικές αρχές, το περιστατικό σημειώθηκε προχθές το πρωί σε σχολικό χώρο στο Αίγιο. Ο 15χρονος φέρεται να κινήθηκε απειλητικά προς τον 13χρονο, προκαλώντας του έντονο φόβο και ανησυχία. Στη συνέχεια, τον γρονθοκόπησε στο κεφάλι, με αποτέλεσμα ο μικρότερος μαθητής να τραυματιστεί σοβαρά.
Η μητέρα του τραυματία τον μετέφερε αρχικά στο Γενικό Νοσοκομείο Αιγίου, ενώ στη συνέχεια ο 13χρονος διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Καραμανδάνειο Νοσοκομείο Παίδων Πατρών, όπου έγιναν περαιτέρω ιατρικές εξετάσεις.
Σε βάρος του 15χρονου σχηματίστηκε δικογραφία για σωματική βλάβη αδύναμων ατόμων και απειλή. Επιπλέον, ο πατέρας του κατηγορείται για παραμέληση της εποπτείας ανηλίκου. Και οι δύο πρόκειται να οδηγηθούν ενώπιον του Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αχαΐας για την περαιτέρω εξέλιξη της υπόθεσης.