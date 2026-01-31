Ιερά Οδός: Συνελήφθη 29χρονος που εισήλθε μεθυσμένος με το όχημά του σε σιδηροδρομικές γραμμές

Ένας 29χρονος οδηγός συνελήφθη το πρωί της Παρασκευής στο κέντρο της Αθήνας, αφού μπήκε με το αυτοκίνητό του πάνω στις γραμμές του τρένου και κινήθηκε πάνω σε αυτές για περίπου 300 μέτρα. Το περιστατικό είχε ως αποτέλεσμα να διακοπεί η κυκλοφορία των συρμών και να προκληθεί σοβαρό πρόβλημα στη λειτουργία του σιδηροδρομικού δικτύου για αρκετή ώρα.

Ο οδηγός εντοπίστηκε από αστυνομικούς της Τροχαίας στη συμβολή της λεωφόρου Κωνσταντινουπόλεως με την Ιερά Οδό. Σε έλεγχο που του έγινε, διαπιστώθηκε ότι οδηγούσε υπό την επήρεια αλκοόλ, ενώ παράλληλα δεν διέθετε τα απαραίτητα έγγραφα για τη νόμιμη παραμονή του στη χώρα.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση, παρακώλυση συγκοινωνιών και παραβάσεις της νομοθεσίας περί αλλοδαπών.

Ο 29χρονος οδηγήθηκε στον εισαγγελέα για τα περαιτέρω.